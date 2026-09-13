Видеокарта Palit RTX5070 GAMINGPRO-S 12GB GDDR7 (NE75070019K9-GB2050U)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Palit RTX5070 GAMINGPRO-S 12GB GDDR7 (NE75070019K9-GB2050U)
Видеокарта PALIT RTX 5070 12GB GAMING PRO-S представляет собой современное и мощное решение для геймеров и профессионалов, требующих высокой графической производительности. Эта видеокарта оснащена передовыми технологиями, обеспечивающими потрясающую графику и высокую производительность в играх и приложениях. Она идеально подходит для тех, кто стремится к максимальной производительности и качеству изображения. PALIT RTX 5070 12GB GAMING PRO-S оснащена 12 ГБ видеопамяти GDDR7, что позволяет ей справляться с самыми требовательными задачами и играми. Видеокарта поддерживает максимальное разрешение 7680 x 4320, обеспечивая потрясающую детализацию и четкость изображения. Она оснащена несколькими видеовыходами, включая три DisplayPort версии 2.1b и один HDMI, что обеспечивает совместимость с различными мониторами и устройствами. Производительность и технологии Видеокарта PALIT RTX 5070 12GB GAMING PRO-S оснащена 12 ГБ видеопамяти GDDR7, что обеспечивает высокую производительность и позволяет справляться с самыми требовательными играми и приложениями. Она поддерживает максимальное разрешение 7680 x 4320, обеспечивая потрясающую детализацию и четкость изображения. Видеокарта оснащена 192-битной шиной видеопамяти, что обеспечивает высокую скорость передачи данных и улучшенную производительность. Подключение и совместимость Видеокарта оснащена тремя портами DisplayPort версии 2.1b и одним портом HDMI, что обеспечивает совместимость с различными мониторами и устройствами. Она поддерживает высокие разрешения и частоту обновления, что позволяет наслаждаться играми и контентом в высоком качестве. Видеокарта оснащена 16-контактным разъемом дополнительного питания, что обеспечивает стабильное питание и надежную работу даже при высоких нагрузках. Энергопотребление и охлаждение Видеокарта PALIT RTX 5070 12GB GAMING PRO-S отличается умеренным энергопотреблением, составляющим 250 Вт, что делает её энергоэффективным решением для мощных игровых и профессиональных систем. Она оснащена системой охлаждения, которая обеспечивает эффективное охлаждение и тихую работу даже при высоких нагрузках. Это делает видеокарту надежным и эффективным решением для различных задач и приложений.
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Теги товара: Для игр в 2K, Для игр в 4K, Топовые, RTX 5070, NVIDIA GeForce
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