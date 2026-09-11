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Кулер Deepcool AS500 (R-AS500-BKNLMN-G) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер Deepcool AS500 (R-AS500-BKNLMN-G)

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Кулер Deepcool AS500 (R-AS500-BKNLMN-G) - фото 1
Кулер Deepcool AS500 (R-AS500-BKNLMN-G) - фото 2
Кулер Deepcool AS500 (R-AS500-BKNLMN-G) - фото 3
Кулер Deepcool AS500 (R-AS500-BKNLMN-G) - фото 4
Кулер Deepcool AS500 (R-AS500-BKNLMN-G) - фото 5
Кулер Deepcool AS500 (R-AS500-BKNLMN-G) - фото 6
Кулер Deepcool AS500 (R-AS500-BKNLMN-G) - фото 7
Кулер Deepcool AS500 (R-AS500-BKNLMN-G) - фото 8
Кулер Deepcool AS500 (R-AS500-BKNLMN-G) - фото 9
Кулер Deepcool AS500 (R-AS500-BKNLMN-G) - фото 10
Кулер Deepcool AS500 (R-AS500-BKNLMN-G) - фото 11
Кулер Deepcool AS500 (R-AS500-BKNLMN-G) - фото 12
Кулер Deepcool AS500 (R-AS500-BKNLMN-G) - фото 13
Кулер Deepcool AS500 (R-AS500-BKNLMN-G) - фото 14
Кулер Deepcool AS500 (R-AS500-BKNLMN-G) - фото 15
Кулер Deepcool AS500 (R-AS500-BKNLMN-G) - фото 16
Кулер Deepcool AS500 (R-AS500-BKNLMN-G) - фото 17
Кулер Deepcool AS500 (R-AS500-BKNLMN-G) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 2011, LGA 2066, AM3, AM3+, FM2, FM2+, FM1, LGA 2011-3, AM2, AM2+
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
130
  • Кулер Deepcool AS500 (R-AS500-BKNLMN-G) - фото 1
  • Кулер Deepcool AS500 (R-AS500-BKNLMN-G) - фото 2
  • Кулер Deepcool AS500 (R-AS500-BKNLMN-G) - фото 3
  • Кулер Deepcool AS500 (R-AS500-BKNLMN-G) - фото 4
  • Кулер Deepcool AS500 (R-AS500-BKNLMN-G) - фото 5
  • Кулер Deepcool AS500 (R-AS500-BKNLMN-G) - фото 6
  • Кулер Deepcool AS500 (R-AS500-BKNLMN-G) - фото 7
  • Кулер Deepcool AS500 (R-AS500-BKNLMN-G) - фото 8
  • Кулер Deepcool AS500 (R-AS500-BKNLMN-G) - фото 9
  • Кулер Deepcool AS500 (R-AS500-BKNLMN-G) - фото 10
  • Кулер Deepcool AS500 (R-AS500-BKNLMN-G) - фото 11
  • Кулер Deepcool AS500 (R-AS500-BKNLMN-G) - фото 12
  • Кулер Deepcool AS500 (R-AS500-BKNLMN-G) - фото 13
  • Кулер Deepcool AS500 (R-AS500-BKNLMN-G) - фото 14
  • Кулер Deepcool AS500 (R-AS500-BKNLMN-G) - фото 15
  • Кулер Deepcool AS500 (R-AS500-BKNLMN-G) - фото 16
  • Кулер Deepcool AS500 (R-AS500-BKNLMN-G) - фото 17
  • Кулер Deepcool AS500 (R-AS500-BKNLMN-G) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 559902
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
1200
Минимальная скорость вращения, об/мин
500
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 2011, LGA 2066, AM3, AM3+, FM2, FM2+, FM1, LGA 2011-3, AM2, AM2+
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
130
Диаметр вентилятора, мм
140
Скорость вращения вентилятора
500-1200 об/мин
Уровень шума
29.2
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х38х27
Вес, кг.
9.91

Описание товара Кулер Deepcool AS500 (R-AS500-BKNLMN-G)

Кулер для процессора DEEPCOOL AS500 [R-AS500-BKNLMN-G] имеет конструкцию башенного типа, отличается высокой производительностью и способен рассеивать до 220 Вт мощности. Благодаря этому данная модель станет отличным выбором для мощных игровых систем и рабочих станций на базе решений от Intel и AMD. В основе кулера используется медно-алюминиевое основание, которое вместе с алюминиевым радиатором и 5 тепловыми трубками обеспечивает эффективный сбор тепла. Также в конструкции предусмотрен 9-лепестковый вентилятор диаметром 140 мм, который может работать на скорости от 500 до 1200 об/мин и создавать поток воздуха силой до 70.81 CFM, что позволяет быстро понижать температуру процессора. Уровень шума при работе не превышает 26 дБ. Кулер для процессора DEEPCOOL AS500 [R-AS500-BKNLMN-G] использует в конструкции качественные материалы, что обеспечивает высокую надежность и отказоустойчивость. Помимо этого модель отличается стильным дизайном с многоцветной RGB-подсветкой, которая поможет придать вашей сборке яркий и индивидуальный внешний вид. Для подключения используется коннектор 3-pin +12V. Кулер поставляется вместе с термопастой в отдельной емкости.

Отзывы о товаре Кулер Deepcool AS500 (R-AS500-BKNLMN-G)




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
1200
Минимальная скорость вращения, об/мин
500
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 2011, LGA 2066, AM3, AM3+, FM2, FM2+, FM1, LGA 2011-3, AM2, AM2+
Тип коннектора
4 pin
Развернуть
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
130
Диаметр вентилятора, мм
140
Скорость вращения вентилятора
500-1200 об/мин
Уровень шума
29.2
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора DEEPCOOL AS500 [R-AS500-BKNLMN-G] имеет конструкцию башенного типа, отличается высокой производительностью и способен рассеивать до 220 Вт мощности. Благодаря этому данная модель станет отличным выбором для мощных игровых систем и рабочих станций на базе решений от Intel и AMD. В основе кулера используется медно-алюминиевое основание, которое вместе с алюминиевым радиатором и 5 тепловыми трубками обеспечивает эффективный сбор тепла. Также в конструкции предусмотрен 9-лепестковый вентилятор диаметром 140 мм, который может работать на скорости от 500 до 1200 об/мин и создавать поток воздуха силой до 70.81 CFM, что позволяет быстро понижать температуру процессора. Уровень шума при работе не превышает 26 дБ. Кулер для процессора DEEPCOOL AS500 [R-AS500-BKNLMN-G] использует в конструкции качественные материалы, что обеспечивает высокую надежность и отказоустойчивость. Помимо этого модель отличается стильным дизайном с многоцветной RGB-подсветкой, которая поможет придать вашей сборке яркий и индивидуальный внешний вид. Для подключения используется коннектор 3-pin +12V. Кулер поставляется вместе с термопастой в отдельной емкости.
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Доставка
Отзывы


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