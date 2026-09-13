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Кулер Deepcool AK500S DIGITAL SE (R-AK500S-BKADMN-GJD) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер Deepcool AK500S DIGITAL SE (R-AK500S-BKADMN-GJD)

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Кулер Deepcool AK500S DIGITAL SE (R-AK500S-BKADMN-GJD) - фото 1
Кулер Deepcool AK500S DIGITAL SE (R-AK500S-BKADMN-GJD) - фото 2
Кулер Deepcool AK500S DIGITAL SE (R-AK500S-BKADMN-GJD) - фото 3
Кулер Deepcool AK500S DIGITAL SE (R-AK500S-BKADMN-GJD) - фото 4
Кулер Deepcool AK500S DIGITAL SE (R-AK500S-BKADMN-GJD) - фото 5
Кулер Deepcool AK500S DIGITAL SE (R-AK500S-BKADMN-GJD) - фото 6
Кулер Deepcool AK500S DIGITAL SE (R-AK500S-BKADMN-GJD) - фото 7
Кулер Deepcool AK500S DIGITAL SE (R-AK500S-BKADMN-GJD) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
3 pin, 4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
240
  • Кулер Deepcool AK500S DIGITAL SE (R-AK500S-BKADMN-GJD) - фото 1
  • Кулер Deepcool AK500S DIGITAL SE (R-AK500S-BKADMN-GJD) - фото 2
  • Кулер Deepcool AK500S DIGITAL SE (R-AK500S-BKADMN-GJD) - фото 3
  • Кулер Deepcool AK500S DIGITAL SE (R-AK500S-BKADMN-GJD) - фото 4
  • Кулер Deepcool AK500S DIGITAL SE (R-AK500S-BKADMN-GJD) - фото 5
  • Кулер Deepcool AK500S DIGITAL SE (R-AK500S-BKADMN-GJD) - фото 6
  • Кулер Deepcool AK500S DIGITAL SE (R-AK500S-BKADMN-GJD) - фото 7
  • Кулер Deepcool AK500S DIGITAL SE (R-AK500S-BKADMN-GJD) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722909
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
3 pin, 4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
индикатор температуры, место для дополнительного вентилятора
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
240
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-1850 об/мин
Уровень шума
28
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х49х41
Вес, г.
480

Описание товара Кулер Deepcool AK500S DIGITAL SE (R-AK500S-BKADMN-GJD)

Чёткий цифровой экран отображает температуру и загрузку процессора вашей системы в режиме реального времени, а также предупреждает о высокой температуре. Управление дисплеем осуществляется с помощью простого приложения, для которого требуется только открытый разъём USB 2.0. Тонкий вариант нашего высокосовместимого процессорного кулера AK500 со смещенным прямым контактом, башенной компоновкой из пяти тепловых трубок, уникальной конструкцией матричных ребер и высокопроизводительным вентилятором FDB, обеспечивающим превосходное рассеивание тепла и чрезвычайно низкий уровень шума. Исключительная эффективность охлаждения AK500S DIGITAL SE на современных процессорах делает его идеальным выбором для массовых систем, которым требуется впечатляющее соотношение цены и производительности в компактном размере. Достигните высокоэффективного охлаждения с минимальным уровнем шума благодаря входящему в комплект вентилятору FK120, который при необходимости максимизирует воздушный поток и статическое давление, а затем автоматически снижает скорость для бесшумной работы. Конструкция со смещенными тепловыми трубками обеспечивает большую глубину радиатора и лучшую совместимость компонентов. Это обеспечивает больше места для высоких теплораспределителей и свободный обзор всех слотов оперативной памяти. Поставляемый полностью металлический монтажный кронштейн обеспечивает простой процесс установки, гарантируя надлежащий контакт и равномерное давление на платформах Intel и AMD.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, Медь, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер Deepcool AK500S DIGITAL SE (R-AK500S-BKADMN-GJD)




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
3 pin, 4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
индикатор температуры, место для дополнительного вентилятора
Тип подшипника
гидродинамический
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
240
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-1850 об/мин
Уровень шума
28
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Чёткий цифровой экран отображает температуру и загрузку процессора вашей системы в режиме реального времени, а также предупреждает о высокой температуре. Управление дисплеем осуществляется с помощью простого приложения, для которого требуется только открытый разъём USB 2.0. Тонкий вариант нашего высокосовместимого процессорного кулера AK500 со смещенным прямым контактом, башенной компоновкой из пяти тепловых трубок, уникальной конструкцией матричных ребер и высокопроизводительным вентилятором FDB, обеспечивающим превосходное рассеивание тепла и чрезвычайно низкий уровень шума. Исключительная эффективность охлаждения AK500S DIGITAL SE на современных процессорах делает его идеальным выбором для массовых систем, которым требуется впечатляющее соотношение цены и производительности в компактном размере. Достигните высокоэффективного охлаждения с минимальным уровнем шума благодаря входящему в комплект вентилятору FK120, который при необходимости максимизирует воздушный поток и статическое давление, а затем автоматически снижает скорость для бесшумной работы. Конструкция со смещенными тепловыми трубками обеспечивает большую глубину радиатора и лучшую совместимость компонентов. Это обеспечивает больше места для высоких теплораспределителей и свободный обзор всех слотов оперативной памяти. Поставляемый полностью металлический монтажный кронштейн обеспечивает простой процесс установки, гарантируя надлежащий контакт и равномерное давление на платформах Intel и AMD.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, Медь, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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