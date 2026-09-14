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Видеокарта ASUS DUAL-RTX5070-O12G//RTX5070 HDMI*1 DP*3 12G D7 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта ASUS DUAL-RTX5070-O12G//RTX5070 HDMI*1 DP*3 12G D7

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Видеокарта ASUS DUAL-RTX5070-O12G//RTX5070 HDMI*1 DP*3 12G D7 - фото 1
Видеокарта ASUS DUAL-RTX5070-O12G//RTX5070 HDMI*1 DP*3 12G D7 - фото 2
Видеокарта ASUS DUAL-RTX5070-O12G//RTX5070 HDMI*1 DP*3 12G D7 - фото 3
Видеокарта ASUS DUAL-RTX5070-O12G//RTX5070 HDMI*1 DP*3 12G D7 - фото 4
Видеокарта ASUS DUAL-RTX5070-O12G//RTX5070 HDMI*1 DP*3 12G D7 - фото 5
Видеокарта ASUS DUAL-RTX5070-O12G//RTX5070 HDMI*1 DP*3 12G D7 - фото 6
Видеокарта ASUS DUAL-RTX5070-O12G//RTX5070 HDMI*1 DP*3 12G D7 - фото 7
Видеокарта ASUS DUAL-RTX5070-O12G//RTX5070 HDMI*1 DP*3 12G D7 - фото 8
Видеокарта ASUS DUAL-RTX5070-O12G//RTX5070 HDMI*1 DP*3 12G D7 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2542
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта ASUS DUAL-RTX5070-O12G//RTX5070 HDMI*1 DP*3 12G D7 - фото 1
  • Видеокарта ASUS DUAL-RTX5070-O12G//RTX5070 HDMI*1 DP*3 12G D7 - фото 2
  • Видеокарта ASUS DUAL-RTX5070-O12G//RTX5070 HDMI*1 DP*3 12G D7 - фото 3
  • Видеокарта ASUS DUAL-RTX5070-O12G//RTX5070 HDMI*1 DP*3 12G D7 - фото 4
  • Видеокарта ASUS DUAL-RTX5070-O12G//RTX5070 HDMI*1 DP*3 12G D7 - фото 5
  • Видеокарта ASUS DUAL-RTX5070-O12G//RTX5070 HDMI*1 DP*3 12G D7 - фото 6
  • Видеокарта ASUS DUAL-RTX5070-O12G//RTX5070 HDMI*1 DP*3 12G D7 - фото 7
  • Видеокарта ASUS DUAL-RTX5070-O12G//RTX5070 HDMI*1 DP*3 12G D7 - фото 8
  • Видеокарта ASUS DUAL-RTX5070-O12G//RTX5070 HDMI*1 DP*3 12G D7 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
80 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733066
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Характеристики

Бренд
Asus
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2542
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
249
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х23х9
Вес, кг.
1.5

Описание товара Видеокарта ASUS DUAL-RTX5070-O12G//RTX5070 HDMI*1 DP*3 12G D7

Видеокарта ASUS DUAL-RTX5070-O12G//RTX5070 HDMI*1 DP*3 12G D7

Отзывы о товаре Видеокарта ASUS DUAL-RTX5070-O12G//RTX5070 HDMI*1 DP*3 12G D7




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Asus
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2542
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
249
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта ASUS DUAL-RTX5070-O12G//RTX5070 HDMI*1 DP*3 12G D7
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта ASUS DUAL-RTX5070-O12G//RTX5070 HDMI*1 DP*3 12G D7 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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