Телескопическая линейка ЗУБР 34386, 8 м
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 400 руб.
В наличии
Код товара: 742295
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
10 400 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип оборудования
линейка
Материал
нержавеющая сталь
Длина разметки, мм
8000
Цена деления
1 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.56х0.14х0.07
Вес, кг.
3.63
Описание товара Телескопическая линейка ЗУБР 34386, 8 м
Телескопическая линейка предназначена для точных измерений и контроля линейных размеров между элементами конструкций, дверных проёмов, разметки помещения при монтаже и изготовлении окон и офисных перегородок. Представляет собой профессиональный инструмент для сложных измерений крупных объектов. Выполняет функции рулетки, линейки и уровня. Наличие встроенного уровня с мишенью и горизонтальной ампулы позволяет использовать телескопическую линейку для проверки горизонтальности и вертикальности конструкций.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
ЗУБР
Тип оборудования
линейка
Материал
нержавеющая сталь
Длина разметки, мм
8000
Цена деления
1 мм
Страна производитель
Китай
Телескопическая линейка предназначена для точных измерений и контроля линейных размеров между элементами конструкций, дверных проёмов, разметки помещения при монтаже и изготовлении окон и офисных перегородок. Представляет собой профессиональный инструмент для сложных измерений крупных объектов. Выполняет функции рулетки, линейки и уровня. Наличие встроенного уровня с мишенью и горизонтальной ампулы позволяет использовать телескопическую линейку для проверки горизонтальности и вертикальности конструкций.
Телескопическая линейка ЗУБР 34386, 8 м – стоимость товара 10400 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Телескопическая линейка ЗУБР 34386, 8 м