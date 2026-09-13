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Вентилятор Cooler ID-Cooling FROZN A620 PRO SE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор Cooler ID-Cooling FROZN A620 PRO SE

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Вентилятор Cooler ID-Cooling FROZN A620 PRO SE - фото 1
Вентилятор Cooler ID-Cooling FROZN A620 PRO SE - фото 2
Вентилятор Cooler ID-Cooling FROZN A620 PRO SE - фото 3
Вентилятор Cooler ID-Cooling FROZN A620 PRO SE - фото 4
Вентилятор Cooler ID-Cooling FROZN A620 PRO SE - фото 5
Вентилятор Cooler ID-Cooling FROZN A620 PRO SE - фото 6
Вентилятор Cooler ID-Cooling FROZN A620 PRO SE - фото 7
Вентилятор Cooler ID-Cooling FROZN A620 PRO SE - фото 8
Вентилятор Cooler ID-Cooling FROZN A620 PRO SE - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, LGA 1700
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
260
Диаметр вентилятора, мм
120
  • Вентилятор Cooler ID-Cooling FROZN A620 PRO SE - фото 1
  • Вентилятор Cooler ID-Cooling FROZN A620 PRO SE - фото 2
  • Вентилятор Cooler ID-Cooling FROZN A620 PRO SE - фото 3
  • Вентилятор Cooler ID-Cooling FROZN A620 PRO SE - фото 4
  • Вентилятор Cooler ID-Cooling FROZN A620 PRO SE - фото 5
  • Вентилятор Cooler ID-Cooling FROZN A620 PRO SE - фото 6
  • Вентилятор Cooler ID-Cooling FROZN A620 PRO SE - фото 7
  • Вентилятор Cooler ID-Cooling FROZN A620 PRO SE - фото 8
  • Вентилятор Cooler ID-Cooling FROZN A620 PRO SE - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717636
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Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, LGA 1700
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
260
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
300
Уровень шума
27
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Размеры в упаковке, см
55х33х24
Вес, кг.
13.5

Описание товара Вентилятор Cooler ID-Cooling FROZN A620 PRO SE

**Вентилятор ID-Cooling FROZN A620 PRO SE** — это система охлаждения для центрального процессора. Она совместима с большинством современных сокетов Intel и AMD, что делает её универсальным решением для различных конфигураций компьютеров. В комплект поставки входят крепёжные винты. Перед покупкой рекомендуется проверить совместимость вентилятора с вашей материнской платой и убедиться, что его характеристик достаточно для эффективного охлаждения процессора.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, Медь, ARGB

Отзывы о товаре Вентилятор Cooler ID-Cooling FROZN A620 PRO SE




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, LGA 1700
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
260
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
300
Уровень шума
27
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Описание
**Вентилятор ID-Cooling FROZN A620 PRO SE** — это система охлаждения для центрального процессора. Она совместима с большинством современных сокетов Intel и AMD, что делает её универсальным решением для различных конфигураций компьютеров. В комплект поставки входят крепёжные винты. Перед покупкой рекомендуется проверить совместимость вентилятора с вашей материнской платой и убедиться, что его характеристик достаточно для эффективного охлаждения процессора.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, Медь, ARGB
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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