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Вентилятор Arctic Cooling P12 Pro PST 5 Pack (ACFAN00307A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор Arctic Cooling P12 Pro PST 5 Pack (ACFAN00307A)

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Вентилятор Arctic Cooling P12 Pro PST 5 Pack (ACFAN00307A) - фото 1
Вентилятор Arctic Cooling P12 Pro PST 5 Pack (ACFAN00307A) - фото 2
Вентилятор Arctic Cooling P12 Pro PST 5 Pack (ACFAN00307A) - фото 3
Вентилятор Arctic Cooling P12 Pro PST 5 Pack (ACFAN00307A) - фото 4
Вентилятор Arctic Cooling P12 Pro PST 5 Pack (ACFAN00307A) - фото 5
Вентилятор Arctic Cooling P12 Pro PST 5 Pack (ACFAN00307A) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
5
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-3000 об/мин
Уровень шума
25
  • Вентилятор Arctic Cooling P12 Pro PST 5 Pack (ACFAN00307A) - фото 1
  • Вентилятор Arctic Cooling P12 Pro PST 5 Pack (ACFAN00307A) - фото 2
  • Вентилятор Arctic Cooling P12 Pro PST 5 Pack (ACFAN00307A) - фото 3
  • Вентилятор Arctic Cooling P12 Pro PST 5 Pack (ACFAN00307A) - фото 4
  • Вентилятор Arctic Cooling P12 Pro PST 5 Pack (ACFAN00307A) - фото 5
  • Вентилятор Arctic Cooling P12 Pro PST 5 Pack (ACFAN00307A) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717775
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Характеристики

Бренд
ARCTIC COOLING
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
нет
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
5
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-3000 об/мин
Уровень шума
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х29х26
Вес, кг.
12.8

Описание товара Вентилятор Arctic Cooling P12 Pro PST 5 Pack (ACFAN00307A)

Благодаря высокому статическому давлению вентиляторы Pro эффективно перемещают воздух в узких пространствах. Это делает их идеальными для радиаторов, перфорированных панелей и сетчатых фильтров. Измененная конструкция лопастей вентилятора для оптимального баланса производительности и плавности работы. Гидродинамический подшипник в сочетании с удлиненным валом обеспечивает более тихую работу за счет улучшения распределения давления и минимизации вибраций. Автоматизированный процесс измерения и балансировки обеспечивает исключительную точность и плавность работы за счет нанесения балансировочной смеси с ювелирной точностью. Снижает шум двигателя, компенсирует колебания нагрузки и защищает от пусковых токов и обратной полярности. Вентилятор обеспечивает большую производительность на низких скоростях с более высоким воздушным потоком и статическим давлением всего 25 дБ(А) — идеально для тихого, но мощного охлаждения. Обеспечивает более высокое статическое давление и максимальную эффективность воздушного потока. Дополнительный разъем ШИМ позволяет синхронизировать несколько вентиляторов последовательно с помощью одного разъема.



Теги товара: Для корпуса, 120 мм, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор Arctic Cooling P12 Pro PST 5 Pack (ACFAN00307A)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ARCTIC COOLING
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
нет
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
5
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-3000 об/мин
Уровень шума
25
Страна производитель
Китай
Описание
Благодаря высокому статическому давлению вентиляторы Pro эффективно перемещают воздух в узких пространствах. Это делает их идеальными для радиаторов, перфорированных панелей и сетчатых фильтров. Измененная конструкция лопастей вентилятора для оптимального баланса производительности и плавности работы. Гидродинамический подшипник в сочетании с удлиненным валом обеспечивает более тихую работу за счет улучшения распределения давления и минимизации вибраций. Автоматизированный процесс измерения и балансировки обеспечивает исключительную точность и плавность работы за счет нанесения балансировочной смеси с ювелирной точностью. Снижает шум двигателя, компенсирует колебания нагрузки и защищает от пусковых токов и обратной полярности. Вентилятор обеспечивает большую производительность на низких скоростях с более высоким воздушным потоком и статическим давлением всего 25 дБ(А) — идеально для тихого, но мощного охлаждения. Обеспечивает более высокое статическое давление и максимальную эффективность воздушного потока. Дополнительный разъем ШИМ позволяет синхронизировать несколько вентиляторов последовательно с помощью одного разъема.


Теги товара: Для корпуса, 120 мм, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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