Вентилятор для корпуса Noctua NF-F12-5V-PWM
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Характеристики
Описание товара Вентилятор для корпуса Noctua NF-F12-5V-PWM
Корпусной вентилятор Noctua NF-F12 5V PWM – модель от широко известного производителя, соответствующая 120-миллиметровому форм-фактору. Имеющее 7 лопастей устройство совместимо с большинством корпусов. Толщина вентилятора стандартна – 25 мм. Вентилятор Noctua NF-F12 5V PWM впечатляет своим ресурсом: время безотказной работы устройства насчитывает 150000 ч. Вентилятор может быть почти бесшумным: минимальная частота вращения составляет 300 оборотов в минуту. Максимальная частота вращения впятеро выше – 1500 оборотов в минуту. Шум на максимальной скорости также очень невелик – лишь 22.4 дБ. Пиковый воздушный поток равен 54.97 CFM. Напряжение вентилятора – 5 В. Разъем питания стандартен – 4-pin. В коробке с устройством вы найдете комплект кабелей и крепежные винты. Дизайн устройства оформлен с помощью классического для Noctua сочетания цветов – бежевого и коричневого.
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