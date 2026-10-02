Мобильный телефон BQ 1858 1858 Barrel Purple/Black
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мобильный телефон BQ 1858 1858 Barrel Purple/Black
Описание товара Мобильный телефон BQ 1858 BARREL PURPLE BLACK (3 SIM) Компактный и удобный телефон BQ 1858 Barrel сможет порадовать покупателей ярким дисплеем диагональю 1.77, удобным расположением клавиш, обеспечивающим комфортную эксплуатацию, и съемным Li-Ion аккумулятором на 800 мАч. Кроме того, телефон имеет 2 слота для SIM-карт формата nano SIM и один слот формата mini SIM, камеру с разрешением 0.08 MP, Bluetooth версии 2.1, фонарик, а также функции FM-приемника и диктофона. Разрешение цветного дисплея составляет 128160 пикселей. Устройство оснащено разъемом для зарядки USB Type-C, разъемом для наушников 3.5 мм, а также отдельным слотом для MicroSD карт памяти объемом до 32 Гб. Телефон поддерживает связь через сети 2G GSM 850/900/1800/1900.
Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором, C 2 sim-картами, С большим экраном
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу
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Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором, C 2 sim-картами, С большим экраном
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу
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