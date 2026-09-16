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Мегаомметр цифровой ЗУБР ММ-5000, Профессионал (59847) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мегаомметр цифровой ЗУБР ММ-5000, Профессионал (59847)

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Мегаомметр цифровой ЗУБР ММ-5000, Профессионал (59847) - фото 1
Мегаомметр цифровой ЗУБР ММ-5000, Профессионал (59847) - фото 2
Мегаомметр цифровой ЗУБР ММ-5000, Профессионал (59847) - фото 3
Мегаомметр цифровой ЗУБР ММ-5000, Профессионал (59847) - фото 4
Мегаомметр цифровой ЗУБР ММ-5000, Профессионал (59847) - фото 5
Мегаомметр цифровой ЗУБР ММ-5000, Профессионал (59847) - фото 6
Мегаомметр цифровой ЗУБР ММ-5000, Профессионал (59847) - фото 7
Мегаомметр цифровой ЗУБР ММ-5000, Профессионал (59847) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Измерение сопротивления
Да
  • Мегаомметр цифровой ЗУБР ММ-5000, Профессионал (59847) - фото 1
  • Мегаомметр цифровой ЗУБР ММ-5000, Профессионал (59847) - фото 2
  • Мегаомметр цифровой ЗУБР ММ-5000, Профессионал (59847) - фото 3
  • Мегаомметр цифровой ЗУБР ММ-5000, Профессионал (59847) - фото 4
  • Мегаомметр цифровой ЗУБР ММ-5000, Профессионал (59847) - фото 5
  • Мегаомметр цифровой ЗУБР ММ-5000, Профессионал (59847) - фото 6
  • Мегаомметр цифровой ЗУБР ММ-5000, Профессионал (59847) - фото 7
  • Мегаомметр цифровой ЗУБР ММ-5000, Профессионал (59847) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 810 руб. 
Начислим 109 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730066
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мегаомметр цифровой ЗУБР ММ-5000, Профессионал (59847)
6 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Измерение сопротивления
Да
Частота измерений
3 раза в секунду
Питание
8x AA
Габариты без упаковки
178х110х59 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х15х7
Вес, г.
930

Описание товара Мегаомметр цифровой ЗУБР ММ-5000, Профессионал (59847)

Мегаомметр ЗУБР предназначен для точного измерения сопротивления изоляции. В случае возникновения высокого напряжения в исследуемой электрической цепи срабатывает световая индикация. Преимущества Частота измерений - 3 раза в секунду Автоматическое отключение Индикация перегрузки и низкого заряда батареи Компактные габариты и малый вес Потребляемая мощность при измерении - 300 мВт Дополнительное гнездо питания 12 В Функция фиксации данных ?Hold? Подсветка дисплея

Отзывы о товаре Мегаомметр цифровой ЗУБР ММ-5000, Профессионал (59847)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Измерение сопротивления
Да
Частота измерений
3 раза в секунду
Питание
8x AA
Габариты без упаковки
178х110х59 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Мегаомметр ЗУБР предназначен для точного измерения сопротивления изоляции. В случае возникновения высокого напряжения в исследуемой электрической цепи срабатывает световая индикация. Преимущества Частота измерений - 3 раза в секунду Автоматическое отключение Индикация перегрузки и низкого заряда батареи Компактные габариты и малый вес Потребляемая мощность при измерении - 300 мВт Дополнительное гнездо питания 12 В Функция фиксации данных ?Hold? Подсветка дисплея
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мегаомметр цифровой ЗУБР ММ-5000, Профессионал (59847) – стоимость товара 6810 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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