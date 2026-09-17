Top.Mail.Ru
Усиленная алюминиевая линейка со стальной направляющей Kraftool KRAFT-LINE 34275-100, 1,0 м купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Усиленная алюминиевая линейка со стальной направляющей Kraftool KRAFT-LINE 34275-100, 1,0 м

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Усиленная алюминиевая линейка со стальной направляющей Kraftool KRAFT-LINE 34275-100, 1,0 м - фото 1
Усиленная алюминиевая линейка со стальной направляющей Kraftool KRAFT-LINE 34275-100, 1,0 м - фото 2
Усиленная алюминиевая линейка со стальной направляющей Kraftool KRAFT-LINE 34275-100, 1,0 м - фото 3
Усиленная алюминиевая линейка со стальной направляющей Kraftool KRAFT-LINE 34275-100, 1,0 м - фото 4
Усиленная алюминиевая линейка со стальной направляющей Kraftool KRAFT-LINE 34275-100, 1,0 м - фото 5
Усиленная алюминиевая линейка со стальной направляющей Kraftool KRAFT-LINE 34275-100, 1,0 м - фото 6
Усиленная алюминиевая линейка со стальной направляющей Kraftool KRAFT-LINE 34275-100, 1,0 м - фото 7
Усиленная алюминиевая линейка со стальной направляющей Kraftool KRAFT-LINE 34275-100, 1,0 м - фото 8
Усиленная алюминиевая линейка со стальной направляющей Kraftool KRAFT-LINE 34275-100, 1,0 м - фото 9
Усиленная алюминиевая линейка со стальной направляющей Kraftool KRAFT-LINE 34275-100, 1,0 м - фото 10
Усиленная алюминиевая линейка со стальной направляющей Kraftool KRAFT-LINE 34275-100, 1,0 м - фото 11
Усиленная алюминиевая линейка со стальной направляющей Kraftool KRAFT-LINE 34275-100, 1,0 м - фото 12
Усиленная алюминиевая линейка со стальной направляющей Kraftool KRAFT-LINE 34275-100, 1,0 м - фото 13
Усиленная алюминиевая линейка со стальной направляющей Kraftool KRAFT-LINE 34275-100, 1,0 м - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Усиленная алюминиевая линейка со стальной направляющей Kraftool KRAFT-LINE 34275-100, 1,0 м - фото 1
  • Усиленная алюминиевая линейка со стальной направляющей Kraftool KRAFT-LINE 34275-100, 1,0 м - фото 2
  • Усиленная алюминиевая линейка со стальной направляющей Kraftool KRAFT-LINE 34275-100, 1,0 м - фото 3
  • Усиленная алюминиевая линейка со стальной направляющей Kraftool KRAFT-LINE 34275-100, 1,0 м - фото 4
  • Усиленная алюминиевая линейка со стальной направляющей Kraftool KRAFT-LINE 34275-100, 1,0 м - фото 5
  • Усиленная алюминиевая линейка со стальной направляющей Kraftool KRAFT-LINE 34275-100, 1,0 м - фото 6
  • Усиленная алюминиевая линейка со стальной направляющей Kraftool KRAFT-LINE 34275-100, 1,0 м - фото 7
  • Усиленная алюминиевая линейка со стальной направляющей Kraftool KRAFT-LINE 34275-100, 1,0 м - фото 8
  • Усиленная алюминиевая линейка со стальной направляющей Kraftool KRAFT-LINE 34275-100, 1,0 м - фото 9
  • Усиленная алюминиевая линейка со стальной направляющей Kraftool KRAFT-LINE 34275-100, 1,0 м - фото 10
  • Усиленная алюминиевая линейка со стальной направляющей Kraftool KRAFT-LINE 34275-100, 1,0 м - фото 11
  • Усиленная алюминиевая линейка со стальной направляющей Kraftool KRAFT-LINE 34275-100, 1,0 м - фото 12
  • Усиленная алюминиевая линейка со стальной направляющей Kraftool KRAFT-LINE 34275-100, 1,0 м - фото 13
  • Усиленная алюминиевая линейка со стальной направляющей Kraftool KRAFT-LINE 34275-100, 1,0 м - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 300 руб. 
Начислим 53 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742297
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Усиленная алюминиевая линейка со стальной направляющей Kraftool KRAFT-LINE 34275-100, 1,0 м
3 300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип оборудования
линейка
Материал
анодированный алюминий
Длина разметки, мм
1000
Цена деления
1 мм
Габариты без упаковки
1000х65х37 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.01х0.08х0.08
Вес, г.
950

Описание товара Усиленная алюминиевая линейка со стальной направляющей Kraftool KRAFT-LINE 34275-100, 1,0 м

Усиленная алюминиевая линейка 1.0 м со стальной направляющей KRAFTOOL Kraft-line 34275-100 обеспечивает точные ровные линии при резке и разметке. Незаменима при выполнении чертежей, резке изделий, нанесения штриховки, разметки. Точный и универсальный инструмент для любого производства. Применяется для резки и раскроя листовых и рулонных материалов на любом крупном и малом производстве: в столярном и швейном цехе, для резки напольных покрытий, любых декоративных панелей, тканей, самоклеящейся плёнки, авто винила, фотобумаги, баннерного полотна, пластика ПВХ, пенокартона.

Отзывы о товаре Усиленная алюминиевая линейка со стальной направляющей Kraftool KRAFT-LINE 34275-100, 1,0 м




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип оборудования
линейка
Материал
анодированный алюминий
Длина разметки, мм
1000
Цена деления
1 мм
Габариты без упаковки
1000х65х37 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Усиленная алюминиевая линейка 1.0 м со стальной направляющей KRAFTOOL Kraft-line 34275-100 обеспечивает точные ровные линии при резке и разметке. Незаменима при выполнении чертежей, резке изделий, нанесения штриховки, разметки. Точный и универсальный инструмент для любого производства. Применяется для резки и раскроя листовых и рулонных материалов на любом крупном и малом производстве: в столярном и швейном цехе, для резки напольных покрытий, любых декоративных панелей, тканей, самоклеящейся плёнки, авто винила, фотобумаги, баннерного полотна, пластика ПВХ, пенокартона.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Усиленная алюминиевая линейка со стальной направляющей Kraftool KRAFT-LINE 34275-100, 1,0 м - данный товар вы можете купить по цене 3300 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...