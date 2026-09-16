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Штангенциркуль стальной ЗУБР ШЦ-1-250, 250 мм, Профессионал (34514-250) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Штангенциркуль стальной ЗУБР ШЦ-1-250, 250 мм, Профессионал (34514-250)

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Штангенциркуль стальной ЗУБР ШЦ-1-250, 250 мм, Профессионал (34514-250) - фото 1
Штангенциркуль стальной ЗУБР ШЦ-1-250, 250 мм, Профессионал (34514-250) - фото 2
Штангенциркуль стальной ЗУБР ШЦ-1-250, 250 мм, Профессионал (34514-250) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штангенциркуль
  • Штангенциркуль стальной ЗУБР ШЦ-1-250, 250 мм, Профессионал (34514-250) - фото 1
  • Штангенциркуль стальной ЗУБР ШЦ-1-250, 250 мм, Профессионал (34514-250) - фото 2
  • Штангенциркуль стальной ЗУБР ШЦ-1-250, 250 мм, Профессионал (34514-250) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 770 руб. 
Начислим 45 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721886
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Штангенциркуль стальной ЗУБР ШЦ-1-250, 250 мм, Профессионал (34514-250)
2 770 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Штангенциркуль
Тип оборудования
штангенциркуль
Погрешность, мкм
20
Измерение до
250
Частота измерений
0-250 мм
Особенности
Класс точности: 1
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
36х11х3
Вес, г.
410

Описание товара Штангенциркуль стальной ЗУБР ШЦ-1-250, 250 мм, Профессионал (34514-250)

Стальной штангенциркуль ЗУБР ШЦ-1-250 250 мм 34514-250 выполнен в соответствии с ГОСТ 166-89, осуществляет высокую точность измерений и имеет длительный срок службы. Инструмент изготовлен из высококачественной закаленной стали. Прецизионная обработка обеспечивает высокую точность измерений.

Отзывы о товаре Штангенциркуль стальной ЗУБР ШЦ-1-250, 250 мм, Профессионал (34514-250)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Штангенциркуль
Тип оборудования
штангенциркуль
Погрешность, мкм
20
Измерение до
250
Частота измерений
0-250 мм
Особенности
Класс точности: 1
Страна производитель
Россия
Описание
Стальной штангенциркуль ЗУБР ШЦ-1-250 250 мм 34514-250 выполнен в соответствии с ГОСТ 166-89, осуществляет высокую точность измерений и имеет длительный срок службы. Инструмент изготовлен из высококачественной закаленной стали. Прецизионная обработка обеспечивает высокую точность измерений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Штангенциркуль стальной ЗУБР ШЦ-1-250, 250 мм, Профессионал (34514-250) - стоимость товара 2770 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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