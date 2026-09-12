Мобильный телефон BQ 2458 BARREL L RED BLACK (4 SIM)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мобильный телефон BQ 2458 BARREL L RED BLACK (4 SIM)
Телефон BQ2458 Barrel L сможет порадовать покупателей ярким дисплеем диагональю 2.4, удобным расположением клавиш, обеспечивающим комфортную эксплуатацию, и съемным Li-Ion аккумулятором на 1000 мАч. Кроме того, телефон имеет 2 слота для SIM-карт формата nano SIM и один слот формата mini SIM, камеру с разрешением 0.08 MP, Bluetooth версии 2.1, фонарик, а также функции FM-приемника и диктофона. Разрешение цветного дисплея составляет 240320 пикселей. Устройство оснащено разъемом для зарядки USB Type-C, разъемом для наушников 3.5 мм, а также отдельным слотом для MicroSD карт памяти объемом до 32 Гб. Телефон поддерживает связь через сети 2G GSM 850/900/1800/1900. Внимание! В некоторых регионах Российской Федерации, сеть операторов Tele2, Тинькофф Мобайл и Yota не поддерживает режим сети 2G. Рекомендуем перед покупкой мобильных телефонов, работающих только в сети 2G, уточнить у мобильных операторов, карту покрытия сети 2G (поддерживает ли их сеть стандарт 2G в вашем регионе)
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