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Видеокарта Palit RTX5070 GAMINGPRO-S 12GB GDDR7 (NE75070019K9-GB2050U) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Palit RTX5070 GAMINGPRO-S 12GB GDDR7 (NE75070019K9-GB2050U)

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Видеокарта Palit RTX5070 GAMINGPRO-S 12GB GDDR7 (NE75070019K9-GB2050U) - фото 1
Видеокарта Palit RTX5070 GAMINGPRO-S 12GB GDDR7 (NE75070019K9-GB2050U) - фото 2
Видеокарта Palit RTX5070 GAMINGPRO-S 12GB GDDR7 (NE75070019K9-GB2050U) - фото 3
Видеокарта Palit RTX5070 GAMINGPRO-S 12GB GDDR7 (NE75070019K9-GB2050U) - фото 4
Видеокарта Palit RTX5070 GAMINGPRO-S 12GB GDDR7 (NE75070019K9-GB2050U) - фото 5
Видеокарта Palit RTX5070 GAMINGPRO-S 12GB GDDR7 (NE75070019K9-GB2050U) - фото 6
Видеокарта Palit RTX5070 GAMINGPRO-S 12GB GDDR7 (NE75070019K9-GB2050U) - фото 7
Видеокарта Palit RTX5070 GAMINGPRO-S 12GB GDDR7 (NE75070019K9-GB2050U) - фото 8
Видеокарта Palit RTX5070 GAMINGPRO-S 12GB GDDR7 (NE75070019K9-GB2050U) - фото 9
Видеокарта Palit RTX5070 GAMINGPRO-S 12GB GDDR7 (NE75070019K9-GB2050U) - фото 10
Видеокарта Palit RTX5070 GAMINGPRO-S 12GB GDDR7 (NE75070019K9-GB2050U) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2325
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта Palit RTX5070 GAMINGPRO-S 12GB GDDR7 (NE75070019K9-GB2050U) - фото 1
  • Видеокарта Palit RTX5070 GAMINGPRO-S 12GB GDDR7 (NE75070019K9-GB2050U) - фото 2
  • Видеокарта Palit RTX5070 GAMINGPRO-S 12GB GDDR7 (NE75070019K9-GB2050U) - фото 3
  • Видеокарта Palit RTX5070 GAMINGPRO-S 12GB GDDR7 (NE75070019K9-GB2050U) - фото 4
  • Видеокарта Palit RTX5070 GAMINGPRO-S 12GB GDDR7 (NE75070019K9-GB2050U) - фото 5
  • Видеокарта Palit RTX5070 GAMINGPRO-S 12GB GDDR7 (NE75070019K9-GB2050U) - фото 6
  • Видеокарта Palit RTX5070 GAMINGPRO-S 12GB GDDR7 (NE75070019K9-GB2050U) - фото 7
  • Видеокарта Palit RTX5070 GAMINGPRO-S 12GB GDDR7 (NE75070019K9-GB2050U) - фото 8
  • Видеокарта Palit RTX5070 GAMINGPRO-S 12GB GDDR7 (NE75070019K9-GB2050U) - фото 9
  • Видеокарта Palit RTX5070 GAMINGPRO-S 12GB GDDR7 (NE75070019K9-GB2050U) - фото 10
  • Видеокарта Palit RTX5070 GAMINGPRO-S 12GB GDDR7 (NE75070019K9-GB2050U) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
95 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722808
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Характеристики

Бренд
Palit
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2325
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
331.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х44х40
Вес, кг.
13

Описание товара Видеокарта Palit RTX5070 GAMINGPRO-S 12GB GDDR7 (NE75070019K9-GB2050U)

Видеокарта PALIT RTX 5070 12GB GAMING PRO-S представляет собой современное и мощное решение для геймеров и профессионалов, требующих высокой графической производительности. Эта видеокарта оснащена передовыми технологиями, обеспечивающими потрясающую графику и высокую производительность в играх и приложениях. Она идеально подходит для тех, кто стремится к максимальной производительности и качеству изображения. PALIT RTX 5070 12GB GAMING PRO-S оснащена 12 ГБ видеопамяти GDDR7, что позволяет ей справляться с самыми требовательными задачами и играми. Видеокарта поддерживает максимальное разрешение 7680 x 4320, обеспечивая потрясающую детализацию и четкость изображения. Она оснащена несколькими видеовыходами, включая три DisplayPort версии 2.1b и один HDMI, что обеспечивает совместимость с различными мониторами и устройствами. Производительность и технологии Видеокарта PALIT RTX 5070 12GB GAMING PRO-S оснащена 12 ГБ видеопамяти GDDR7, что обеспечивает высокую производительность и позволяет справляться с самыми требовательными играми и приложениями. Она поддерживает максимальное разрешение 7680 x 4320, обеспечивая потрясающую детализацию и четкость изображения. Видеокарта оснащена 192-битной шиной видеопамяти, что обеспечивает высокую скорость передачи данных и улучшенную производительность. Подключение и совместимость Видеокарта оснащена тремя портами DisplayPort версии 2.1b и одним портом HDMI, что обеспечивает совместимость с различными мониторами и устройствами. Она поддерживает высокие разрешения и частоту обновления, что позволяет наслаждаться играми и контентом в высоком качестве. Видеокарта оснащена 16-контактным разъемом дополнительного питания, что обеспечивает стабильное питание и надежную работу даже при высоких нагрузках. Энергопотребление и охлаждение Видеокарта PALIT RTX 5070 12GB GAMING PRO-S отличается умеренным энергопотреблением, составляющим 250 Вт, что делает её энергоэффективным решением для мощных игровых и профессиональных систем. Она оснащена системой охлаждения, которая обеспечивает эффективное охлаждение и тихую работу даже при высоких нагрузках. Это делает видеокарту надежным и эффективным решением для различных задач и приложений.

Отзывы о товаре Видеокарта Palit RTX5070 GAMINGPRO-S 12GB GDDR7 (NE75070019K9-GB2050U)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Palit
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2325
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
331.9
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта PALIT RTX 5070 12GB GAMING PRO-S представляет собой современное и мощное решение для геймеров и профессионалов, требующих высокой графической производительности. Эта видеокарта оснащена передовыми технологиями, обеспечивающими потрясающую графику и высокую производительность в играх и приложениях. Она идеально подходит для тех, кто стремится к максимальной производительности и качеству изображения. PALIT RTX 5070 12GB GAMING PRO-S оснащена 12 ГБ видеопамяти GDDR7, что позволяет ей справляться с самыми требовательными задачами и играми. Видеокарта поддерживает максимальное разрешение 7680 x 4320, обеспечивая потрясающую детализацию и четкость изображения. Она оснащена несколькими видеовыходами, включая три DisplayPort версии 2.1b и один HDMI, что обеспечивает совместимость с различными мониторами и устройствами. Производительность и технологии Видеокарта PALIT RTX 5070 12GB GAMING PRO-S оснащена 12 ГБ видеопамяти GDDR7, что обеспечивает высокую производительность и позволяет справляться с самыми требовательными играми и приложениями. Она поддерживает максимальное разрешение 7680 x 4320, обеспечивая потрясающую детализацию и четкость изображения. Видеокарта оснащена 192-битной шиной видеопамяти, что обеспечивает высокую скорость передачи данных и улучшенную производительность. Подключение и совместимость Видеокарта оснащена тремя портами DisplayPort версии 2.1b и одним портом HDMI, что обеспечивает совместимость с различными мониторами и устройствами. Она поддерживает высокие разрешения и частоту обновления, что позволяет наслаждаться играми и контентом в высоком качестве. Видеокарта оснащена 16-контактным разъемом дополнительного питания, что обеспечивает стабильное питание и надежную работу даже при высоких нагрузках. Энергопотребление и охлаждение Видеокарта PALIT RTX 5070 12GB GAMING PRO-S отличается умеренным энергопотреблением, составляющим 250 Вт, что делает её энергоэффективным решением для мощных игровых и профессиональных систем. Она оснащена системой охлаждения, которая обеспечивает эффективное охлаждение и тихую работу даже при высоких нагрузках. Это делает видеокарту надежным и эффективным решением для различных задач и приложений.
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Отзывы


Видеокарта Palit RTX5070 GAMINGPRO-S 12GB GDDR7 (NE75070019K9-GB2050U) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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