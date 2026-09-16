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Штангенциркуль электронный ЗУБР ШЦЦ-I-100-0.01, 100 мм, Профессионал (34463-100) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Штангенциркуль электронный ЗУБР ШЦЦ-I-100-0.01, 100 мм, Профессионал (34463-100)

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Штангенциркуль электронный ЗУБР ШЦЦ-I-100-0.01, 100 мм, Профессионал (34463-100) - фото 1
Штангенциркуль электронный ЗУБР ШЦЦ-I-100-0.01, 100 мм, Профессионал (34463-100) - фото 2
Штангенциркуль электронный ЗУБР ШЦЦ-I-100-0.01, 100 мм, Профессионал (34463-100) - фото 3
Штангенциркуль электронный ЗУБР ШЦЦ-I-100-0.01, 100 мм, Профессионал (34463-100) - фото 4
Штангенциркуль электронный ЗУБР ШЦЦ-I-100-0.01, 100 мм, Профессионал (34463-100) - фото 5
Штангенциркуль электронный ЗУБР ШЦЦ-I-100-0.01, 100 мм, Профессионал (34463-100) - фото 6
Штангенциркуль электронный ЗУБР ШЦЦ-I-100-0.01, 100 мм, Профессионал (34463-100) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штангенциркуль
  • Штангенциркуль электронный ЗУБР ШЦЦ-I-100-0.01, 100 мм, Профессионал (34463-100) - фото 1
  • Штангенциркуль электронный ЗУБР ШЦЦ-I-100-0.01, 100 мм, Профессионал (34463-100) - фото 2
  • Штангенциркуль электронный ЗУБР ШЦЦ-I-100-0.01, 100 мм, Профессионал (34463-100) - фото 3
  • Штангенциркуль электронный ЗУБР ШЦЦ-I-100-0.01, 100 мм, Профессионал (34463-100) - фото 4
  • Штангенциркуль электронный ЗУБР ШЦЦ-I-100-0.01, 100 мм, Профессионал (34463-100) - фото 5
  • Штангенциркуль электронный ЗУБР ШЦЦ-I-100-0.01, 100 мм, Профессионал (34463-100) - фото 6
  • Штангенциркуль электронный ЗУБР ШЦЦ-I-100-0.01, 100 мм, Профессионал (34463-100) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 700 руб. 
Начислим 44 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721888
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Штангенциркуль электронный ЗУБР ШЦЦ-I-100-0.01, 100 мм, Профессионал (34463-100)
2 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Штангенциркуль
Тип оборудования
штангенциркуль
Погрешность, мкм
6
Измерение до
100
Питание
1x LR44
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х7х2
Вес, г.
363

Описание товара Штангенциркуль электронный ЗУБР ШЦЦ-I-100-0.01, 100 мм, Профессионал (34463-100)

Электронный штангенциркуль, нержавеющая сталь, ЗУБР ШЦЦ-I-100-0,01 100мм 34463-100 предназначен для измерения наружных и внутренних линейных размеров, а также для измерения глубин. Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали. Цифровое отсчетное устройство обеспечивает повышенную точность измерений.

Отзывы о товаре Штангенциркуль электронный ЗУБР ШЦЦ-I-100-0.01, 100 мм, Профессионал (34463-100)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Штангенциркуль
Тип оборудования
штангенциркуль
Погрешность, мкм
6
Измерение до
100
Питание
1x LR44
Страна производитель
Китай
Описание
Электронный штангенциркуль, нержавеющая сталь, ЗУБР ШЦЦ-I-100-0,01 100мм 34463-100 предназначен для измерения наружных и внутренних линейных размеров, а также для измерения глубин. Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали. Цифровое отсчетное устройство обеспечивает повышенную точность измерений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Штангенциркуль электронный ЗУБР ШЦЦ-I-100-0.01, 100 мм, Профессионал (34463-100) - стоимость товара 2700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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