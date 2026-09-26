Кулер ExeGate ESNK-P0051AP4.PWM.4U.115x.Cu (EX293434RUS)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
двойной качения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
165
Диаметр вентилятора, мм
92
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 300 руб.
В наличии
Код товара: 625630
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Socket
LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
термопаста нанесена на основание
Тип подшипника
двойной качения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
165
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
1900-3800 об/мин
Уровень шума
44
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х11х10
Вес, г.
800
Описание товара Кулер ExeGate ESNK-P0051AP4.PWM.4U.115x.Cu (EX293434RUS)
Высокопроизводительный башенный процессорный кулер для платформ Intel с тепловыделением до 165 Вт. Конструкция включает пять медных тепловых трубок и долговечный вентилятор на двойном шарикоподшипнике с автоматической PWM-регулировкой.
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Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Socket
LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
термопаста нанесена на основание
Тип подшипника
двойной качения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
165
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
1900-3800 об/мин
Уровень шума
44
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Высокопроизводительный башенный процессорный кулер для платформ Intel с тепловыделением до 165 Вт. Конструкция включает пять медных тепловых трубок и долговечный вентилятор на двойном шарикоподшипнике с автоматической PWM-регулировкой.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1151-v2, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора, Для корпуса, AMD, 80 мм, 120 мм
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1151-v2, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора, Для корпуса, AMD, 80 мм, 120 мм
Кулер ExeGate ESNK-P0051AP4.PWM.4U.115x.Cu (EX293434RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3300 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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