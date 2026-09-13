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Видеокарта MSI RTX5070 VENTUS 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта MSI RTX5070 VENTUS 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL

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Видеокарта MSI RTX5070 VENTUS 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 1
Видеокарта MSI RTX5070 VENTUS 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 2
Видеокарта MSI RTX5070 VENTUS 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 3
Видеокарта MSI RTX5070 VENTUS 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 4
Видеокарта MSI RTX5070 VENTUS 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 5
Видеокарта MSI RTX5070 VENTUS 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 6
Видеокарта MSI RTX5070 VENTUS 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 7
Видеокарта MSI RTX5070 VENTUS 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 8
Видеокарта MSI RTX5070 VENTUS 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 9
Видеокарта MSI RTX5070 VENTUS 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 10
Видеокарта MSI RTX5070 VENTUS 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 11
Видеокарта MSI RTX5070 VENTUS 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 12
Видеокарта MSI RTX5070 VENTUS 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 13
Видеокарта MSI RTX5070 VENTUS 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 14
Видеокарта MSI RTX5070 VENTUS 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 15
Видеокарта MSI RTX5070 VENTUS 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 16
Видеокарта MSI RTX5070 VENTUS 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 17
Видеокарта MSI RTX5070 VENTUS 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 18
Видеокарта MSI RTX5070 VENTUS 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 19
Видеокарта MSI RTX5070 VENTUS 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 20
Видеокарта MSI RTX5070 VENTUS 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 21
Видеокарта MSI RTX5070 VENTUS 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 22
Видеокарта MSI RTX5070 VENTUS 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 23
Видеокарта MSI RTX5070 VENTUS 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 24
Видеокарта MSI RTX5070 VENTUS 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 25
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Видеокарта MSI RTX5070 VENTUS 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 27
Видеокарта MSI RTX5070 VENTUS 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 28
Видеокарта MSI RTX5070 VENTUS 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 29
Видеокарта MSI RTX5070 VENTUS 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 30
Видеокарта MSI RTX5070 VENTUS 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 31
Видеокарта MSI RTX5070 VENTUS 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 32
Видеокарта MSI RTX5070 VENTUS 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 33
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2542
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта MSI RTX5070 VENTUS 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 1
  • Видеокарта MSI RTX5070 VENTUS 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 2
  • Видеокарта MSI RTX5070 VENTUS 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 3
  • Видеокарта MSI RTX5070 VENTUS 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 4
  • Видеокарта MSI RTX5070 VENTUS 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 5
  • Видеокарта MSI RTX5070 VENTUS 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 6
  • Видеокарта MSI RTX5070 VENTUS 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 7
  • Видеокарта MSI RTX5070 VENTUS 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 8
  • Видеокарта MSI RTX5070 VENTUS 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 9
  • Видеокарта MSI RTX5070 VENTUS 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 10
  • Видеокарта MSI RTX5070 VENTUS 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 11
  • Видеокарта MSI RTX5070 VENTUS 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 12
  • Видеокарта MSI RTX5070 VENTUS 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 13
  • Видеокарта MSI RTX5070 VENTUS 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 14
  • Видеокарта MSI RTX5070 VENTUS 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 15
  • Видеокарта MSI RTX5070 VENTUS 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 16
  • Видеокарта MSI RTX5070 VENTUS 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 17
  • Видеокарта MSI RTX5070 VENTUS 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 18
  • Видеокарта MSI RTX5070 VENTUS 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 19
  • Видеокарта MSI RTX5070 VENTUS 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 20
  • Видеокарта MSI RTX5070 VENTUS 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 21
  • Видеокарта MSI RTX5070 VENTUS 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 22
  • Видеокарта MSI RTX5070 VENTUS 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 23
  • Видеокарта MSI RTX5070 VENTUS 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 24
  • Видеокарта MSI RTX5070 VENTUS 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 25
  • Видеокарта MSI RTX5070 VENTUS 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 26
  • Видеокарта MSI RTX5070 VENTUS 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 27
  • Видеокарта MSI RTX5070 VENTUS 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 28
  • Видеокарта MSI RTX5070 VENTUS 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 29
  • Видеокарта MSI RTX5070 VENTUS 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 30
  • Видеокарта MSI RTX5070 VENTUS 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 31
  • Видеокарта MSI RTX5070 VENTUS 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 32
  • Видеокарта MSI RTX5070 VENTUS 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 33
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
79 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706520
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2542
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х24х8
Вес, кг.
1.08

Описание товара Видеокарта MSI RTX5070 VENTUS 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL

MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC - видеокарта на архитектуре NVIDIA Blackwell для игровых и рабочих сборок, сфокусированных на стабильном QHD-гейминге и уверенном запасе мощности в 1080p и 1440p. Модель выполнена в формате двухвентиляторной карты серии VENTUS с умеренными габаритами и поддержкой современных технологий DLSS 4 и трассировки лучей.

Для кого и под какие задачи

Эта RTX 5070 ориентирована на пользователей, которые играют в современные ААА-проекты в разрешении 2560?1440 и хотят получить высокий FPS без необходимости уходить в громоздкие трёхвентиляторные решения. Для рабочих сценариев карта подходит тем, кто использует приложения с CUDA-ускорением, занимается монтажом, рендером и обработкой фото, но при этом не выходит на уровень тяжёлых студийных задач с огромными сценами и ресурсными эффектами.

Архитектура и производительность

По спецификациям MSI у RTX 5070 VENTUS 2X OC 6144 CUDA-ядра, 12 ГБ GDDR7 и 192-битная шина, а память работает на скорости 28 Гбит/с с пропускной способностью около 672 ГБ/с. Базовая частота заявлена 2325 МГц, буст до 2557 МГц в фирменном режиме, что даёт дополнительный запас по производительности относительно эталонных частот и помогает удерживать высокие значения FPS в QHD.

Подключения и охлаждение

Карта использует интерфейс PCIe 5.0 и оснащена тремя DisplayPort 2.1b и одним HDMI 2.1b, поэтому без проблем работает с современными высокочастотными мониторами и 4K-телевизорами. Двухвентиляторная система охлаждения VENTUS с вентиляторами TORX Fan 5.0 и продуманным радиатором рассчитана на теплопакет до примерно 220-250 Вт и при нормальной вентиляции корпуса обеспечивает адекватную температуру и уровень шума.

Важные нюансы перед покупкой

Производитель указывает необходимость 16-пинового коннектора питания (12VHPWR) и рекомендует блок питания не ниже 650 Вт, поэтому при апгрейде старого ПК важно оценить не только мощность, но и возраст/качество БП. По габаритам карта остаётся двухслотовой, но при длине около 25-27 см перед покупкой стоит проверить, не упрётся ли она в корзину дисков или радиатор фронтального вентилятора, особенно в компактных корпусах.

Отзывы о товаре Видеокарта MSI RTX5070 VENTUS 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2542
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Страна производитель
Китай
Описание

MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC - видеокарта на архитектуре NVIDIA Blackwell для игровых и рабочих сборок, сфокусированных на стабильном QHD-гейминге и уверенном запасе мощности в 1080p и 1440p. Модель выполнена в формате двухвентиляторной карты серии VENTUS с умеренными габаритами и поддержкой современных технологий DLSS 4 и трассировки лучей.

Для кого и под какие задачи

Эта RTX 5070 ориентирована на пользователей, которые играют в современные ААА-проекты в разрешении 2560?1440 и хотят получить высокий FPS без необходимости уходить в громоздкие трёхвентиляторные решения. Для рабочих сценариев карта подходит тем, кто использует приложения с CUDA-ускорением, занимается монтажом, рендером и обработкой фото, но при этом не выходит на уровень тяжёлых студийных задач с огромными сценами и ресурсными эффектами.

Архитектура и производительность

По спецификациям MSI у RTX 5070 VENTUS 2X OC 6144 CUDA-ядра, 12 ГБ GDDR7 и 192-битная шина, а память работает на скорости 28 Гбит/с с пропускной способностью около 672 ГБ/с. Базовая частота заявлена 2325 МГц, буст до 2557 МГц в фирменном режиме, что даёт дополнительный запас по производительности относительно эталонных частот и помогает удерживать высокие значения FPS в QHD.

Подключения и охлаждение

Карта использует интерфейс PCIe 5.0 и оснащена тремя DisplayPort 2.1b и одним HDMI 2.1b, поэтому без проблем работает с современными высокочастотными мониторами и 4K-телевизорами. Двухвентиляторная система охлаждения VENTUS с вентиляторами TORX Fan 5.0 и продуманным радиатором рассчитана на теплопакет до примерно 220-250 Вт и при нормальной вентиляции корпуса обеспечивает адекватную температуру и уровень шума.

Важные нюансы перед покупкой

Производитель указывает необходимость 16-пинового коннектора питания (12VHPWR) и рекомендует блок питания не ниже 650 Вт, поэтому при апгрейде старого ПК важно оценить не только мощность, но и возраст/качество БП. По габаритам карта остаётся двухслотовой, но при длине около 25-27 см перед покупкой стоит проверить, не упрётся ли она в корзину дисков или радиатор фронтального вентилятора, особенно в компактных корпусах.

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Доставка
Отзывы


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