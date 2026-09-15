Вентиляторы для корпуса InWin Mercury AM120S fan with RGB controller (6178903)
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Характеристики
Описание товара Вентиляторы для корпуса InWin Mercury AM120S fan with RGB controller (6178903)
Компания InWin разработала новый дизайн лопастей вентилятора с гравировкой для выравнивания потока воздуха и балансировки давления лопастей, обеспечивающий более тихий звук при максимальном уровне шума всего 29 дБ (А). Конструкция лопатки турбины отлита под давлением к внутренней раме. Поток воздуха увеличивается без утечки, которая возникает между рамой и лопастями. Это обеспечивает обогащенный и концентрированный поток воздуха и бесшумную работу. Благодаря строгим испытаниям, по сравнению с другими вентиляторами, Mercury AM120S обладает выдающимися характеристиками с высоким расходом воздуха, низким уровнем шума и статическим давлением воздуха. Это охлаждающий вентилятор для всех применений. Этот вентилятор толщиной 20 мм достаточно универсален, чтобы использоваться в качестве вентилятора радиатора, вентилятора процессорного кулера и обычного корпусного вентилятора, и особенно удобен при использовании в компактном корпусе.
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