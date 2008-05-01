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Мультиметр цифровой Inforce 01-05-08 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мультиметр цифровой Inforce 01-05-08

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Мультиметр цифровой Inforce 01-05-08 - фото 5
Мультиметр цифровой Inforce 01-05-08 - фото 6
Мультиметр цифровой Inforce 01-05-08 - фото 7
Мультиметр цифровой Inforce 01-05-08 - фото 8
Мультиметр цифровой Inforce 01-05-08 - фото 9
Мультиметр цифровой Inforce 01-05-08 - фото 10
Мультиметр цифровой Inforce 01-05-08 - фото 11
Мультиметр цифровой Inforce 01-05-08 - фото 12
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Мультиметр цифровой Inforce 01-05-08 - фото 14
Мультиметр цифровой Inforce 01-05-08 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Подсветка дисплея
Да
Возможность фиксации показаний
Да
Диод-тест
Да
Режим «прозвонка»
Да
Измерение силы постоянного тока
Да
Измерение силы переменного тока
Да
Измерение пост./перем. напряжения
Да
  • Мультиметр цифровой Inforce 01-05-08 - фото 1
  • Мультиметр цифровой Inforce 01-05-08 - фото 2
  • Мультиметр цифровой Inforce 01-05-08 - фото 3
  • Мультиметр цифровой Inforce 01-05-08 - фото 4
  • Мультиметр цифровой Inforce 01-05-08 - фото 5
  • Мультиметр цифровой Inforce 01-05-08 - фото 6
  • Мультиметр цифровой Inforce 01-05-08 - фото 7
  • Мультиметр цифровой Inforce 01-05-08 - фото 8
  • Мультиметр цифровой Inforce 01-05-08 - фото 9
  • Мультиметр цифровой Inforce 01-05-08 - фото 10
  • Мультиметр цифровой Inforce 01-05-08 - фото 11
  • Мультиметр цифровой Inforce 01-05-08 - фото 12
  • Мультиметр цифровой Inforce 01-05-08 - фото 13
  • Мультиметр цифровой Inforce 01-05-08 - фото 14
  • Мультиметр цифровой Inforce 01-05-08 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722959
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Характеристики

Бренд
Inforce
Подсветка дисплея
Да
Возможность фиксации показаний
Да
Диод-тест
Да
Режим «прозвонка»
Да
Измерение силы постоянного тока
Да
Измерение силы переменного тока
Да
Измерение пост./перем. напряжения
Да
Max переменный ток, A
20
Max постоянное напряжение, В
1000
Max переменное напряжение, В
1000
Наличие функции True RMS
Да
Питание
4x AAA
Габариты без упаковки
189x89x53 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х9х5
Вес, г.
345

Описание товара Мультиметр цифровой Inforce 01-05-08

Измерительное оборудование Inforce представляет собой многофункциональный инструмент, специально разработанный для точного измерения различных электрических величин. Это устройство отлично подойдет как для профессионалов, так и для домашних мастеров, благодаря сочетанию высокой точности и удобства в использовании.

Отзывы о товаре Мультиметр цифровой Inforce 01-05-08




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Характеристики
Бренд
Inforce
Подсветка дисплея
Да
Возможность фиксации показаний
Да
Диод-тест
Да
Режим «прозвонка»
Да
Измерение силы постоянного тока
Да
Измерение силы переменного тока
Да
Измерение пост./перем. напряжения
Да
Max переменный ток, A
20
Max постоянное напряжение, В
1000
Max переменное напряжение, В
1000
Развернуть
Наличие функции True RMS
Да
Питание
4x AAA
Габариты без упаковки
189x89x53 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Измерительное оборудование Inforce представляет собой многофункциональный инструмент, специально разработанный для точного измерения различных электрических величин. Это устройство отлично подойдет как для профессионалов, так и для домашних мастеров, благодаря сочетанию высокой точности и удобства в использовании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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