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Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9070GAMING-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9070 16Gb 256bit GDDR6 2210/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9070GAMING-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9070 16Gb 256bit GDDR6 2210/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret

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Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9070GAMING-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9070 16Gb 256bit GDDR6 2210/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret - фото 1
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9070GAMING-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9070 16Gb 256bit GDDR6 2210/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret - фото 2
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9070GAMING-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9070 16Gb 256bit GDDR6 2210/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret - фото 3
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9070GAMING-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9070 16Gb 256bit GDDR6 2210/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret - фото 4
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9070GAMING-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9070 16Gb 256bit GDDR6 2210/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret - фото 5
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9070GAMING-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9070 16Gb 256bit GDDR6 2210/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret - фото 6
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9070GAMING-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9070 16Gb 256bit GDDR6 2210/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret - фото 7
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9070GAMING-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9070 16Gb 256bit GDDR6 2210/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret - фото 8
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9070GAMING-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9070 16Gb 256bit GDDR6 2210/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret - фото 9
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9070GAMING-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9070 16Gb 256bit GDDR6 2210/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret - фото 10
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9070GAMING-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9070 16Gb 256bit GDDR6 2210/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
Radeon RX 9070
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2520
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9070GAMING-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9070 16Gb 256bit GDDR6 2210/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret - фото 1
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9070GAMING-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9070 16Gb 256bit GDDR6 2210/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret - фото 2
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9070GAMING-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9070 16Gb 256bit GDDR6 2210/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret - фото 3
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9070GAMING-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9070 16Gb 256bit GDDR6 2210/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret - фото 4
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9070GAMING-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9070 16Gb 256bit GDDR6 2210/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret - фото 5
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9070GAMING-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9070 16Gb 256bit GDDR6 2210/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret - фото 6
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9070GAMING-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9070 16Gb 256bit GDDR6 2210/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret - фото 7
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9070GAMING-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9070 16Gb 256bit GDDR6 2210/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret - фото 8
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9070GAMING-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9070 16Gb 256bit GDDR6 2210/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret - фото 9
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9070GAMING-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9070 16Gb 256bit GDDR6 2210/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret - фото 10
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9070GAMING-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9070 16Gb 256bit GDDR6 2210/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
75 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735264
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 9070
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2520
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
288
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.58

Описание товара Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9070GAMING-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9070 16Gb 256bit GDDR6 2210/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret

Видеокарта Gigabyte AMD Radeon RX 9070 GV-R9070GAMING OC-16GD 1.0 подходит для игр и приложений с графикой. Модель поддерживает современные технологии визуализации и создаёт условия для плавного игрового процесса на высоких настройках. Насколько высокая производительность у графического процессора? Частота графического процессора достигает 2700 МГц в режиме Boost, что ускоряет обработку графики и улучшает плавность игр и 3D-приложений. Архитектура RDNA 4 и 3584 универсальных процессоров выполняют сложные вычисления и поддерживают современные игровые технологии. Что умеет видеопамять и как это влияет на работу? Объём видеопамяти 16 ГБ GDDR6 с частотой 20000 МГц и 256-битной шиной ускоряет загрузку текстур высокого разрешения и работу с большими игровыми мирами без задержек. Это повышает детализацию изображения и сокращает время загрузки сцен в играх и профессиональных программах. Достаточно ли эффективна система охлаждения для стабильной работы? Трёхслотовая система охлаждения WindForce с тремя осевыми вентиляторами и тепловыми трубками поддерживает температуру видеокарты при длительных нагрузках. Это снижает риск перегрева и помогает сохранять высокую частоту работы без троттлинга. Как видеокарта поддерживает современные интерфейсы и разрешения? Видеокарта имеет два HDMI 2.1a и два DisplayPort 2.1b, что даёт возможность подключать до четырёх мониторов с максимальным разрешением 7680?4320. Это расширяет рабочее пространство и подходит для многомониторных конфигураций с высоким качеством изображения. Насколько удобно использовать видеокарту в современных системах? Интерфейс PCI-E 5.0 ускоряет передачу данных между видеокартой и процессором. Рекомендуемая мощность блока питания 750 Вт и разъёмы дополнительного питания 8+8 pin обеспечивают энергоснабжение при максимальной нагрузке.

Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9070GAMING-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9070 16Gb 256bit GDDR6 2210/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 9070
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2520
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
288
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта Gigabyte AMD Radeon RX 9070 GV-R9070GAMING OC-16GD 1.0 подходит для игр и приложений с графикой. Модель поддерживает современные технологии визуализации и создаёт условия для плавного игрового процесса на высоких настройках. Насколько высокая производительность у графического процессора? Частота графического процессора достигает 2700 МГц в режиме Boost, что ускоряет обработку графики и улучшает плавность игр и 3D-приложений. Архитектура RDNA 4 и 3584 универсальных процессоров выполняют сложные вычисления и поддерживают современные игровые технологии. Что умеет видеопамять и как это влияет на работу? Объём видеопамяти 16 ГБ GDDR6 с частотой 20000 МГц и 256-битной шиной ускоряет загрузку текстур высокого разрешения и работу с большими игровыми мирами без задержек. Это повышает детализацию изображения и сокращает время загрузки сцен в играх и профессиональных программах. Достаточно ли эффективна система охлаждения для стабильной работы? Трёхслотовая система охлаждения WindForce с тремя осевыми вентиляторами и тепловыми трубками поддерживает температуру видеокарты при длительных нагрузках. Это снижает риск перегрева и помогает сохранять высокую частоту работы без троттлинга. Как видеокарта поддерживает современные интерфейсы и разрешения? Видеокарта имеет два HDMI 2.1a и два DisplayPort 2.1b, что даёт возможность подключать до четырёх мониторов с максимальным разрешением 7680?4320. Это расширяет рабочее пространство и подходит для многомониторных конфигураций с высоким качеством изображения. Насколько удобно использовать видеокарту в современных системах? Интерфейс PCI-E 5.0 ускоряет передачу данных между видеокартой и процессором. Рекомендуемая мощность блока питания 750 Вт и разъёмы дополнительного питания 8+8 pin обеспечивают энергоснабжение при максимальной нагрузке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9070GAMING-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9070 16Gb 256bit GDDR6 2210/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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