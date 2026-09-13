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Система водяного охлаждения Zalman ALPHA2 A24 White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Система водяного охлаждения Zalman ALPHA2 A24 White

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Система водяного охлаждения Zalman ALPHA2 A24 White - фото 1
Система водяного охлаждения Zalman ALPHA2 A24 White - фото 2
Система водяного охлаждения Zalman ALPHA2 A24 White - фото 3
Система водяного охлаждения Zalman ALPHA2 A24 White - фото 4
Система водяного охлаждения Zalman ALPHA2 A24 White - фото 5
Система водяного охлаждения Zalman ALPHA2 A24 White - фото 6
Система водяного охлаждения Zalman ALPHA2 A24 White - фото 7
Система водяного охлаждения Zalman ALPHA2 A24 White - фото 8
Система водяного охлаждения Zalman ALPHA2 A24 White - фото 9
Система водяного охлаждения Zalman ALPHA2 A24 White - фото 10
Система водяного охлаждения Zalman ALPHA2 A24 White - фото 11
Система водяного охлаждения Zalman ALPHA2 A24 White - фото 12
Система водяного охлаждения Zalman ALPHA2 A24 White - фото 13
Система водяного охлаждения Zalman ALPHA2 A24 White - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, AM3, AM3+, FM2, FM2+, FM1, AM2, AM2+, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
120
  • Система водяного охлаждения Zalman ALPHA2 A24 White - фото 1
  • Система водяного охлаждения Zalman ALPHA2 A24 White - фото 2
  • Система водяного охлаждения Zalman ALPHA2 A24 White - фото 3
  • Система водяного охлаждения Zalman ALPHA2 A24 White - фото 4
  • Система водяного охлаждения Zalman ALPHA2 A24 White - фото 5
  • Система водяного охлаждения Zalman ALPHA2 A24 White - фото 6
  • Система водяного охлаждения Zalman ALPHA2 A24 White - фото 7
  • Система водяного охлаждения Zalman ALPHA2 A24 White - фото 8
  • Система водяного охлаждения Zalman ALPHA2 A24 White - фото 9
  • Система водяного охлаждения Zalman ALPHA2 A24 White - фото 10
  • Система водяного охлаждения Zalman ALPHA2 A24 White - фото 11
  • Система водяного охлаждения Zalman ALPHA2 A24 White - фото 12
  • Система водяного охлаждения Zalman ALPHA2 A24 White - фото 13
  • Система водяного охлаждения Zalman ALPHA2 A24 White - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723129
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Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, AM3, AM3+, FM2, FM2+, FM1, AM2, AM2+, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
цельное основание
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-2000 об/мин
Уровень шума
30
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х22х15
Вес, кг.
2.7

Описание товара Система водяного охлаждения Zalman ALPHA2 A24 White

Система охлаждения ZALMAN ALPHA2 A24 White с дизайном в белом цвете рассеивает мощность до 320 Вт и подходит для обслуживания мощного многоядерного процессора в составе производительной игровой системы или другого ПК с высоким быстродействием. Модель совместима с сокетами AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200 и LGA 1700. Преимуществом устройства является наличие дисплея для отображения температуры CPU. Данные термомониторинга поступают из BIOS в реальном времени. СЖО ZALMAN ALPHA2 A24 White оснащена 2 вентиляторами типоразмера 120 мм на базе малошумных гидродинамических подшипников с увеличенным ресурсом. Их скорость вращения регулируется автоматически и изменяется в широких пределах – от 600 до 2000 об/мин. Максимальный уровень шума вентиляторов равен 29.7 дБ. Показатель сопоставим с тихим шепотом или звуком от настенных часов. Украшением системы является встроенная в вентиляторы и водоблок многоцветная подсветка. Простоту монтажа устройства гарантируют 40-сантиметровые трубки. Система не рассчитана на замену компонентов и охлаждающей жидкости.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Система водяного охлаждения Zalman ALPHA2 A24 White




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Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, AM3, AM3+, FM2, FM2+, FM1, AM2, AM2+, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
цельное основание
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-2000 об/мин
Уровень шума
30
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Система охлаждения ZALMAN ALPHA2 A24 White с дизайном в белом цвете рассеивает мощность до 320 Вт и подходит для обслуживания мощного многоядерного процессора в составе производительной игровой системы или другого ПК с высоким быстродействием. Модель совместима с сокетами AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200 и LGA 1700. Преимуществом устройства является наличие дисплея для отображения температуры CPU. Данные термомониторинга поступают из BIOS в реальном времени. СЖО ZALMAN ALPHA2 A24 White оснащена 2 вентиляторами типоразмера 120 мм на базе малошумных гидродинамических подшипников с увеличенным ресурсом. Их скорость вращения регулируется автоматически и изменяется в широких пределах – от 600 до 2000 об/мин. Максимальный уровень шума вентиляторов равен 29.7 дБ. Показатель сопоставим с тихим шепотом или звуком от настенных часов. Украшением системы является встроенная в вентиляторы и водоблок многоцветная подсветка. Простоту монтажа устройства гарантируют 40-сантиметровые трубки. Система не рассчитана на замену компонентов и охлаждающей жидкости.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
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Отзывы


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