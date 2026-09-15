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Кулер Zalman CNPS13X DS Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер Zalman CNPS13X DS Black

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Кулер Zalman CNPS13X DS Black - фото 1
Кулер Zalman CNPS13X DS Black - фото 2
Кулер Zalman CNPS13X DS Black - фото 3
Кулер Zalman CNPS13X DS Black - фото 4
Кулер Zalman CNPS13X DS Black - фото 5
Кулер Zalman CNPS13X DS Black - фото 6
Кулер Zalman CNPS13X DS Black - фото 7
Кулер Zalman CNPS13X DS Black - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
240
  • Кулер Zalman CNPS13X DS Black - фото 1
  • Кулер Zalman CNPS13X DS Black - фото 2
  • Кулер Zalman CNPS13X DS Black - фото 3
  • Кулер Zalman CNPS13X DS Black - фото 4
  • Кулер Zalman CNPS13X DS Black - фото 5
  • Кулер Zalman CNPS13X DS Black - фото 6
  • Кулер Zalman CNPS13X DS Black - фото 7
  • Кулер Zalman CNPS13X DS Black - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
3 380 руб.  4 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 666957
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Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
2000
Минимальная скорость вращения, об/мин
600
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
240
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-2000 об/мин
Уровень шума
29.7
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х11
Вес, кг.
1.17

Описание товара Кулер Zalman CNPS13X DS Black

Кулер для процессора ZALMAN CNPS13X DS BLACK с медным никелированным основанием соответствует башенному типу и имеет повышенную эффективность благодаря использованию воздушного потока внутри корпуса ПК. Рассеиваемая мощность составляет 240 Вт. Показатель достаточен для обслуживания мощного многоядерного процессора в составе производительного игрового или универсального системного блока. Особенностью модели является наличие жидкокристаллического дисплея для отображения температуры CPU в реальном времени. Устройство украшено адресуемой RGB подсветкой с возможностью одновременного отображения нескольких цветов. Кулер для процессора ZALMAN CNPS13X DS BLACK оборудован 120-миллиметровым вентилятором на базе малошумного гидродинамического подшипника скольжения с увеличенным ресурсом. Лопасти ограничены сплошным кольцом. Это технологическое решение предотвращает вибрацию и повышает интенсивность потока воздуха. Благодаря минимизации вихревого эффекта сокращается уровень шума. Частота вращения вентилятора регулируется автоматически и изменяется в диапазоне от 600 до 2000 об/мин.

Отзывы о товаре Кулер Zalman CNPS13X DS Black




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Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
2000
Минимальная скорость вращения, об/мин
600
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Развернуть
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
240
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-2000 об/мин
Уровень шума
29.7
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора ZALMAN CNPS13X DS BLACK с медным никелированным основанием соответствует башенному типу и имеет повышенную эффективность благодаря использованию воздушного потока внутри корпуса ПК. Рассеиваемая мощность составляет 240 Вт. Показатель достаточен для обслуживания мощного многоядерного процессора в составе производительного игрового или универсального системного блока. Особенностью модели является наличие жидкокристаллического дисплея для отображения температуры CPU в реальном времени. Устройство украшено адресуемой RGB подсветкой с возможностью одновременного отображения нескольких цветов. Кулер для процессора ZALMAN CNPS13X DS BLACK оборудован 120-миллиметровым вентилятором на базе малошумного гидродинамического подшипника скольжения с увеличенным ресурсом. Лопасти ограничены сплошным кольцом. Это технологическое решение предотвращает вибрацию и повышает интенсивность потока воздуха. Благодаря минимизации вихревого эффекта сокращается уровень шума. Частота вращения вентилятора регулируется автоматически и изменяется в диапазоне от 600 до 2000 об/мин.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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