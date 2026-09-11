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Вентилятор ID-Cooling FROZN A620 BLACK купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор ID-Cooling FROZN A620 BLACK

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Вентилятор ID-Cooling FROZN A620 BLACK - фото 3
Вентилятор ID-Cooling FROZN A620 BLACK - фото 4
Вентилятор ID-Cooling FROZN A620 BLACK - фото 5
Вентилятор ID-Cooling FROZN A620 BLACK - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
270
Диаметр вентилятора, мм
120
  • Вентилятор ID-Cooling FROZN A620 BLACK - фото 1
  • Вентилятор ID-Cooling FROZN A620 BLACK - фото 2
  • Вентилятор ID-Cooling FROZN A620 BLACK - фото 3
  • Вентилятор ID-Cooling FROZN A620 BLACK - фото 4
  • Вентилятор ID-Cooling FROZN A620 BLACK - фото 5
  • Вентилятор ID-Cooling FROZN A620 BLACK - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 652076
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Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
2000
Минимальная скорость вращения, об/мин
500
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Socket
LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
270
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Уровень шума
29.85
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий + медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х35х26
Вес, кг.
1.7

Описание товара Вентилятор ID-Cooling FROZN A620 BLACK

Кулер для процессора ID-COOLING FROZN A620 BLACK выполнен в черном цвете и предназначен для использования с процессором на сокете AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151 или с другим разъемом подключения. Универсальный башенный кулер с медным основанием, 6 теплотрубками и радиатором из алюминия монтируется над ЦПУ через прослойку из термопасты и отводит выделяемое им под нагрузкой тепло. Модель может отводить до 270 Вт тепловой энергии и подходит для производительных игровых сборок. Процессорная система охлаждения ID-COOLING FROZN A620 BLACK с двумя вентиляторами размером 120 мм предполагает подключение к паре портов питания типа 4-pin. Скорость вращения вентиляторов задается автоматикой материнской платы через ШИМ и может варьироваться в диапазоне 500-2000 об/мин в зависимости от текущей нагрузки процессора. Вентиляторы базируются на долговечных гидродинамических подшипниках.

Отзывы о товаре Вентилятор ID-Cooling FROZN A620 BLACK




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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
2000
Минимальная скорость вращения, об/мин
500
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Socket
LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
скольжения
Развернуть
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
270
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Уровень шума
29.85
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий + медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора ID-COOLING FROZN A620 BLACK выполнен в черном цвете и предназначен для использования с процессором на сокете AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151 или с другим разъемом подключения. Универсальный башенный кулер с медным основанием, 6 теплотрубками и радиатором из алюминия монтируется над ЦПУ через прослойку из термопасты и отводит выделяемое им под нагрузкой тепло. Модель может отводить до 270 Вт тепловой энергии и подходит для производительных игровых сборок. Процессорная система охлаждения ID-COOLING FROZN A620 BLACK с двумя вентиляторами размером 120 мм предполагает подключение к паре портов питания типа 4-pin. Скорость вращения вентиляторов задается автоматикой материнской платы через ШИМ и может варьироваться в диапазоне 500-2000 об/мин в зависимости от текущей нагрузки процессора. Вентиляторы базируются на долговечных гидродинамических подшипниках.
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Доставка
Отзывы


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