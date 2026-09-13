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Вентилятор для процессора Ocypus Iota A40 WH White (Iota-A40-WH1NNWD00X-GL) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор для процессора Ocypus Iota A40 WH White (Iota-A40-WH1NNWD00X-GL)

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Вентилятор для процессора Ocypus Iota A40 WH White (Iota-A40-WH1NNWD00X-GL) - фото 1
Вентилятор для процессора Ocypus Iota A40 WH White (Iota-A40-WH1NNWD00X-GL) - фото 2
Вентилятор для процессора Ocypus Iota A40 WH White (Iota-A40-WH1NNWD00X-GL) - фото 3
Вентилятор для процессора Ocypus Iota A40 WH White (Iota-A40-WH1NNWD00X-GL) - фото 4
Вентилятор для процессора Ocypus Iota A40 WH White (Iota-A40-WH1NNWD00X-GL) - фото 5
Вентилятор для процессора Ocypus Iota A40 WH White (Iota-A40-WH1NNWD00X-GL) - фото 6
Вентилятор для процессора Ocypus Iota A40 WH White (Iota-A40-WH1NNWD00X-GL) - фото 7
Вентилятор для процессора Ocypus Iota A40 WH White (Iota-A40-WH1NNWD00X-GL) - фото 8
Вентилятор для процессора Ocypus Iota A40 WH White (Iota-A40-WH1NNWD00X-GL) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
220
Диаметр вентилятора, мм
120
  • Вентилятор для процессора Ocypus Iota A40 WH White (Iota-A40-WH1NNWD00X-GL) - фото 1
  • Вентилятор для процессора Ocypus Iota A40 WH White (Iota-A40-WH1NNWD00X-GL) - фото 2
  • Вентилятор для процессора Ocypus Iota A40 WH White (Iota-A40-WH1NNWD00X-GL) - фото 3
  • Вентилятор для процессора Ocypus Iota A40 WH White (Iota-A40-WH1NNWD00X-GL) - фото 4
  • Вентилятор для процессора Ocypus Iota A40 WH White (Iota-A40-WH1NNWD00X-GL) - фото 5
  • Вентилятор для процессора Ocypus Iota A40 WH White (Iota-A40-WH1NNWD00X-GL) - фото 6
  • Вентилятор для процессора Ocypus Iota A40 WH White (Iota-A40-WH1NNWD00X-GL) - фото 7
  • Вентилятор для процессора Ocypus Iota A40 WH White (Iota-A40-WH1NNWD00X-GL) - фото 8
  • Вентилятор для процессора Ocypus Iota A40 WH White (Iota-A40-WH1NNWD00X-GL) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717758
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Характеристики

Бренд
OCYPUS
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
220
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Уровень шума
29
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х17х13
Вес, кг.
1.01

Описание товара Вентилятор для процессора Ocypus Iota A40 WH White (Iota-A40-WH1NNWD00X-GL)

Кулер для процессора Ocypus Iota A40 WH [Iota-A40-WH1NNWD00X-GL] получает радиатор среднего размера из алюминия, 4 тепловые трубки и алюминиево-медное основание. Башенный кулер в белом цветовом исполнении отличается прямым контактом тепловых трубок: в области примыкания к процессору трубки образуют ровную поверхность для улучшения передачи тепла. Компонент предназначен для монтажа на тепловыделяющую площадку ЦПУ с целью рассеивания до 220 Вт выделенной тепловой энергии. Процессорная система охлаждения Ocypus Iota A40 WH [Iota-A40-WH1NNWD00X-GL] подходит для разных процессоров с сокетами AM4, AM5, LGA 1150, а также LGA 1151 и еще рядом разъемов. В изделии смонтирован один вентилятор с каркасом размером 120x120 мм и возможностью вращения со скоростью 500-2000 об/мин. Шумность зависит от нагрузки на систему охлаждения и может достигать 29 дБ.

Отзывы о товаре Вентилятор для процессора Ocypus Iota A40 WH White (Iota-A40-WH1NNWD00X-GL)




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Характеристики
Бренд
OCYPUS
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
220
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Уровень шума
29
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора Ocypus Iota A40 WH [Iota-A40-WH1NNWD00X-GL] получает радиатор среднего размера из алюминия, 4 тепловые трубки и алюминиево-медное основание. Башенный кулер в белом цветовом исполнении отличается прямым контактом тепловых трубок: в области примыкания к процессору трубки образуют ровную поверхность для улучшения передачи тепла. Компонент предназначен для монтажа на тепловыделяющую площадку ЦПУ с целью рассеивания до 220 Вт выделенной тепловой энергии. Процессорная система охлаждения Ocypus Iota A40 WH [Iota-A40-WH1NNWD00X-GL] подходит для разных процессоров с сокетами AM4, AM5, LGA 1150, а также LGA 1151 и еще рядом разъемов. В изделии смонтирован один вентилятор с каркасом размером 120x120 мм и возможностью вращения со скоростью 500-2000 об/мин. Шумность зависит от нагрузки на систему охлаждения и может достигать 29 дБ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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