Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 150 мм, (34460-150)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Штангенциркуль
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 090 руб.
В наличии
Код товара: 721880
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4 090 руб.
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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Штангенциркуль
Тип оборудования
штангенциркуль
Материал
нержавеющая сталь
Погрешность, мкм
30
Измерение до
150
Питание
1x SR44
Особенности
ручная установка нуля, стопорный винт, перевод миллиметров в дюймы
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
26х10х3
Вес, г.
328
Описание товара Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 150 мм, (34460-150)
Электронный штангенциркуль 150мм KRAFTOOL 34460-150 применяется для высокоточного измерения различных размеров. С помощью данного штангенциркуля можно проводить операции вслепую, а также, измерять абсолютные отклонения от заданного размера с помощью функции обнуления на дисплее. Применяется для точных измерений в машиностроении, точной механике и других отраслях промышленности. Предназначены для измерения наружных и внутренних линейных размеров, а также для измерения глубин.
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Бренд
Kraftool
Тип товара
Штангенциркуль
Тип оборудования
штангенциркуль
Материал
нержавеющая сталь
Погрешность, мкм
30
Измерение до
150
Питание
1x SR44
Особенности
ручная установка нуля, стопорный винт, перевод миллиметров в дюймы
Страна производитель
Германия
Электронный штангенциркуль 150мм KRAFTOOL 34460-150 применяется для высокоточного измерения различных размеров. С помощью данного штангенциркуля можно проводить операции вслепую, а также, измерять абсолютные отклонения от заданного размера с помощью функции обнуления на дисплее. Применяется для точных измерений в машиностроении, точной механике и других отраслях промышленности. Предназначены для измерения наружных и внутренних линейных размеров, а также для измерения глубин.
Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 150 мм, (34460-150) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4090 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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