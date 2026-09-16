Top.Mail.Ru
Sabrina Bellaouel - Al Hadr (3516628410314) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Sabrina Bellaouel - Al Hadr (3516628410314) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Sabrina Bellaouel - Al Hadr (3516628410314) виниловая пластинка - фото 1
Sabrina Bellaouel - Al Hadr (3516628410314) виниловая пластинка - фото 2
Sabrina Bellaouel - Al Hadr (3516628410314) виниловая пластинка - фото 3
Sabrina Bellaouel - Al Hadr (3516628410314) виниловая пластинка - фото 4
Sabrina Bellaouel - Al Hadr (3516628410314) виниловая пластинка - фото 5
Sabrina Bellaouel - Al Hadr (3516628410314) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Sabrina Bellaouel
Альбом (сингл)
Al Hadr
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sabrina Bellaouel - Al Hadr (3516628410314) виниловая пластинка - фото 1
  • Sabrina Bellaouel - Al Hadr (3516628410314) виниловая пластинка - фото 2
  • Sabrina Bellaouel - Al Hadr (3516628410314) виниловая пластинка - фото 3
  • Sabrina Bellaouel - Al Hadr (3516628410314) виниловая пластинка - фото 4
  • Sabrina Bellaouel - Al Hadr (3516628410314) виниловая пластинка - фото 5
  • Sabrina Bellaouel - Al Hadr (3516628410314) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722213
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Sabrina Bellaouel - Al Hadr (3516628410314) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Infine
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Infine
Barcode
[3516628410314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Sabrina Bellaouel
Альбом (сингл)
Al Hadr
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Body, Jah, Shop, Period Point Blank, Kesh, Clemence, Rapture, Legit, Eclipse, Trust, Hadr, Goodbye
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sabrina Bellaouel - Al Hadr (3516628410314) виниловая пластинка

На альбоме Al Hadr Сабрина Беллауэль черпает вдохновение из множества источников: от духовности и астрологии до клубной культуры, романтики, тела и любви к себе. Создание баланса между местами, идентичностями и звуками — огромная часть очарования Al Hadr. Будучи истинными Весами, она находит баланс между уважением к своим корням и построением своего будущего. После двух сольных EP, также выпущенных на InFin? — We Don't Need To Be Enemies (2020) и Libra (2021) — уникальный стиль электронного R&B французско-алжирской продюсерши и вокалистки расцветает с Al Hadr, альбомом из 13 треков, в котором представлены коллаборации с танцевальным продюсером Basile3, экспериментальным клубным диджеем и автором Crystallmess, джазовым музыкантом Monomite и поп-певицей Bonnie Banane, среди прочих. Родившись, выросши и проживая в Баньё, за пределами южной периферии Парижа, Беллауэль живет между мирами. Дома ее алжирское наследие и мусульманская вера сплотили крепкие семейные узы и обостренное чувство истории и культуры; как «берберка», она говорит на французском и арабском языках. В наушниках она находит утешение в минималистичном экспериментализме Radiohead и романтических историях Джилл Скотт. На жарких танцполах парижских клубов энергичные хаус-ритмы соединяют ее с собственным телом. Смешивая эти личные и публичные страсти в Al Hadr — что в переводе с арабского означает «настоящее время» — Беллауэль предстает в самом уязвимом виде за всю свою карьеру. Классический нео-соул и шелковистый R&B сочетаются с клубной электроникой. Нежные гармонии исполняются, а рифмы произносятся на английском, французском и арабском языках, исследуя темы любви, веры и идентичности. Сэмплы драм-машин служат основой для легких звуков духовых, струнных, клавишных и окружающих «найденных звуков», включая собственные записи живых выступлений Беллауэль. Создание баланса между местами, идентичностями и звуками — огромная часть очарования Al Hadr. Как истинная представительница знака Весы, она ищет баланс между уважением к своим корням и построением своего будущего.

Отзывы о товаре Sabrina Bellaouel - Al Hadr (3516628410314) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Infine
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Infine
Barcode
[3516628410314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Sabrina Bellaouel
Альбом (сингл)
Al Hadr
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Body, Jah, Shop, Period Point Blank, Kesh, Clemence, Rapture, Legit, Eclipse, Trust, Hadr, Goodbye
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Франция
Описание
На альбоме Al Hadr Сабрина Беллауэль черпает вдохновение из множества источников: от духовности и астрологии до клубной культуры, романтики, тела и любви к себе. Создание баланса между местами, идентичностями и звуками — огромная часть очарования Al Hadr. Будучи истинными Весами, она находит баланс между уважением к своим корням и построением своего будущего. После двух сольных EP, также выпущенных на InFin? — We Don't Need To Be Enemies (2020) и Libra (2021) — уникальный стиль электронного R&B французско-алжирской продюсерши и вокалистки расцветает с Al Hadr, альбомом из 13 треков, в котором представлены коллаборации с танцевальным продюсером Basile3, экспериментальным клубным диджеем и автором Crystallmess, джазовым музыкантом Monomite и поп-певицей Bonnie Banane, среди прочих. Родившись, выросши и проживая в Баньё, за пределами южной периферии Парижа, Беллауэль живет между мирами. Дома ее алжирское наследие и мусульманская вера сплотили крепкие семейные узы и обостренное чувство истории и культуры; как «берберка», она говорит на французском и арабском языках. В наушниках она находит утешение в минималистичном экспериментализме Radiohead и романтических историях Джилл Скотт. На жарких танцполах парижских клубов энергичные хаус-ритмы соединяют ее с собственным телом. Смешивая эти личные и публичные страсти в Al Hadr — что в переводе с арабского означает «настоящее время» — Беллауэль предстает в самом уязвимом виде за всю свою карьеру. Классический нео-соул и шелковистый R&B сочетаются с клубной электроникой. Нежные гармонии исполняются, а рифмы произносятся на английском, французском и арабском языках, исследуя темы любви, веры и идентичности. Сэмплы драм-машин служат основой для легких звуков духовых, струнных, клавишных и окружающих «найденных звуков», включая собственные записи живых выступлений Беллауэль. Создание баланса между местами, идентичностями и звуками — огромная часть очарования Al Hadr. Как истинная представительница знака Весы, она ищет баланс между уважением к своим корням и построением своего будущего.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sabrina Bellaouel - Al Hadr (3516628410314) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3440 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...