Смарт-мультиметр цифровой KRAFTOOL KMS-10 (59872)
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Характеристики
Диод-тест
Да
Режим «прозвонка»
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 820 руб.
В наличии
Код товара: 720999
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 820 руб.
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Характеристики
Бренд
Kraftool
Диод-тест
Да
Режим «прозвонка»
Да
Max переменный ток, A
10
Max постоянное напряжение, В
600
Max переменное напряжение, В
600
Наличие функции NCV
Да
Наличие функции True RMS
Да
Питание
4xAAA
Габариты без упаковки
144х73х27 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х6
Вес, г.
350
Описание товара Смарт-мультиметр цифровой KRAFTOOL KMS-10 (59872)
Автоматический цифровой смарт-мультиметр KRAFTOOL гарантирует наивысшую точность измерений. Применение высококачественных материалов обеспечивает длительный срок службы. Прибор имеет функции измерения переменного и постоянного напряжения, сопротивления, емкости, проверки целостности цепей со звуковым сигналом, проверки диодов, измерения переменного и постоянного тока, измерение частоты, измерение температуры и режим относительных измерений.
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Бренд
Kraftool
Диод-тест
Да
Режим «прозвонка»
Да
Max переменный ток, A
10
Max постоянное напряжение, В
600
Max переменное напряжение, В
600
Наличие функции NCV
Да
Наличие функции True RMS
Да
Питание
4xAAA
Габариты без упаковки
144х73х27 мм
Страна производитель
Китай
Автоматический цифровой смарт-мультиметр KRAFTOOL гарантирует наивысшую точность измерений. Применение высококачественных материалов обеспечивает длительный срок службы. Прибор имеет функции измерения переменного и постоянного напряжения, сопротивления, емкости, проверки целостности цепей со звуковым сигналом, проверки диодов, измерения переменного и постоянного тока, измерение частоты, измерение температуры и режим относительных измерений.
Смарт-мультиметр цифровой KRAFTOOL KMS-10 (59872) - стоимость товара 2820 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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