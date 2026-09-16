Цифровые токовые клещи KRAFTOOL KC-300 (59832)
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Характеристики
Подсветка дисплея
Да
Возможность фиксации показаний
Да
Диод-тест
Да
Режим «прозвонка»
Да
Измерение силы переменного тока
Да
Измерение пост./перем. напряжения
Да
Измерение сопротивления
Да
Измерение емкости
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 300 руб.
В наличии
Код товара: 720995
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 300 руб.
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Характеристики
Бренд
Kraftool
Подсветка дисплея
Да
Возможность фиксации показаний
Да
Диод-тест
Да
Режим «прозвонка»
Да
Измерение силы переменного тока
Да
Измерение пост./перем. напряжения
Да
Измерение сопротивления
Да
Измерение емкости
Да
Измерение частоты
Да
Max переменное напряжение
6000
Измерение температуры
Да
Max измеряемая температура °С
1000
Max переменный ток, A
600
Max постоянное напряжение, В
600
Max частота
10000000
Частота измерений
3 изм/сек
Наличие функции NCV
Да
Наличие функции True RMS
Да
Питание
2xAA
Габариты без упаковки
193х73х34 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х12х5
Вес, г.
400
Описание товара Цифровые токовые клещи KRAFTOOL KC-300 (59832)
Профессиональные автоматические цифровые токовые клещи KRAFTOOL гарантируют наивысшую точность измерений. Применение высококачественных материалов обеспечивает длительный срок службы. Прибор имеет функции измерения переменного и постоянного напряжения, сопротивления, емкости, проверки целостности цепей со звуковым сигналом, проверки диодов, измерения переменного и постоянного тока, измерение частоты до 100 МГц, измерение температуры и режим поиска проводки под напряжением.
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Бренд
Kraftool
Подсветка дисплея
Да
Возможность фиксации показаний
Да
Диод-тест
Да
Режим «прозвонка»
Да
Измерение силы переменного тока
Да
Измерение пост./перем. напряжения
Да
Измерение сопротивления
Да
Измерение емкости
Да
Измерение частоты
Да
Max переменное напряжение
6000
Развернуть
Измерение температуры
Да
Max измеряемая температура °С
1000
Max переменный ток, A
600
Max постоянное напряжение, В
600
Max частота
10000000
Частота измерений
3 изм/сек
Наличие функции NCV
Да
Наличие функции True RMS
Да
Питание
2xAA
Габариты без упаковки
193х73х34 мм
Страна производитель
Китай
Профессиональные автоматические цифровые токовые клещи KRAFTOOL гарантируют наивысшую точность измерений. Применение высококачественных материалов обеспечивает длительный срок службы. Прибор имеет функции измерения переменного и постоянного напряжения, сопротивления, емкости, проверки целостности цепей со звуковым сигналом, проверки диодов, измерения переменного и постоянного тока, измерение частоты до 100 МГц, измерение температуры и режим поиска проводки под напряжением.
Цифровые токовые клещи KRAFTOOL KC-300 (59832) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3300 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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