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Кулер Deepcool AK400 G2 (R-AK400G2-BKNNMN-GJD) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер Deepcool AK400 G2 (R-AK400G2-BKNNMN-GJD)

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Кулер Deepcool AK400 G2 (R-AK400G2-BKNNMN-GJD) - фото 1
Кулер Deepcool AK400 G2 (R-AK400G2-BKNNMN-GJD) - фото 2
Кулер Deepcool AK400 G2 (R-AK400G2-BKNNMN-GJD) - фото 3
Кулер Deepcool AK400 G2 (R-AK400G2-BKNNMN-GJD) - фото 4
Кулер Deepcool AK400 G2 (R-AK400G2-BKNNMN-GJD) - фото 5
Кулер Deepcool AK400 G2 (R-AK400G2-BKNNMN-GJD) - фото 6
Кулер Deepcool AK400 G2 (R-AK400G2-BKNNMN-GJD) - фото 7
Кулер Deepcool AK400 G2 (R-AK400G2-BKNNMN-GJD) - фото 8
Кулер Deepcool AK400 G2 (R-AK400G2-BKNNMN-GJD) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
240
Диаметр вентилятора, мм
120
  • Кулер Deepcool AK400 G2 (R-AK400G2-BKNNMN-GJD) - фото 1
  • Кулер Deepcool AK400 G2 (R-AK400G2-BKNNMN-GJD) - фото 2
  • Кулер Deepcool AK400 G2 (R-AK400G2-BKNNMN-GJD) - фото 3
  • Кулер Deepcool AK400 G2 (R-AK400G2-BKNNMN-GJD) - фото 4
  • Кулер Deepcool AK400 G2 (R-AK400G2-BKNNMN-GJD) - фото 5
  • Кулер Deepcool AK400 G2 (R-AK400G2-BKNNMN-GJD) - фото 6
  • Кулер Deepcool AK400 G2 (R-AK400G2-BKNNMN-GJD) - фото 7
  • Кулер Deepcool AK400 G2 (R-AK400G2-BKNNMN-GJD) - фото 8
  • Кулер Deepcool AK400 G2 (R-AK400G2-BKNNMN-GJD) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722908
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
прямой контакт тепловых трубок, отделка под дерево
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
240
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
2200об/мин
Уровень шума
31.45
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х49х41
Вес, г.
480

Описание товара Кулер Deepcool AK400 G2 (R-AK400G2-BKNNMN-GJD)

Кулер для процессора DEEPCOOL AK400 G2 предлагает эффективное охлаждение. Он оснащен 120-мм вентилятором с высокой скоростью вращения лопастей и различными настройками скорости. Это позволяет контролировать температуру процессора и при этом уровень шума. Вентилятор имеет гидродинамический подшипник, что обеспечивает ему долгий срок службы и улучшенную эффективность охлаждения. DEEPCOOL AK400 G2 предлагает универсальное крепление. Это позволяет легко установить его на большинство процессоров.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, Медь, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер Deepcool AK400 G2 (R-AK400G2-BKNNMN-GJD)




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
прямой контакт тепловых трубок, отделка под дерево
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
240
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
2200об/мин
Уровень шума
31.45
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора DEEPCOOL AK400 G2 предлагает эффективное охлаждение. Он оснащен 120-мм вентилятором с высокой скоростью вращения лопастей и различными настройками скорости. Это позволяет контролировать температуру процессора и при этом уровень шума. Вентилятор имеет гидродинамический подшипник, что обеспечивает ему долгий срок службы и улучшенную эффективность охлаждения. DEEPCOOL AK400 G2 предлагает универсальное крепление. Это позволяет легко установить его на большинство процессоров.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, Медь, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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