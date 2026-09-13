Кулер Deepcool AK500S DIGITAL SE (R-AK500S-BKADMN-GJD)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кулер Deepcool AK500S DIGITAL SE (R-AK500S-BKADMN-GJD)
Чёткий цифровой экран отображает температуру и загрузку процессора вашей системы в режиме реального времени, а также предупреждает о высокой температуре. Управление дисплеем осуществляется с помощью простого приложения, для которого требуется только открытый разъём USB 2.0. Тонкий вариант нашего высокосовместимого процессорного кулера AK500 со смещенным прямым контактом, башенной компоновкой из пяти тепловых трубок, уникальной конструкцией матричных ребер и высокопроизводительным вентилятором FDB, обеспечивающим превосходное рассеивание тепла и чрезвычайно низкий уровень шума. Исключительная эффективность охлаждения AK500S DIGITAL SE на современных процессорах делает его идеальным выбором для массовых систем, которым требуется впечатляющее соотношение цены и производительности в компактном размере. Достигните высокоэффективного охлаждения с минимальным уровнем шума благодаря входящему в комплект вентилятору FK120, который при необходимости максимизирует воздушный поток и статическое давление, а затем автоматически снижает скорость для бесшумной работы. Конструкция со смещенными тепловыми трубками обеспечивает большую глубину радиатора и лучшую совместимость компонентов. Это обеспечивает больше места для высоких теплораспределителей и свободный обзор всех слотов оперативной памяти. Поставляемый полностью металлический монтажный кронштейн обеспечивает простой процесс установки, гарантируя надлежащий контакт и равномерное давление на платформах Intel и AMD.
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