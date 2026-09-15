Кулер Zalman CNPS13X DS Black
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Кулер Zalman CNPS13X DS Black
Кулер для процессора ZALMAN CNPS13X DS BLACK с медным никелированным основанием соответствует башенному типу и имеет повышенную эффективность благодаря использованию воздушного потока внутри корпуса ПК. Рассеиваемая мощность составляет 240 Вт. Показатель достаточен для обслуживания мощного многоядерного процессора в составе производительного игрового или универсального системного блока. Особенностью модели является наличие жидкокристаллического дисплея для отображения температуры CPU в реальном времени. Устройство украшено адресуемой RGB подсветкой с возможностью одновременного отображения нескольких цветов. Кулер для процессора ZALMAN CNPS13X DS BLACK оборудован 120-миллиметровым вентилятором на базе малошумного гидродинамического подшипника скольжения с увеличенным ресурсом. Лопасти ограничены сплошным кольцом. Это технологическое решение предотвращает вибрацию и повышает интенсивность потока воздуха. Благодаря минимизации вихревого эффекта сокращается уровень шума. Частота вращения вентилятора регулируется автоматически и изменяется в диапазоне от 600 до 2000 об/мин.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора, Для корпуса, Intel, AMD, 80 мм, 140 мм, Медь, Алюминий+Медь
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 300 руб.825 руб. в СплитКулер ExeGate ESNK-P0051AP4.PWM.4U.115x.Cu (EX293434RUS)
-
В наличииЦена 3 450 руб. 4 040 руб.863 руб. в СплитВентиляторы для корпуса InWin Mercury AM120S fan with RGB contro...
-
В наличииЦена 3 600 руб.900 руб. в СплитКулер ID-Cooling SE-207 XT ADVANCED BLACK 280W/ PWM/ All Intel/...
-
В наличииЦена 3 620 руб.905 руб. в СплитВентиляторы для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 fan RGB (614448...
-
В наличииЦена 3 630 руб.908 руб. в СплитВентилятор для процессора ID-Cooling SE-207-XT ADVANCED
-
В наличииЦена 3 700 руб.925 руб. в СплитКулер для процессора Zalman CNPS13X Black
-
В наличииЦена 3 830 руб.958 руб. в СплитСистема водяного охлаждения ID-Cooling FX240 Inf черный
-
В наличииЦена 3 870 руб.968 руб. в СплитВентилятор для процессора Thermalright Cooler Royal Pretor 130 B...
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитКулер Zalman CNPS14X DUO Black
-
В наличииЦена 4 180 руб.1045 руб. в СплитКулер для процессора Deepcool AK500 (R-AK500-BKNNMT-G)
-
В наличииЦена 4 570 руб.1143 руб. в СплитКулер для процессора DeepCool AK500 ZERO DARK 240W черный (R-AK5...
-
В наличииЦена 4 640 руб.1160 руб. в СплитКулер для процессора ID-Cooling FROZN A620 ARGB (FROZN A620 ARGB...
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора, Для корпуса, Intel, AMD, 80 мм, 140 мм, Медь, Алюминий+Медь
Отзывы о товаре Кулер Zalman CNPS13X DS Black