Штангенциркуль стальной ЗУБР ШЦ-1-300, 300 мм, Профессионал (34514-300)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штангенциркуль
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 570 руб.
В наличии
Код товара: 721887
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 570 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Штангенциркуль
Тип оборудования
штангенциркуль
Погрешность, мкм
20
Измерение до
300
Частота измерений
0-300 мм
Особенности
Класс точности: 1
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
43х14х3
Вес, г.
700
Описание товара Штангенциркуль стальной ЗУБР ШЦ-1-300, 300 мм, Профессионал (34514-300)
Стальной штангенциркуль ЗУБР ШЦ-1-300 300 мм 34514-300 выполнен в соответствии с ГОСТ 166-89, осуществляет высокую точность измерений и имеет длительный срок службы. Инструмент изготовлен из высококачественной закаленной стали. Прецизионная обработка обеспечивает высокую точность измерений.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 840 руб.960 руб. в СплитМультиметр цифровой ЗУБР МА-100 (59808)
-
В наличииЦена 4 010 руб.1003 руб. в СплитСмарт-мультиметр цифровой KRAFTOOL KMS-15 (59870)
-
В наличииЦена 4 010 руб.1003 руб. в СплитУсиленная алюминиевая линейка со стальной направляющей Kraftool ...
-
В наличииЦена 4 020 руб.1005 руб. в СплитМультиметр цифровой KRAFTOOL KM-700 (59852)
-
В наличииЦена 4 090 руб.1023 руб. в СплитШтангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL ...
-
В наличииЦена 4 260 руб.1065 руб. в СплитШтангенциркуль электронный ЗУБР ШЦЦ-I-200-0.01, 200 мм, Професси...
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитЦифровые токовые клещи KRAFTOOL KC-300DC (59830)
-
В наличииЦена 4 590 руб.1148 руб. в СплитУсиленная алюминиевая линейка со стальной направляющей Kraftool ...
-
В наличииЦена 5 300 руб.1325 руб. в СплитШтангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL ...
-
В наличииЦена 6 810 руб.1703 руб. в СплитМегаомметр цифровой ЗУБР ММ-5000, Профессионал (59847)
-
В наличииЦена 6 910 руб.1728 руб. в СплитТелескопическая линейка ЗУБР 34385, 5 м
-
В наличииЦена 7 810 руб.1953 руб. в СплитМультиметр цифровой ЗУБР МА-200
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Штангенциркуль
Тип оборудования
штангенциркуль
Погрешность, мкм
20
Измерение до
300
Частота измерений
0-300 мм
Особенности
Класс точности: 1
Страна производитель
Россия
Стальной штангенциркуль ЗУБР ШЦ-1-300 300 мм 34514-300 выполнен в соответствии с ГОСТ 166-89, осуществляет высокую точность измерений и имеет длительный срок службы. Инструмент изготовлен из высококачественной закаленной стали. Прецизионная обработка обеспечивает высокую точность измерений.
Штангенциркуль стальной ЗУБР ШЦ-1-300, 300 мм, Профессионал (34514-300) - по цене 3570 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Штангенциркуль стальной ЗУБР ШЦ-1-300, 300 мм, Профессионал (34514-300)