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Видеокарта Gigabyte RTX5070 WINDFORCE OC SFF 12GB GDDR7 (GV-N5070WF3OC-12GD) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Gigabyte RTX5070 WINDFORCE OC SFF 12GB GDDR7 (GV-N5070WF3OC-12GD)

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Видеокарта Gigabyte RTX5070 WINDFORCE OC SFF 12GB GDDR7 (GV-N5070WF3OC-12GD) - фото 1
Видеокарта Gigabyte RTX5070 WINDFORCE OC SFF 12GB GDDR7 (GV-N5070WF3OC-12GD) - фото 2
Видеокарта Gigabyte RTX5070 WINDFORCE OC SFF 12GB GDDR7 (GV-N5070WF3OC-12GD) - фото 3
Видеокарта Gigabyte RTX5070 WINDFORCE OC SFF 12GB GDDR7 (GV-N5070WF3OC-12GD) - фото 4
Видеокарта Gigabyte RTX5070 WINDFORCE OC SFF 12GB GDDR7 (GV-N5070WF3OC-12GD) - фото 5
Видеокарта Gigabyte RTX5070 WINDFORCE OC SFF 12GB GDDR7 (GV-N5070WF3OC-12GD) - фото 6
Видеокарта Gigabyte RTX5070 WINDFORCE OC SFF 12GB GDDR7 (GV-N5070WF3OC-12GD) - фото 7
Видеокарта Gigabyte RTX5070 WINDFORCE OC SFF 12GB GDDR7 (GV-N5070WF3OC-12GD) - фото 8
Видеокарта Gigabyte RTX5070 WINDFORCE OC SFF 12GB GDDR7 (GV-N5070WF3OC-12GD) - фото 9
Видеокарта Gigabyte RTX5070 WINDFORCE OC SFF 12GB GDDR7 (GV-N5070WF3OC-12GD) - фото 10
Видеокарта Gigabyte RTX5070 WINDFORCE OC SFF 12GB GDDR7 (GV-N5070WF3OC-12GD) - фото 11
Видеокарта Gigabyte RTX5070 WINDFORCE OC SFF 12GB GDDR7 (GV-N5070WF3OC-12GD) - фото 12
Видеокарта Gigabyte RTX5070 WINDFORCE OC SFF 12GB GDDR7 (GV-N5070WF3OC-12GD) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2542
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070 WINDFORCE OC SFF 12GB GDDR7 (GV-N5070WF3OC-12GD) - фото 1
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070 WINDFORCE OC SFF 12GB GDDR7 (GV-N5070WF3OC-12GD) - фото 2
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070 WINDFORCE OC SFF 12GB GDDR7 (GV-N5070WF3OC-12GD) - фото 3
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070 WINDFORCE OC SFF 12GB GDDR7 (GV-N5070WF3OC-12GD) - фото 4
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070 WINDFORCE OC SFF 12GB GDDR7 (GV-N5070WF3OC-12GD) - фото 5
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070 WINDFORCE OC SFF 12GB GDDR7 (GV-N5070WF3OC-12GD) - фото 6
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070 WINDFORCE OC SFF 12GB GDDR7 (GV-N5070WF3OC-12GD) - фото 7
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070 WINDFORCE OC SFF 12GB GDDR7 (GV-N5070WF3OC-12GD) - фото 8
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070 WINDFORCE OC SFF 12GB GDDR7 (GV-N5070WF3OC-12GD) - фото 9
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070 WINDFORCE OC SFF 12GB GDDR7 (GV-N5070WF3OC-12GD) - фото 10
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070 WINDFORCE OC SFF 12GB GDDR7 (GV-N5070WF3OC-12GD) - фото 11
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070 WINDFORCE OC SFF 12GB GDDR7 (GV-N5070WF3OC-12GD) - фото 12
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070 WINDFORCE OC SFF 12GB GDDR7 (GV-N5070WF3OC-12GD) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
78 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699916
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2542
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
282
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х19х8
Вес, кг.
1.25

Описание товара Видеокарта Gigabyte RTX5070 WINDFORCE OC SFF 12GB GDDR7 (GV-N5070WF3OC-12GD)

GIGABYTE GeForce RTX 5070 WINDFORCE OC SFF 12G - видеокарта верхнего среднего сегмента на архитектуре NVIDIA Blackwell для игровых ПК и рабочих станций начального уровня, где важны современные интерфейсы и уверенная производительность в QHD. Версия OC даёт небольшой запас по частоте относительно референса, при этом остаётся в SFF-ориентированном формате, который проще вписать в аккуратные сборки без огромных трёхслотовых охладителей.

Для кого и под какие задачи

Такая RTX 5070 хорошо подходит тем, кто играет на 2560?1440 и хочет высокий FPS в популярных онлайн-играх и уверенный уровень качества в современных одиночных проектах. Для работы она интересна тем, кто периодически монтирует видео, делает графику и запускает приложения с CUDA-ускорением, но не планирует уходить в профессиональные линейки и переплачивать за сертификации.

Архитектура и производительность

В спецификациях этой модели указаны 6144 CUDA-ядра, 12 ГБ GDDR7 и 192-битная шина, а память работает на скорости 28 Гбит/с, что даёт хороший баланс для QHD-гейминга и тяжёлых сцен без постоянного упора в видеопамять. Частота в версии WINDFORCE OC заявлена 2542 МГц (референс 2512 МГц), поэтому разница с обычной версией будет небольшой, но приятной в ситуациях, где упор именно в GPU.

Подключения и удобство установки

Карта использует PCIe 5.0 и имеет 3?DisplayPort 2.1b и 1?HDMI 2.1b, что удобно для современных игровых мониторов, 4K-телевизоров и конфигураций с несколькими дисплеями. По габаритам производитель указывает 282?110?50 мм, поэтому перед покупкой стоит сверить длину и толщину с конкретным корпусом, особенно если внутри уже стоят крупные радиаторы или ограничено место под кабели.

Важные нюансы перед покупкой

Даже при "SFF-позиционировании" это производительная карта, и ей нужна нормальная вентиляция корпуса, иначе в компактных сборках температура и шум будут выше ожидаемого. Также имеет смысл заранее планировать питание: модели этого поколения используют 16-пиновый коннектор, а производители часто рекомендуют БП с запасом, чтобы избежать просадок по питанию при пиковых нагрузках в играх и рендере.

Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte RTX5070 WINDFORCE OC SFF 12GB GDDR7 (GV-N5070WF3OC-12GD)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2542
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
282
Страна производитель
Китай
Описание

GIGABYTE GeForce RTX 5070 WINDFORCE OC SFF 12G - видеокарта верхнего среднего сегмента на архитектуре NVIDIA Blackwell для игровых ПК и рабочих станций начального уровня, где важны современные интерфейсы и уверенная производительность в QHD. Версия OC даёт небольшой запас по частоте относительно референса, при этом остаётся в SFF-ориентированном формате, который проще вписать в аккуратные сборки без огромных трёхслотовых охладителей.

Для кого и под какие задачи

Такая RTX 5070 хорошо подходит тем, кто играет на 2560?1440 и хочет высокий FPS в популярных онлайн-играх и уверенный уровень качества в современных одиночных проектах. Для работы она интересна тем, кто периодически монтирует видео, делает графику и запускает приложения с CUDA-ускорением, но не планирует уходить в профессиональные линейки и переплачивать за сертификации.

Архитектура и производительность

В спецификациях этой модели указаны 6144 CUDA-ядра, 12 ГБ GDDR7 и 192-битная шина, а память работает на скорости 28 Гбит/с, что даёт хороший баланс для QHD-гейминга и тяжёлых сцен без постоянного упора в видеопамять. Частота в версии WINDFORCE OC заявлена 2542 МГц (референс 2512 МГц), поэтому разница с обычной версией будет небольшой, но приятной в ситуациях, где упор именно в GPU.

Подключения и удобство установки

Карта использует PCIe 5.0 и имеет 3?DisplayPort 2.1b и 1?HDMI 2.1b, что удобно для современных игровых мониторов, 4K-телевизоров и конфигураций с несколькими дисплеями. По габаритам производитель указывает 282?110?50 мм, поэтому перед покупкой стоит сверить длину и толщину с конкретным корпусом, особенно если внутри уже стоят крупные радиаторы или ограничено место под кабели.

Важные нюансы перед покупкой

Даже при "SFF-позиционировании" это производительная карта, и ей нужна нормальная вентиляция корпуса, иначе в компактных сборках температура и шум будут выше ожидаемого. Также имеет смысл заранее планировать питание: модели этого поколения используют 16-пиновый коннектор, а производители часто рекомендуют БП с запасом, чтобы избежать просадок по питанию при пиковых нагрузках в играх и рендере.

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Видеокарта Gigabyte RTX5070 WINDFORCE OC SFF 12GB GDDR7 (GV-N5070WF3OC-12GD) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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