Мегаомметр цифровой ЗУБР ММ-5000, Профессионал (59847)
Оригинальный товар
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Характеристики
Измерение сопротивления
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 810 руб.
В наличии
Код товара: 730066
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 810 руб.
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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Измерение сопротивления
Да
Частота измерений
3 раза в секунду
Питание
8x AA
Габариты без упаковки
178х110х59 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х15х7
Вес, г.
930
Описание товара Мегаомметр цифровой ЗУБР ММ-5000, Профессионал (59847)
Мегаомметр ЗУБР предназначен для точного измерения сопротивления изоляции. В случае возникновения высокого напряжения в исследуемой электрической цепи срабатывает световая индикация. Преимущества Частота измерений - 3 раза в секунду Автоматическое отключение Индикация перегрузки и низкого заряда батареи Компактные габариты и малый вес Потребляемая мощность при измерении - 300 мВт Дополнительное гнездо питания 12 В Функция фиксации данных ?Hold? Подсветка дисплея
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Бренд
ЗУБР
Измерение сопротивления
Да
Частота измерений
3 раза в секунду
Питание
8x AA
Габариты без упаковки
178х110х59 мм
Страна производитель
Китай
Мегаомметр ЗУБР предназначен для точного измерения сопротивления изоляции. В случае возникновения высокого напряжения в исследуемой электрической цепи срабатывает световая индикация. Преимущества Частота измерений - 3 раза в секунду Автоматическое отключение Индикация перегрузки и низкого заряда батареи Компактные габариты и малый вес Потребляемая мощность при измерении - 300 мВт Дополнительное гнездо питания 12 В Функция фиксации данных ?Hold? Подсветка дисплея
Мегаомметр цифровой ЗУБР ММ-5000, Профессионал (59847) – стоимость товара 6810 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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