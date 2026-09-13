Медиаконвертер ORIGO OMCG01LC/A1A
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Характеристики
Исполнение
Duplex
Тип оптоволоконного кабеля
SM, MM
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723318
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Характеристики
Бренд
Цвет
черный
Исполнение
Duplex
Тип оптоволоконного кабеля
SM, MM
Скорость передачи данных, Гбит/с
1 Гбит/с
Интерфейсы
1000BASE-T, 1000BASE-X, 100BASE-TX, 10BASE-T
Питание
вход: 100-240 В AC, 50/60 Гц; выход: 5 В DC/0,55 А
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
11х8х7
Вес, г.
120
Описание товара Медиаконвертер ORIGO OMCG01LC/A1A
Медиаконвертер ORIGO OMCG01LC преобразует сигнал стандарта 1000Base-T по витой паре в сигнал стандарта 1000Base-X по оптическому кабелю. Медиаконвертер оснащен одним портом с разъемом RJ-45 для витой пары и одним SFP-слотом для установки трансивера (не входит в комплект поставки). Рабочие длины волн, тип оптического кабеля и максимальное расстояние передачи данных зависят от выбранного трансивера.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Цвет
черный
Исполнение
Duplex
Тип оптоволоконного кабеля
SM, MM
Скорость передачи данных, Гбит/с
1 Гбит/с
Интерфейсы
1000BASE-T, 1000BASE-X, 100BASE-TX, 10BASE-T
Питание
вход: 100-240 В AC, 50/60 Гц; выход: 5 В DC/0,55 А
Страна производитель
Тайвань
Медиаконвертер ORIGO OMCG01LC преобразует сигнал стандарта 1000Base-T по витой паре в сигнал стандарта 1000Base-X по оптическому кабелю. Медиаконвертер оснащен одним портом с разъемом RJ-45 для витой пары и одним SFP-слотом для установки трансивера (не входит в комплект поставки). Рабочие длины волн, тип оптического кабеля и максимальное расстояние передачи данных зависят от выбранного трансивера.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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