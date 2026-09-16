Штангенциркуль электронный ЗУБР ШЦЦ-I-200-0.01, 200 мм, Профессионал (34463-200)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штангенциркуль
Измерение емкости
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 260 руб.
В наличии
Код товара: 721882
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 260 руб.
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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Штангенциркуль
Тип оборудования
штангенциркуль
Погрешность, мкм
10
Измерение до
200
Измерение емкости
Да
Частота измерений
0-200 мм
Особенности
Батарейка SR44 - 1 шт. Класс точности: 1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х15х3
Вес, г.
445
Описание товара Штангенциркуль электронный ЗУБР ШЦЦ-I-200-0.01, 200 мм, Профессионал (34463-200)
Штангенциркуль ЗУБР ЭКСПЕРТ 34463-200 используется для измерения наружных и внутренних линейных размеров, а также глубин.. Является простым и очень удобным в использовании ручным измерительным инструментом, который оснащен электронным дисплеем для легкости считывания показаний. Изделие имеет прочную конструкцию и обладает повышенным рабочим ресурсом, так как полностью изготовлено из нержавеющей стали.
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Бренд
ЗУБР
Тип товара
Штангенциркуль
Тип оборудования
штангенциркуль
Погрешность, мкм
10
Измерение до
200
Измерение емкости
Да
Частота измерений
0-200 мм
Особенности
Батарейка SR44 - 1 шт. Класс точности: 1
Страна производитель
Китай
Штангенциркуль ЗУБР ЭКСПЕРТ 34463-200 используется для измерения наружных и внутренних линейных размеров, а также глубин.. Является простым и очень удобным в использовании ручным измерительным инструментом, который оснащен электронным дисплеем для легкости считывания показаний. Изделие имеет прочную конструкцию и обладает повышенным рабочим ресурсом, так как полностью изготовлено из нержавеющей стали.
Штангенциркуль электронный ЗУБР ШЦЦ-I-200-0.01, 200 мм, Профессионал (34463-200) – стоимость товара 4260 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Штангенциркуль электронный ЗУБР ШЦЦ-I-200-0.01, 200 мм, Профессионал (34463-200)