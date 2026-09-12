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Видеокарта Gigabyte RTX5070 EAGLE OC SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Gigabyte RTX5070 EAGLE OC SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL

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Видеокарта Gigabyte RTX5070 EAGLE OC SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 1
Видеокарта Gigabyte RTX5070 EAGLE OC SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 2
Видеокарта Gigabyte RTX5070 EAGLE OC SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 3
Видеокарта Gigabyte RTX5070 EAGLE OC SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 4
Видеокарта Gigabyte RTX5070 EAGLE OC SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 5
Видеокарта Gigabyte RTX5070 EAGLE OC SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 6
Видеокарта Gigabyte RTX5070 EAGLE OC SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 7
Видеокарта Gigabyte RTX5070 EAGLE OC SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 8
Видеокарта Gigabyte RTX5070 EAGLE OC SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 9
Видеокарта Gigabyte RTX5070 EAGLE OC SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 10
Видеокарта Gigabyte RTX5070 EAGLE OC SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 11
Видеокарта Gigabyte RTX5070 EAGLE OC SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 12
Видеокарта Gigabyte RTX5070 EAGLE OC SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 13
Видеокарта Gigabyte RTX5070 EAGLE OC SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 14
Видеокарта Gigabyte RTX5070 EAGLE OC SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 15
Видеокарта Gigabyte RTX5070 EAGLE OC SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 16
Видеокарта Gigabyte RTX5070 EAGLE OC SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 17
Видеокарта Gigabyte RTX5070 EAGLE OC SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 18
Видеокарта Gigabyte RTX5070 EAGLE OC SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 19
Видеокарта Gigabyte RTX5070 EAGLE OC SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 20
Видеокарта Gigabyte RTX5070 EAGLE OC SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 21
Видеокарта Gigabyte RTX5070 EAGLE OC SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 22
Видеокарта Gigabyte RTX5070 EAGLE OC SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 23
Видеокарта Gigabyte RTX5070 EAGLE OC SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 24
Видеокарта Gigabyte RTX5070 EAGLE OC SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 25
Видеокарта Gigabyte RTX5070 EAGLE OC SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 26
Видеокарта Gigabyte RTX5070 EAGLE OC SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 27
Видеокарта Gigabyte RTX5070 EAGLE OC SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 28
Видеокарта Gigabyte RTX5070 EAGLE OC SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 29
Видеокарта Gigabyte RTX5070 EAGLE OC SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 30
Видеокарта Gigabyte RTX5070 EAGLE OC SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 31
Видеокарта Gigabyte RTX5070 EAGLE OC SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 32
Видеокарта Gigabyte RTX5070 EAGLE OC SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 33
Видеокарта Gigabyte RTX5070 EAGLE OC SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 34
Видеокарта Gigabyte RTX5070 EAGLE OC SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 35
Видеокарта Gigabyte RTX5070 EAGLE OC SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 36
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2587
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070 EAGLE OC SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 1
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070 EAGLE OC SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 2
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070 EAGLE OC SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 3
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070 EAGLE OC SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 4
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070 EAGLE OC SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 5
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070 EAGLE OC SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 6
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070 EAGLE OC SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 7
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070 EAGLE OC SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 8
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070 EAGLE OC SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 9
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070 EAGLE OC SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 10
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070 EAGLE OC SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 11
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070 EAGLE OC SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 12
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070 EAGLE OC SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 13
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070 EAGLE OC SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 14
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070 EAGLE OC SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 15
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070 EAGLE OC SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 16
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070 EAGLE OC SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 17
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070 EAGLE OC SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 18
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070 EAGLE OC SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 19
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070 EAGLE OC SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 20
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070 EAGLE OC SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 21
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070 EAGLE OC SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 22
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070 EAGLE OC SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 23
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070 EAGLE OC SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 24
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070 EAGLE OC SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 25
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070 EAGLE OC SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 26
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070 EAGLE OC SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 27
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070 EAGLE OC SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 28
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070 EAGLE OC SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 29
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070 EAGLE OC SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 30
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070 EAGLE OC SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 31
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070 EAGLE OC SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 32
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070 EAGLE OC SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 33
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070 EAGLE OC SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 34
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070 EAGLE OC SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 35
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070 EAGLE OC SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 36
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
86 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699924
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2587
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х23х9
Вес, кг.
1.48

Описание товара Видеокарта Gigabyte RTX5070 EAGLE OC SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL

GIGABYTE GeForce RTX 5070 EAGLE OC SFF 12G - версия RTX 5070 в дизайне EAGLE с заводским разгоном, ориентированная на современные игровые сборки под QHD и на тех, кто хочет чуть больше производительности "из коробки". Она остаётся в рамках SFF-профиля по позиционированию, но по характеру это полноценная трёхвентиляторная карта для длительных игровых сессий и стабильных частот.

Для кого и под какие задачи

Эта модель подходит геймерам, которые играют в QHD и хотят запас по видеопамяти и пропускной способности для современных движков, особенно если параллельно работает запись геймплея или стрим. Для рабочих сценариев карта уместна в домашней станции для монтажа, графики и задач, где ускорение CUDA помогает быстрее считать эффекты и рендерить превью.

Архитектура и производительность

По сводке спецификаций для EAGLE OC заявлены 6144 CUDA-ядра, 12 ГБ GDDR7 (192-бит, 28 Гбит/с) и повышенная частота ядра до 2587 МГц. По сути это тот же класс RTX 5070, но с небольшим "плюсом" по частоте, который может дать пару процентов в играх, где упор идёт в видеокарту, а не в процессор.

Подключения и удобство установки

Для подключения дисплеев предусмотрены 3?DisplayPort 2.1b и 1?HDMI 2.1b, так что можно спокойно использовать современные игровые мониторы с высокой частотой и телевизоры, не упираясь в устаревшие версии интерфейсов. Важно заранее проверить габариты карты в корпусе: даже "SFF-готовые" версии в реальности занимают заметный объём, и в компактных сборках критично место под кабель питания и правильный выдув.

Важные нюансы перед покупкой

Заводской разгон не отменяет базовых требований к системе: нужна нормальная вентиляция, иначе в тесном корпусе карта будет компенсировать температуру оборотами, и шум станет выше. Также стоит заранее проверить питание и коннектор: для современных RTX обычно используется 16-пиновый разъём, и стабильность под нагрузкой во многом зависит от качественного БП и корректного подключения без перегибов кабеля.

Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte RTX5070 EAGLE OC SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2587
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Страна производитель
Китай
Описание

GIGABYTE GeForce RTX 5070 EAGLE OC SFF 12G - версия RTX 5070 в дизайне EAGLE с заводским разгоном, ориентированная на современные игровые сборки под QHD и на тех, кто хочет чуть больше производительности "из коробки". Она остаётся в рамках SFF-профиля по позиционированию, но по характеру это полноценная трёхвентиляторная карта для длительных игровых сессий и стабильных частот.

Для кого и под какие задачи

Эта модель подходит геймерам, которые играют в QHD и хотят запас по видеопамяти и пропускной способности для современных движков, особенно если параллельно работает запись геймплея или стрим. Для рабочих сценариев карта уместна в домашней станции для монтажа, графики и задач, где ускорение CUDA помогает быстрее считать эффекты и рендерить превью.

Архитектура и производительность

По сводке спецификаций для EAGLE OC заявлены 6144 CUDA-ядра, 12 ГБ GDDR7 (192-бит, 28 Гбит/с) и повышенная частота ядра до 2587 МГц. По сути это тот же класс RTX 5070, но с небольшим "плюсом" по частоте, который может дать пару процентов в играх, где упор идёт в видеокарту, а не в процессор.

Подключения и удобство установки

Для подключения дисплеев предусмотрены 3?DisplayPort 2.1b и 1?HDMI 2.1b, так что можно спокойно использовать современные игровые мониторы с высокой частотой и телевизоры, не упираясь в устаревшие версии интерфейсов. Важно заранее проверить габариты карты в корпусе: даже "SFF-готовые" версии в реальности занимают заметный объём, и в компактных сборках критично место под кабель питания и правильный выдув.

Важные нюансы перед покупкой

Заводской разгон не отменяет базовых требований к системе: нужна нормальная вентиляция, иначе в тесном корпусе карта будет компенсировать температуру оборотами, и шум станет выше. Также стоит заранее проверить питание и коннектор: для современных RTX обычно используется 16-пиновый разъём, и стабильность под нагрузкой во многом зависит от качественного БП и корректного подключения без перегибов кабеля.

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