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Усиленная нержавеющая линейка ЗУБР Про-200 34280-200, длина 2,0 м купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Усиленная нержавеющая линейка ЗУБР Про-200 34280-200, длина 2,0 м

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Усиленная нержавеющая линейка ЗУБР Про-200 34280-200, длина 2,0 м - фото 1
Усиленная нержавеющая линейка ЗУБР Про-200 34280-200, длина 2,0 м - фото 2
Усиленная нержавеющая линейка ЗУБР Про-200 34280-200, длина 2,0 м - фото 3
Усиленная нержавеющая линейка ЗУБР Про-200 34280-200, длина 2,0 м - фото 4
Усиленная нержавеющая линейка ЗУБР Про-200 34280-200, длина 2,0 м - фото 5
Усиленная нержавеющая линейка ЗУБР Про-200 34280-200, длина 2,0 м - фото 6
Усиленная нержавеющая линейка ЗУБР Про-200 34280-200, длина 2,0 м - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Усиленная нержавеющая линейка ЗУБР Про-200 34280-200, длина 2,0 м - фото 1
  • Усиленная нержавеющая линейка ЗУБР Про-200 34280-200, длина 2,0 м - фото 2
  • Усиленная нержавеющая линейка ЗУБР Про-200 34280-200, длина 2,0 м - фото 3
  • Усиленная нержавеющая линейка ЗУБР Про-200 34280-200, длина 2,0 м - фото 4
  • Усиленная нержавеющая линейка ЗУБР Про-200 34280-200, длина 2,0 м - фото 5
  • Усиленная нержавеющая линейка ЗУБР Про-200 34280-200, длина 2,0 м - фото 6
  • Усиленная нержавеющая линейка ЗУБР Про-200 34280-200, длина 2,0 м - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 730 руб. 
Начислим 60 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742293
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Усиленная нержавеющая линейка ЗУБР Про-200 34280-200, длина 2,0 м
2 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип оборудования
линейка
Материал
нержавеющая сталь
Длина разметки, мм
2000
Цена деления
1 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2х0.04х0.02
Вес, кг.
1.35

Описание товара Усиленная нержавеющая линейка ЗУБР Про-200 34280-200, длина 2,0 м

Усиленная нержавеющая линейка предназначена для профессионального применения. Изготовлена с высокой точностью на прецизионном оборудовании, что обеспечивает высокую надёжность измерительных работ. Применяется для разметочных работ и контроля геометрических размеров изделий.

Отзывы о товаре Усиленная нержавеющая линейка ЗУБР Про-200 34280-200, длина 2,0 м




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип оборудования
линейка
Материал
нержавеющая сталь
Длина разметки, мм
2000
Цена деления
1 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Усиленная нержавеющая линейка предназначена для профессионального применения. Изготовлена с высокой точностью на прецизионном оборудовании, что обеспечивает высокую надёжность измерительных работ. Применяется для разметочных работ и контроля геометрических размеров изделий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Усиленная нержавеющая линейка ЗУБР Про-200 34280-200, длина 2,0 м - стоимость товара 2730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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