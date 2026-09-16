Штангенциркуль твердосплавный KRAFTOOL HC-150, 150 мм, (34462-15)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штангенциркуль
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 420 руб.
В наличии
Код товара: 721889
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
10 420 руб.
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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Штангенциркуль
Погрешность, мкм
2
Измерение до
150
Питание
1xCR2023
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х20х2
Вес, г.
360
Описание товара Штангенциркуль твердосплавный KRAFTOOL HC-150, 150 мм, (34462-15)
Измерительный инструмент предназначенный для профессионального применения. Обеспечивает высокую точность измерений до 0,01 мм и имеет закаленное утолщенное основание, обеспечивающее плавный ход. Применение Для точных измерений в машиностроении, металлообработке и других отраслях промышленности, где точная метка на металлической поверхности - это важный элемент процесса производства Предназначены для измерения наружных и внутренних линейных размеров, а также для измерения глубин высокой точности.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Kraftool
Тип товара
Штангенциркуль
Погрешность, мкм
2
Измерение до
150
Питание
1xCR2023
Страна производитель
Китай
Измерительный инструмент предназначенный для профессионального применения. Обеспечивает высокую точность измерений до 0,01 мм и имеет закаленное утолщенное основание, обеспечивающее плавный ход. Применение Для точных измерений в машиностроении, металлообработке и других отраслях промышленности, где точная метка на металлической поверхности - это важный элемент процесса производства Предназначены для измерения наружных и внутренних линейных размеров, а также для измерения глубин высокой точности.
Штангенциркуль твердосплавный KRAFTOOL HC-150, 150 мм, (34462-15) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 10420 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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