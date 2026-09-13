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Кулер для процессора Alseye H120D White (AS.01.02.0018) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер для процессора Alseye H120D White (AS.01.02.0018)

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Кулер для процессора Alseye H120D White (AS.01.02.0018) - фото 1
Кулер для процессора Alseye H120D White (AS.01.02.0018) - фото 2
Кулер для процессора Alseye H120D White (AS.01.02.0018) - фото 3
Кулер для процессора Alseye H120D White (AS.01.02.0018) - фото 4
Кулер для процессора Alseye H120D White (AS.01.02.0018) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
RGB
Socket
LGA 1700, AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, FM1, FM2, FM2+, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
200
  • Кулер для процессора Alseye H120D White (AS.01.02.0018) - фото 1
  • Кулер для процессора Alseye H120D White (AS.01.02.0018) - фото 2
  • Кулер для процессора Alseye H120D White (AS.01.02.0018) - фото 3
  • Кулер для процессора Alseye H120D White (AS.01.02.0018) - фото 4
  • Кулер для процессора Alseye H120D White (AS.01.02.0018) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717573
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Характеристики

Бренд
Alseye
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
AMD, Intel
Тип подсветки
RGB
Socket
LGA 1700, AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, FM1, FM2, FM2+, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
200
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
2000 об/мин
Уровень шума
35.5
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х44х39
Вес, кг.
20.4

Описание товара Кулер для процессора Alseye H120D White (AS.01.02.0018)

Кулер для процессора Alseye H120D White (AS.01.02.0018)



Теги товара: 120 мм, Алюминий, RGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер для процессора Alseye H120D White (AS.01.02.0018)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Alseye
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
AMD, Intel
Тип подсветки
RGB
Socket
LGA 1700, AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, FM1, FM2, FM2+, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
200
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
2000 об/мин
Уровень шума
35.5
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора Alseye H120D White (AS.01.02.0018)


Теги товара: 120 мм, Алюминий, RGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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