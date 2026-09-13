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МФУ струйный Canon Pixma TS3640 (6670C007) A4 WiFi черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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МФУ струйный Canon Pixma TS3640 (6670C007) A4 WiFi черный

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МФУ струйный Canon Pixma TS3640 (6670C007) A4 WiFi черный - фото 1
МФУ струйный Canon Pixma TS3640 (6670C007) A4 WiFi черный - фото 2
МФУ струйный Canon Pixma TS3640 (6670C007) A4 WiFi черный - фото 3
МФУ струйный Canon Pixma TS3640 (6670C007) A4 WiFi черный - фото 4
МФУ струйный Canon Pixma TS3640 (6670C007) A4 WiFi черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принтер струйный
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Емкость лотка подачи, л
60
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
7.7
Скорость цветной печати, стр/мин
4
Скорость копирования, стр/мин
20
Наличие факса
да
  • МФУ струйный Canon Pixma TS3640 (6670C007) A4 WiFi черный - фото 1
  • МФУ струйный Canon Pixma TS3640 (6670C007) A4 WiFi черный - фото 2
  • МФУ струйный Canon Pixma TS3640 (6670C007) A4 WiFi черный - фото 3
  • МФУ струйный Canon Pixma TS3640 (6670C007) A4 WiFi черный - фото 4
  • МФУ струйный Canon Pixma TS3640 (6670C007) A4 WiFi черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723032
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Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
Принтер струйный
Место использования
для дома
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Количество цветов печати
4
Емкость лотка подачи, л
60
Комплектация
МФУ, картриджи FINE, кабель питания, руководство.
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
7.7
Скорость цветной печати, стр/мин
4
Печать фотографий
Да
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x1200 dpi
Скорость копирования, стр/мин
20
Максимальное количество копий за цикл
99 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный
Оптическое разрешение сканера
1200х600 dpi
Наличие факса
да
Материалы печати
обычная бумага, фотобумага
Интерфейсы
Wi-Fi
Поддержка карт памяти
да
Поддержка Air Print
Да
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
1.3
Потребляемая мощность при работе, Вт
9
Габариты ШхГхВ, мм
435 x 145 x 327 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х40х19
Вес, кг.
3

Описание товара МФУ струйный Canon Pixma TS3640 (6670C007) A4 WiFi черный

Canon PIXMA TS3640 (6670C007) - это компактное и многофункциональное устройство, которое позволит вам легко справиться с печатью, сканированием и копированием документов прямо у себя дома или в офисе. Этот принтер отличается от других моделей своей высокой производительностью, качественной печатью и простотой использования. Одной из главных особенностей принтера Canon PIXMA TS3640 (6670C007) является его удобное беспроводное подключение. Теперь вы можете печатать документы с любого устройства - смартфона, планшета или ноутбука - без необходимости подключения к компьютеру. Благодаря поддержке технологии Wi-Fi Direct вы можете также отправлять задания на печать даже без доступа к интернету. Кроме того, принтер Canon PIXMA TS3640 (6670C007) обладает высоким качеством печати. С помощью технологии FINE и специальных чернил вы сможете получить четкие и яркие изображения с разрешением до 4800 х 1200 точек на дюйм. Благодаря использованию пигментных чернил, ваши документы будут сохранять яркость и насыщенность цветов на протяжении длительного времени. МФУ Canon PIXMA TS3640 (6670C007) также обладает функцией автоматической двусторонней печати, что позволяет сэкономить на бумаге и делает процесс работы более удобным. Благодаря автоматическому податчику документов вы сможете легко сканировать или копировать несколько страниц одновременно, без необходимости переворачивать их вручную. Кроме того, принтер Canon PIXMA TS3640 (6670C007) оснащен ярким и интуитивно понятным цветным дисплеем, который позволяет легко управлять всеми функциями устройства. Вы сможете быстро настроить параметры печати, выбрать нужный режим работы или скопировать документ всего в несколько кликов. Наконец, Canon PIXMA TS3640 (6670C007) компактен и легок в установке. Его стильный дизайн и небольшие размеры позволят вписать устройство в любой интерьер, не занимая много места. Благодаря простой установке и интуитивно понятному интерфейсу вы сможете начать печать, сканирование и копирование всего в несколько минут после распаковки.



Теги товара: для дома, a4

Отзывы о товаре МФУ струйный Canon Pixma TS3640 (6670C007) A4 WiFi черный




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Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
Принтер струйный
Место использования
для дома
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Количество цветов печати
4
Емкость лотка подачи, л
60
Комплектация
МФУ, картриджи FINE, кабель питания, руководство.
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
7.7
Скорость цветной печати, стр/мин
4
Печать фотографий
Да
Развернуть
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x1200 dpi
Скорость копирования, стр/мин
20
Максимальное количество копий за цикл
99 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный
Оптическое разрешение сканера
1200х600 dpi
Наличие факса
да
Материалы печати
обычная бумага, фотобумага
Интерфейсы
Wi-Fi
Поддержка карт памяти
да
Поддержка Air Print
Да
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
1.3
Потребляемая мощность при работе, Вт
9
Габариты ШхГхВ, мм
435 x 145 x 327 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Canon PIXMA TS3640 (6670C007) - это компактное и многофункциональное устройство, которое позволит вам легко справиться с печатью, сканированием и копированием документов прямо у себя дома или в офисе. Этот принтер отличается от других моделей своей высокой производительностью, качественной печатью и простотой использования. Одной из главных особенностей принтера Canon PIXMA TS3640 (6670C007) является его удобное беспроводное подключение. Теперь вы можете печатать документы с любого устройства - смартфона, планшета или ноутбука - без необходимости подключения к компьютеру. Благодаря поддержке технологии Wi-Fi Direct вы можете также отправлять задания на печать даже без доступа к интернету. Кроме того, принтер Canon PIXMA TS3640 (6670C007) обладает высоким качеством печати. С помощью технологии FINE и специальных чернил вы сможете получить четкие и яркие изображения с разрешением до 4800 х 1200 точек на дюйм. Благодаря использованию пигментных чернил, ваши документы будут сохранять яркость и насыщенность цветов на протяжении длительного времени. МФУ Canon PIXMA TS3640 (6670C007) также обладает функцией автоматической двусторонней печати, что позволяет сэкономить на бумаге и делает процесс работы более удобным. Благодаря автоматическому податчику документов вы сможете легко сканировать или копировать несколько страниц одновременно, без необходимости переворачивать их вручную. Кроме того, принтер Canon PIXMA TS3640 (6670C007) оснащен ярким и интуитивно понятным цветным дисплеем, который позволяет легко управлять всеми функциями устройства. Вы сможете быстро настроить параметры печати, выбрать нужный режим работы или скопировать документ всего в несколько кликов. Наконец, Canon PIXMA TS3640 (6670C007) компактен и легок в установке. Его стильный дизайн и небольшие размеры позволят вписать устройство в любой интерьер, не занимая много места. Благодаря простой установке и интуитивно понятному интерфейсу вы сможете начать печать, сканирование и копирование всего в несколько минут после распаковки.


Теги товара: для дома, a4
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