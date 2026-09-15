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Кулер Deepсool AK620 (R-AK620-BKNNMT-G) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер Deepсool AK620 (R-AK620-BKNNMT-G)

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Кулер Deepсool AK620 (R-AK620-BKNNMT-G) - фото 1
Кулер Deepсool AK620 (R-AK620-BKNNMT-G) - фото 2
Кулер Deepсool AK620 (R-AK620-BKNNMT-G) - фото 3
Кулер Deepсool AK620 (R-AK620-BKNNMT-G) - фото 4
Кулер Deepсool AK620 (R-AK620-BKNNMT-G) - фото 5
Кулер Deepсool AK620 (R-AK620-BKNNMT-G) - фото 6
Кулер Deepсool AK620 (R-AK620-BKNNMT-G) - фото 7
Кулер Deepсool AK620 (R-AK620-BKNNMT-G) - фото 8
Кулер Deepсool AK620 (R-AK620-BKNNMT-G) - фото 9
Кулер Deepсool AK620 (R-AK620-BKNNMT-G) - фото 10
Кулер Deepсool AK620 (R-AK620-BKNNMT-G) - фото 11
Кулер Deepсool AK620 (R-AK620-BKNNMT-G) - фото 12
Кулер Deepсool AK620 (R-AK620-BKNNMT-G) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, AM5, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066, AM3, AM3+, FM2, FM2+, FM1, LGA 2011-3, AM2, AM2+
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
260
Диаметр вентилятора, мм
120
  • Кулер Deepсool AK620 (R-AK620-BKNNMT-G) - фото 1
  • Кулер Deepсool AK620 (R-AK620-BKNNMT-G) - фото 2
  • Кулер Deepсool AK620 (R-AK620-BKNNMT-G) - фото 3
  • Кулер Deepсool AK620 (R-AK620-BKNNMT-G) - фото 4
  • Кулер Deepсool AK620 (R-AK620-BKNNMT-G) - фото 5
  • Кулер Deepсool AK620 (R-AK620-BKNNMT-G) - фото 6
  • Кулер Deepсool AK620 (R-AK620-BKNNMT-G) - фото 7
  • Кулер Deepсool AK620 (R-AK620-BKNNMT-G) - фото 8
  • Кулер Deepсool AK620 (R-AK620-BKNNMT-G) - фото 9
  • Кулер Deepсool AK620 (R-AK620-BKNNMT-G) - фото 10
  • Кулер Deepсool AK620 (R-AK620-BKNNMT-G) - фото 11
  • Кулер Deepсool AK620 (R-AK620-BKNNMT-G) - фото 12
  • Кулер Deepсool AK620 (R-AK620-BKNNMT-G) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 380 руб. 
Начислим 87 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 559912
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кулер Deepсool AK620 (R-AK620-BKNNMT-G)
5 380 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066, AM3, AM3+, FM2, FM2+, FM1, LGA 2011-3, AM2, AM2+
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
260
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-1850 об/мин
Уровень шума
28
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х16
Вес, кг.
1.4

Описание товара Кулер Deepсool AK620 (R-AK620-BKNNMT-G)

Имеющий башенную конструкцию кулер для процессора DEEPCOOL AK620 [LGA1700] [R-AK620-BKNNMT-G] оснащен медным основанием, алюминиевым радиатором и 6 тепловыми трубками. Все базовые компоненты устройства имеют никелированное покрытие. Кулер рассчитан на рассеивание мощности 260 Вт. Величина этого показателя делает оправданным использование устройства в составе компьютера очень высокого класса, в том числе – игрового. Кулер совместим с подавляющим большинством распространенных в настоящее время сокетов. Кулер для процессора DEEPCOOL AK620 [LGA1700] [R-AK620-BKNNMT-G] укомплектован парой 120-миллиметровых вентиляторов, вращающихся с частотой от 500 до 1850 оборотов в минуту. Скорость вращения изменяется в автоматическом режиме. Несмотря на высокую производительность, кулер отличается невысоким (до 28 дБ) уровнем шума. Высота кулера равна 160 мм. Крепежный набор и термопаста входят в комплект. Масса кулера довольно велика – 1456 г. Черный цвет вентиляторов и серебристый цвет других компонентов делают дизайн устройства классическим. Подсветка конструкцией кулера не предусмотрена.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер Deepсool AK620 (R-AK620-BKNNMT-G)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066, AM3, AM3+, FM2, FM2+, FM1, LGA 2011-3, AM2, AM2+
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
260
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-1850 об/мин
Уровень шума
28
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Имеющий башенную конструкцию кулер для процессора DEEPCOOL AK620 [LGA1700] [R-AK620-BKNNMT-G] оснащен медным основанием, алюминиевым радиатором и 6 тепловыми трубками. Все базовые компоненты устройства имеют никелированное покрытие. Кулер рассчитан на рассеивание мощности 260 Вт. Величина этого показателя делает оправданным использование устройства в составе компьютера очень высокого класса, в том числе – игрового. Кулер совместим с подавляющим большинством распространенных в настоящее время сокетов. Кулер для процессора DEEPCOOL AK620 [LGA1700] [R-AK620-BKNNMT-G] укомплектован парой 120-миллиметровых вентиляторов, вращающихся с частотой от 500 до 1850 оборотов в минуту. Скорость вращения изменяется в автоматическом режиме. Несмотря на высокую производительность, кулер отличается невысоким (до 28 дБ) уровнем шума. Высота кулера равна 160 мм. Крепежный набор и термопаста входят в комплект. Масса кулера довольно велика – 1456 г. Черный цвет вентиляторов и серебристый цвет других компонентов делают дизайн устройства классическим. Подсветка конструкцией кулера не предусмотрена.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Кулер Deepсool AK620 (R-AK620-BKNNMT-G) - по цене 5380 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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