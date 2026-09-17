Лекальная поверочная линейка ЗУБР ЛД-300 34285-30, 300 мм, класс точности 1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 010 руб.
В наличии
Код товара: 742101
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 010 руб.
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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип оборудования
линейка
Материал
нержавеющая сталь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х9х4
Вес, г.
873
Описание товара Лекальная поверочная линейка ЗУБР ЛД-300 34285-30, 300 мм, класс точности 1
ЗУБР ЛД-300, 320 мм, класс точности 1, лекальная поверочная линейка 34285-30 идеальна для оценки искривлений блока двигателя, маховика или головки блока цилиндров, прочих деталей и конструкций, требующих высокой точности. Применяется для проверки прямолинейности поверхностей деталей в станках, машинах и других видах оборудования.
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Бренд
ЗУБР
Тип оборудования
линейка
Материал
нержавеющая сталь
Страна производитель
Китай
ЗУБР ЛД-300, 320 мм, класс точности 1, лекальная поверочная линейка 34285-30 идеальна для оценки искривлений блока двигателя, маховика или головки блока цилиндров, прочих деталей и конструкций, требующих высокой точности. Применяется для проверки прямолинейности поверхностей деталей в станках, машинах и других видах оборудования.
Лекальная поверочная линейка ЗУБР ЛД-300 34285-30, 300 мм, класс точности 1 - стоимость товара 3010 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Лекальная поверочная линейка ЗУБР ЛД-300 34285-30, 300 мм, класс точности 1