Шлифмашина угловая KEYANG DG-924AVT
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Характеристики
Описание товара Шлифмашина угловая KEYANG DG-924AVT
Шлифовальная машина угловая KEYANG – это мощный и надёжный инструмент, который идеально подходит для выполнения различных шлифовальных и резательных задач. С мощностью в 2400 Вт, эта модель обеспечивает высокую производительность, гарантируя быстрые и точные результаты обработки различных материалов. Диаметр диска составляет 230 мм, что делает её подходящей для выполнения масштабных работ, требующих высокой точности и эффективности. Это оптимальное решение для профессионалов, которым важно совмещать качество и скорость выполнения работ. Вес машины составляет 4,9 кг, что обеспечивает удобство и маневренность при длительном использовании, позволяя оператору меньше уставать во время работы. Наличие дополнительной рукоятки обеспечивает комфортный и безопасный захват, что особенно важно при выполнении сложных задач, требующих максимального контроля над инструментом. Бренд KEYANG известен своей надежностью и качеством продукции, предоставляя инструмент, который прослужит долго даже при интенсивном использовании. Эта угловая шлифовальная машина станет незаменимым помощником как для профессионалов, так и для домашних мастеров, ищущих надежный и эффективный инструмент для своих проектов.
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