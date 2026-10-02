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Мобильный телефон BQ 1858 1858 Barrel Purple/Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мобильный телефон BQ 1858 1858 Barrel Purple/Black

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Мобильный телефон BQ 1858 1858 Barrel Purple/Black - фото 1
Мобильный телефон BQ 1858 1858 Barrel Purple/Black - фото 2
Мобильный телефон BQ 1858 1858 Barrel Purple/Black - фото 3
Мобильный телефон BQ 1858 1858 Barrel Purple/Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
3
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Цвет
фиолетовый, черный
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Сенсорный экран
нет
  • Мобильный телефон BQ 1858 1858 Barrel Purple/Black - фото 1
  • Мобильный телефон BQ 1858 1858 Barrel Purple/Black - фото 2
  • Мобильный телефон BQ 1858 1858 Barrel Purple/Black - фото 3
  • Мобильный телефон BQ 1858 1858 Barrel Purple/Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 648828
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
3
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Кнопка SOS
нет
Цвет
фиолетовый, черный
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
USB Type-C
Емкость аккумулятора
800
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х8х4
Вес, г.
200

Описание товара Мобильный телефон BQ 1858 1858 Barrel Purple/Black

Описание товара Мобильный телефон BQ 1858 BARREL PURPLE BLACK (3 SIM) Компактный и удобный телефон BQ 1858 Barrel сможет порадовать покупателей ярким дисплеем диагональю 1.77, удобным расположением клавиш, обеспечивающим комфортную эксплуатацию, и съемным Li-Ion аккумулятором на 800 мАч. Кроме того, телефон имеет 2 слота для SIM-карт формата nano SIM и один слот формата mini SIM, камеру с разрешением 0.08 MP, Bluetooth версии 2.1, фонарик, а также функции FM-приемника и диктофона. Разрешение цветного дисплея составляет 128160 пикселей. Устройство оснащено разъемом для зарядки USB Type-C, разъемом для наушников 3.5 мм, а также отдельным слотом для MicroSD карт памяти объемом до 32 Гб. Телефон поддерживает связь через сети 2G GSM 850/900/1800/1900.

Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 1858 1858 Barrel Purple/Black




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
3
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Кнопка SOS
нет
Цвет
фиолетовый, черный
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Развернуть
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
USB Type-C
Емкость аккумулятора
800
Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара Мобильный телефон BQ 1858 BARREL PURPLE BLACK (3 SIM) Компактный и удобный телефон BQ 1858 Barrel сможет порадовать покупателей ярким дисплеем диагональю 1.77, удобным расположением клавиш, обеспечивающим комфортную эксплуатацию, и съемным Li-Ion аккумулятором на 800 мАч. Кроме того, телефон имеет 2 слота для SIM-карт формата nano SIM и один слот формата mini SIM, камеру с разрешением 0.08 MP, Bluetooth версии 2.1, фонарик, а также функции FM-приемника и диктофона. Разрешение цветного дисплея составляет 128160 пикселей. Устройство оснащено разъемом для зарядки USB Type-C, разъемом для наушников 3.5 мм, а также отдельным слотом для MicroSD карт памяти объемом до 32 Гб. Телефон поддерживает связь через сети 2G GSM 850/900/1800/1900.
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Отзывы


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