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Вентилятор для корпуса Noctua NF-F12-5V-PWM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор для корпуса Noctua NF-F12-5V-PWM

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Вентилятор для корпуса Noctua NF-F12-5V-PWM - фото 1
Вентилятор для корпуса Noctua NF-F12-5V-PWM - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
  • Вентилятор для корпуса Noctua NF-F12-5V-PWM - фото 1
  • Вентилятор для корпуса Noctua NF-F12-5V-PWM - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 260 руб. 
Начислим 412 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 413339
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Вентилятор для корпуса Noctua NF-F12-5V-PWM
4 260 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Noctua
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Размеры в упаковке, см
10х10х3
Вес, г.
5

Описание товара Вентилятор для корпуса Noctua NF-F12-5V-PWM

Корпусной вентилятор Noctua NF-F12 5V PWM – модель от широко известного производителя, соответствующая 120-миллиметровому форм-фактору. Имеющее 7 лопастей устройство совместимо с большинством корпусов. Толщина вентилятора стандартна – 25 мм. Вентилятор Noctua NF-F12 5V PWM впечатляет своим ресурсом: время безотказной работы устройства насчитывает 150000 ч. Вентилятор может быть почти бесшумным: минимальная частота вращения составляет 300 оборотов в минуту. Максимальная частота вращения впятеро выше – 1500 оборотов в минуту. Шум на максимальной скорости также очень невелик – лишь 22.4 дБ. Пиковый воздушный поток равен 54.97 CFM. Напряжение вентилятора – 5 В. Разъем питания стандартен – 4-pin. В коробке с устройством вы найдете комплект кабелей и крепежные винты. Дизайн устройства оформлен с помощью классического для Noctua сочетания цветов – бежевого и коричневого.

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса Noctua NF-F12-5V-PWM




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Характеристики
Бренд
Noctua
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Описание
Корпусной вентилятор Noctua NF-F12 5V PWM – модель от широко известного производителя, соответствующая 120-миллиметровому форм-фактору. Имеющее 7 лопастей устройство совместимо с большинством корпусов. Толщина вентилятора стандартна – 25 мм. Вентилятор Noctua NF-F12 5V PWM впечатляет своим ресурсом: время безотказной работы устройства насчитывает 150000 ч. Вентилятор может быть почти бесшумным: минимальная частота вращения составляет 300 оборотов в минуту. Максимальная частота вращения впятеро выше – 1500 оборотов в минуту. Шум на максимальной скорости также очень невелик – лишь 22.4 дБ. Пиковый воздушный поток равен 54.97 CFM. Напряжение вентилятора – 5 В. Разъем питания стандартен – 4-pin. В коробке с устройством вы найдете комплект кабелей и крепежные винты. Дизайн устройства оформлен с помощью классического для Noctua сочетания цветов – бежевого и коричневого.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор для корпуса Noctua NF-F12-5V-PWM - купить по цене 4260 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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