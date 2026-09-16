Смарт-мультиметр цифровой KRAFTOOL KMS-15 (59870)
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Характеристики
Описание товара Смарт-мультиметр цифровой KRAFTOOL KMS-15 (59870)
Kraftool предлагает надежное и многофункциональное измерительное оборудование, предназначенное для профессионального и бытового использования. Это устройство сочетается в себе высокое качество и большой набор функций, необходимых для выполнения различных измерительных задач. Особенности: - Бренд: Kraftool - Диод-тест: обеспечивает проверку целостности диодов. - Режим «прозвонки»: для быстрого тестирования электрических цепей на короткое замыкание. - Измерение силы постоянного тока: позволяет измерять токовые показатели в цепи постоянного тока. - Измерение силы переменного тока: для точного определения токовых значений в цепи переменного тока. - Измерение постоянного/переменного напряжения: возможность измерения высоких значений до 1000 В постоянного и до 750 В переменного напряжения. - Измерение емкости: для определения емкостных характеристик конденсаторов. - Измерение сопротивления: помогает измерять сопротивление в цепи для диагностики ее состояния. - Максимальный измеряемый переменный ток: до 10 А. - Функция NCV (Non-Contact Voltage): позволяет выявлять наличие напряжения без непосредственного контакта. - Функция True RMS: обеспечивает точные измерения синусоидальных и не-синусоидальных сигналов. - Питание: устройство поддерживает питание от одной батарейки типа AAA и двух батареек типа AAA, обеспечивая длительное время работы. Такое оборудование незаменимо для электриков, инженеров и любых специалистов, работающих с электричеством, благодаря своей точности, надежности и обширному набору функций.
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