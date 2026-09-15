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Вентиляторы для корпуса InWin Mercury AM120S fan with RGB controller (6178903) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентиляторы для корпуса InWin Mercury AM120S fan with RGB controller (6178903)

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Вентиляторы для корпуса InWin Mercury AM120S fan with RGB controller (6178903) - фото 1
Вентиляторы для корпуса InWin Mercury AM120S fan with RGB controller (6178903) - фото 2
Вентиляторы для корпуса InWin Mercury AM120S fan with RGB controller (6178903) - фото 3
Вентиляторы для корпуса InWin Mercury AM120S fan with RGB controller (6178903) - фото 4
Вентиляторы для корпуса InWin Mercury AM120S fan with RGB controller (6178903) - фото 5
Вентиляторы для корпуса InWin Mercury AM120S fan with RGB controller (6178903) - фото 6
Вентиляторы для корпуса InWin Mercury AM120S fan with RGB controller (6178903) - фото 7
Вентиляторы для корпуса InWin Mercury AM120S fan with RGB controller (6178903) - фото 8
Вентиляторы для корпуса InWin Mercury AM120S fan with RGB controller (6178903) - фото 9
Вентиляторы для корпуса InWin Mercury AM120S fan with RGB controller (6178903) - фото 10
Вентиляторы для корпуса InWin Mercury AM120S fan with RGB controller (6178903) - фото 11
Вентиляторы для корпуса InWin Mercury AM120S fan with RGB controller (6178903) - фото 12
Вентиляторы для корпуса InWin Mercury AM120S fan with RGB controller (6178903) - фото 13
Вентиляторы для корпуса InWin Mercury AM120S fan with RGB controller (6178903) - фото 14
Вентиляторы для корпуса InWin Mercury AM120S fan with RGB controller (6178903) - фото 15
Вентиляторы для корпуса InWin Mercury AM120S fan with RGB controller (6178903) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
  • Вентиляторы для корпуса InWin Mercury AM120S fan with RGB controller (6178903) - фото 1
  • Вентиляторы для корпуса InWin Mercury AM120S fan with RGB controller (6178903) - фото 2
  • Вентиляторы для корпуса InWin Mercury AM120S fan with RGB controller (6178903) - фото 3
  • Вентиляторы для корпуса InWin Mercury AM120S fan with RGB controller (6178903) - фото 4
  • Вентиляторы для корпуса InWin Mercury AM120S fan with RGB controller (6178903) - фото 5
  • Вентиляторы для корпуса InWin Mercury AM120S fan with RGB controller (6178903) - фото 6
  • Вентиляторы для корпуса InWin Mercury AM120S fan with RGB controller (6178903) - фото 7
  • Вентиляторы для корпуса InWin Mercury AM120S fan with RGB controller (6178903) - фото 8
  • Вентиляторы для корпуса InWin Mercury AM120S fan with RGB controller (6178903) - фото 9
  • Вентиляторы для корпуса InWin Mercury AM120S fan with RGB controller (6178903) - фото 10
  • Вентиляторы для корпуса InWin Mercury AM120S fan with RGB controller (6178903) - фото 11
  • Вентиляторы для корпуса InWin Mercury AM120S fan with RGB controller (6178903) - фото 12
  • Вентиляторы для корпуса InWin Mercury AM120S fan with RGB controller (6178903) - фото 13
  • Вентиляторы для корпуса InWin Mercury AM120S fan with RGB controller (6178903) - фото 14
  • Вентиляторы для корпуса InWin Mercury AM120S fan with RGB controller (6178903) - фото 15
  • Вентиляторы для корпуса InWin Mercury AM120S fan with RGB controller (6178903) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
3 450 руб.  4 040 руб. 
Начислим 345 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 581084
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Вентиляторы для корпуса InWin Mercury AM120S fan with RGB controller (6178903)
3 450 руб. -15%
4 040 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
InWin
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Размеры в упаковке, см
12х12х3
Вес, г.
850

Описание товара Вентиляторы для корпуса InWin Mercury AM120S fan with RGB controller (6178903)

Компания InWin разработала новый дизайн лопастей вентилятора с гравировкой для выравнивания потока воздуха и балансировки давления лопастей, обеспечивающий более тихий звук при максимальном уровне шума всего 29 дБ (А). Конструкция лопатки турбины отлита под давлением к внутренней раме. Поток воздуха увеличивается без утечки, которая возникает между рамой и лопастями. Это обеспечивает обогащенный и концентрированный поток воздуха и бесшумную работу. Благодаря строгим испытаниям, по сравнению с другими вентиляторами, Mercury AM120S обладает выдающимися характеристиками с высоким расходом воздуха, низким уровнем шума и статическим давлением воздуха. Это охлаждающий вентилятор для всех применений. Этот вентилятор толщиной 20 мм достаточно универсален, чтобы использоваться в качестве вентилятора радиатора, вентилятора процессорного кулера и обычного корпусного вентилятора, и особенно удобен при использовании в компактном корпусе.

Отзывы о товаре Вентиляторы для корпуса InWin Mercury AM120S fan with RGB controller (6178903)




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Характеристики
Бренд
InWin
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Описание
Компания InWin разработала новый дизайн лопастей вентилятора с гравировкой для выравнивания потока воздуха и балансировки давления лопастей, обеспечивающий более тихий звук при максимальном уровне шума всего 29 дБ (А). Конструкция лопатки турбины отлита под давлением к внутренней раме. Поток воздуха увеличивается без утечки, которая возникает между рамой и лопастями. Это обеспечивает обогащенный и концентрированный поток воздуха и бесшумную работу. Благодаря строгим испытаниям, по сравнению с другими вентиляторами, Mercury AM120S обладает выдающимися характеристиками с высоким расходом воздуха, низким уровнем шума и статическим давлением воздуха. Это охлаждающий вентилятор для всех применений. Этот вентилятор толщиной 20 мм достаточно универсален, чтобы использоваться в качестве вентилятора радиатора, вентилятора процессорного кулера и обычного корпусного вентилятора, и особенно удобен при использовании в компактном корпусе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Вентиляторы для корпуса InWin Mercury AM120S fan with RGB controller (6178903) - по цене 3450 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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