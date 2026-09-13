Видеокарта MSI RTX5070 VENTUS 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL
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Характеристики
Описание товара Видеокарта MSI RTX5070 VENTUS 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL
MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC - видеокарта на архитектуре NVIDIA Blackwell для игровых и рабочих сборок, сфокусированных на стабильном QHD-гейминге и уверенном запасе мощности в 1080p и 1440p. Модель выполнена в формате двухвентиляторной карты серии VENTUS с умеренными габаритами и поддержкой современных технологий DLSS 4 и трассировки лучей.
Для кого и под какие задачи
Эта RTX 5070 ориентирована на пользователей, которые играют в современные ААА-проекты в разрешении 2560?1440 и хотят получить высокий FPS без необходимости уходить в громоздкие трёхвентиляторные решения. Для рабочих сценариев карта подходит тем, кто использует приложения с CUDA-ускорением, занимается монтажом, рендером и обработкой фото, но при этом не выходит на уровень тяжёлых студийных задач с огромными сценами и ресурсными эффектами.
Архитектура и производительность
По спецификациям MSI у RTX 5070 VENTUS 2X OC 6144 CUDA-ядра, 12 ГБ GDDR7 и 192-битная шина, а память работает на скорости 28 Гбит/с с пропускной способностью около 672 ГБ/с. Базовая частота заявлена 2325 МГц, буст до 2557 МГц в фирменном режиме, что даёт дополнительный запас по производительности относительно эталонных частот и помогает удерживать высокие значения FPS в QHD.
Подключения и охлаждение
Карта использует интерфейс PCIe 5.0 и оснащена тремя DisplayPort 2.1b и одним HDMI 2.1b, поэтому без проблем работает с современными высокочастотными мониторами и 4K-телевизорами. Двухвентиляторная система охлаждения VENTUS с вентиляторами TORX Fan 5.0 и продуманным радиатором рассчитана на теплопакет до примерно 220-250 Вт и при нормальной вентиляции корпуса обеспечивает адекватную температуру и уровень шума.
Важные нюансы перед покупкой
Производитель указывает необходимость 16-пинового коннектора питания (12VHPWR) и рекомендует блок питания не ниже 650 Вт, поэтому при апгрейде старого ПК важно оценить не только мощность, но и возраст/качество БП. По габаритам карта остаётся двухслотовой, но при длине около 25-27 см перед покупкой стоит проверить, не упрётся ли она в корзину дисков или радиатор фронтального вентилятора, особенно в компактных корпусах.
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MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC - видеокарта на архитектуре NVIDIA Blackwell для игровых и рабочих сборок, сфокусированных на стабильном QHD-гейминге и уверенном запасе мощности в 1080p и 1440p. Модель выполнена в формате двухвентиляторной карты серии VENTUS с умеренными габаритами и поддержкой современных технологий DLSS 4 и трассировки лучей.
Для кого и под какие задачи
Эта RTX 5070 ориентирована на пользователей, которые играют в современные ААА-проекты в разрешении 2560?1440 и хотят получить высокий FPS без необходимости уходить в громоздкие трёхвентиляторные решения. Для рабочих сценариев карта подходит тем, кто использует приложения с CUDA-ускорением, занимается монтажом, рендером и обработкой фото, но при этом не выходит на уровень тяжёлых студийных задач с огромными сценами и ресурсными эффектами.
Архитектура и производительность
По спецификациям MSI у RTX 5070 VENTUS 2X OC 6144 CUDA-ядра, 12 ГБ GDDR7 и 192-битная шина, а память работает на скорости 28 Гбит/с с пропускной способностью около 672 ГБ/с. Базовая частота заявлена 2325 МГц, буст до 2557 МГц в фирменном режиме, что даёт дополнительный запас по производительности относительно эталонных частот и помогает удерживать высокие значения FPS в QHD.
Подключения и охлаждение
Карта использует интерфейс PCIe 5.0 и оснащена тремя DisplayPort 2.1b и одним HDMI 2.1b, поэтому без проблем работает с современными высокочастотными мониторами и 4K-телевизорами. Двухвентиляторная система охлаждения VENTUS с вентиляторами TORX Fan 5.0 и продуманным радиатором рассчитана на теплопакет до примерно 220-250 Вт и при нормальной вентиляции корпуса обеспечивает адекватную температуру и уровень шума.
Важные нюансы перед покупкой
Производитель указывает необходимость 16-пинового коннектора питания (12VHPWR) и рекомендует блок питания не ниже 650 Вт, поэтому при апгрейде старого ПК важно оценить не только мощность, но и возраст/качество БП. По габаритам карта остаётся двухслотовой, но при длине около 25-27 см перед покупкой стоит проверить, не упрётся ли она в корзину дисков или радиатор фронтального вентилятора, особенно в компактных корпусах.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, NVIDIA GeForce RTX, Intel Arc, Тип использования
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