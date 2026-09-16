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Мультиметр цифровой ЗУБР МА-100 (59808) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мультиметр цифровой ЗУБР МА-100 (59808)

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Мультиметр цифровой ЗУБР МА-100 (59808) - фото 1
Мультиметр цифровой ЗУБР МА-100 (59808) - фото 2
Мультиметр цифровой ЗУБР МА-100 (59808) - фото 3
Мультиметр цифровой ЗУБР МА-100 (59808) - фото 4
Мультиметр цифровой ЗУБР МА-100 (59808) - фото 5
Мультиметр цифровой ЗУБР МА-100 (59808) - фото 6
Мультиметр цифровой ЗУБР МА-100 (59808) - фото 7
Мультиметр цифровой ЗУБР МА-100 (59808) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Возможность фиксации показаний
Да
Диод-тест
Да
Режим «прозвонка»
Да
Измерение силы постоянного тока
Да
Измерение силы переменного тока
Да
Измерение пост./перем. напряжения
Да
Измерение емкости
Да
  • Мультиметр цифровой ЗУБР МА-100 (59808) - фото 1
  • Мультиметр цифровой ЗУБР МА-100 (59808) - фото 2
  • Мультиметр цифровой ЗУБР МА-100 (59808) - фото 3
  • Мультиметр цифровой ЗУБР МА-100 (59808) - фото 4
  • Мультиметр цифровой ЗУБР МА-100 (59808) - фото 5
  • Мультиметр цифровой ЗУБР МА-100 (59808) - фото 6
  • Мультиметр цифровой ЗУБР МА-100 (59808) - фото 7
  • Мультиметр цифровой ЗУБР МА-100 (59808) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 840 руб. 
Начислим 62 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721332
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мультиметр цифровой ЗУБР МА-100 (59808)
3 840 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Возможность фиксации показаний
Да
Диод-тест
Да
Режим «прозвонка»
Да
Измерение силы постоянного тока
Да
Измерение силы переменного тока
Да
Измерение пост./перем. напряжения
Да
Измерение емкости
Да
Max переменный ток, A
10
Max постоянное напряжение, В
1000
Max переменное напряжение, В
750
Max частота
10000000
Частота измерений
3 изм/сек
Наличие функции NCV
Да
Наличие функции True RMS
Да
Питание
2x AA
Габариты без упаковки
188х88х55 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х13х7
Вес, г.
520

Описание товара Мультиметр цифровой ЗУБР МА-100 (59808)

Профессиональный автоматический цифровой мультиметр ЗУБР обеспечивает высокую точность измерений. Применение высококачественных материалов формирует длительный срок службы. Прибор имеет функции измерения переменного и постоянного напряжения, сопротивления, емкости, проверки целостности цепей со звуковым сигналом, проверки диодов, измерения переменного и постоянного тока, измерение частоты до 10 МГц, измерение температуры и режим поиска проводки под напряжением NCV Live.

Отзывы о товаре Мультиметр цифровой ЗУБР МА-100 (59808)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Возможность фиксации показаний
Да
Диод-тест
Да
Режим «прозвонка»
Да
Измерение силы постоянного тока
Да
Измерение силы переменного тока
Да
Измерение пост./перем. напряжения
Да
Измерение емкости
Да
Max переменный ток, A
10
Max постоянное напряжение, В
1000
Max переменное напряжение, В
750
Развернуть
Max частота
10000000
Частота измерений
3 изм/сек
Наличие функции NCV
Да
Наличие функции True RMS
Да
Питание
2x AA
Габариты без упаковки
188х88х55 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональный автоматический цифровой мультиметр ЗУБР обеспечивает высокую точность измерений. Применение высококачественных материалов формирует длительный срок службы. Прибор имеет функции измерения переменного и постоянного напряжения, сопротивления, емкости, проверки целостности цепей со звуковым сигналом, проверки диодов, измерения переменного и постоянного тока, измерение частоты до 10 МГц, измерение температуры и режим поиска проводки под напряжением NCV Live.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мультиметр цифровой ЗУБР МА-100 (59808) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3840 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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