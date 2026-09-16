Мультиметр цифровой ЗУБР МА-200
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Характеристики
Возможность фиксации показаний
Да
Диод-тест
Да
Режим «прозвонка»
Да
Измерение силы постоянного тока
Да
Измерение силы переменного тока
Да
Измерение пост./перем. напряжения
Да
Измерение емкости
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 810 руб.
В наличии
Код товара: 721330
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
7 810 руб.
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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Возможность фиксации показаний
Да
Диод-тест
Да
Режим «прозвонка»
Да
Измерение силы постоянного тока
Да
Измерение силы переменного тока
Да
Измерение пост./перем. напряжения
Да
Измерение емкости
Да
Max переменный ток, A
20
Max постоянное напряжение, В
1000
Max переменное напряжение, В
750
Max частота
9000000
Частота измерений
2 изм/сек
Наличие функции NCV
Да
Наличие функции True RMS
Да
Питание
1x крона (6LR61;6F22;6KR61)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х14х7
Вес, г.
580
Описание товара Мультиметр цифровой ЗУБР МА-200
Профессиональный автоматический цифровой мультиметр ЗУБР гарантирует высокую точность измерений. Применение высококачественных материалов обеспечивает длительный срок службы. Преимущества: Дисплей: 40000 отсчетов Сверхточные измерения Аналоговая шкала Автоматичесая подсветка экрана Автоматическое отключение Автоматическое переключение диапазонов измерений Индикатор разряда батареи Механический блокиратор гнезд щупов Подсветка переключателя функций Магнитный держатель Поиск проводов под напряжением Защита от перенапряжений до 550 В
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Бренд
ЗУБР
Возможность фиксации показаний
Да
Диод-тест
Да
Режим «прозвонка»
Да
Измерение силы постоянного тока
Да
Измерение силы переменного тока
Да
Измерение пост./перем. напряжения
Да
Измерение емкости
Да
Max переменный ток, A
20
Max постоянное напряжение, В
1000
Max переменное напряжение, В
750
Развернуть
Max частота
9000000
Частота измерений
2 изм/сек
Наличие функции NCV
Да
Наличие функции True RMS
Да
Питание
1x крона (6LR61;6F22;6KR61)
Страна производитель
Китай
Профессиональный автоматический цифровой мультиметр ЗУБР гарантирует высокую точность измерений. Применение высококачественных материалов обеспечивает длительный срок службы. Преимущества: Дисплей: 40000 отсчетов Сверхточные измерения Аналоговая шкала Автоматичесая подсветка экрана Автоматическое отключение Автоматическое переключение диапазонов измерений Индикатор разряда батареи Механический блокиратор гнезд щупов Подсветка переключателя функций Магнитный держатель Поиск проводов под напряжением Защита от перенапряжений до 550 В
Мультиметр цифровой ЗУБР МА-200 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 7810 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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