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Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 150 мм, (34460-150) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 150 мм, (34460-150)

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Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 150 мм, (34460-150) - фото 1
Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 150 мм, (34460-150) - фото 2
Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 150 мм, (34460-150) - фото 3
Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 150 мм, (34460-150) - фото 4
Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 150 мм, (34460-150) - фото 5
Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 150 мм, (34460-150) - фото 6
Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 150 мм, (34460-150) - фото 7
Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 150 мм, (34460-150) - фото 8
Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 150 мм, (34460-150) - фото 9
Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 150 мм, (34460-150) - фото 10
Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 150 мм, (34460-150) - фото 11
Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 150 мм, (34460-150) - фото 12
Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 150 мм, (34460-150) - фото 13
Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 150 мм, (34460-150) - фото 14
Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 150 мм, (34460-150) - фото 15
Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 150 мм, (34460-150) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штангенциркуль
  • Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 150 мм, (34460-150) - фото 1
  • Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 150 мм, (34460-150) - фото 2
  • Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 150 мм, (34460-150) - фото 3
  • Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 150 мм, (34460-150) - фото 4
  • Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 150 мм, (34460-150) - фото 5
  • Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 150 мм, (34460-150) - фото 6
  • Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 150 мм, (34460-150) - фото 7
  • Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 150 мм, (34460-150) - фото 8
  • Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 150 мм, (34460-150) - фото 9
  • Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 150 мм, (34460-150) - фото 10
  • Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 150 мм, (34460-150) - фото 11
  • Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 150 мм, (34460-150) - фото 12
  • Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 150 мм, (34460-150) - фото 13
  • Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 150 мм, (34460-150) - фото 14
  • Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 150 мм, (34460-150) - фото 15
  • Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 150 мм, (34460-150) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 090 руб. 
Начислим 66 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721880
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 150 мм, (34460-150)
4 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Штангенциркуль
Тип оборудования
штангенциркуль
Материал
нержавеющая сталь
Погрешность, мкм
30
Измерение до
150
Питание
1x SR44
Особенности
ручная установка нуля, стопорный винт, перевод миллиметров в дюймы
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
26х10х3
Вес, г.
328

Описание товара Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 150 мм, (34460-150)

Электронный штангенциркуль 150мм KRAFTOOL 34460-150 применяется для высокоточного измерения различных размеров. С помощью данного штангенциркуля можно проводить операции вслепую, а также, измерять абсолютные отклонения от заданного размера с помощью функции обнуления на дисплее. Применяется для точных измерений в машиностроении, точной механике и других отраслях промышленности. Предназначены для измерения наружных и внутренних линейных размеров, а также для измерения глубин.

Отзывы о товаре Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 150 мм, (34460-150)




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Штангенциркуль
Тип оборудования
штангенциркуль
Материал
нержавеющая сталь
Погрешность, мкм
30
Измерение до
150
Питание
1x SR44
Особенности
ручная установка нуля, стопорный винт, перевод миллиметров в дюймы
Страна производитель
Германия
Описание
Электронный штангенциркуль 150мм KRAFTOOL 34460-150 применяется для высокоточного измерения различных размеров. С помощью данного штангенциркуля можно проводить операции вслепую, а также, измерять абсолютные отклонения от заданного размера с помощью функции обнуления на дисплее. Применяется для точных измерений в машиностроении, точной механике и других отраслях промышленности. Предназначены для измерения наружных и внутренних линейных размеров, а также для измерения глубин.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 150 мм, (34460-150) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4090 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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