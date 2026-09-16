Sabrina Bellaouel - Al Hadr (3516628410314) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Sabrina Bellaouel - Al Hadr (3516628410314) виниловая пластинка
На альбоме Al Hadr Сабрина Беллауэль черпает вдохновение из множества источников: от духовности и астрологии до клубной культуры, романтики, тела и любви к себе. Создание баланса между местами, идентичностями и звуками — огромная часть очарования Al Hadr. Будучи истинными Весами, она находит баланс между уважением к своим корням и построением своего будущего. После двух сольных EP, также выпущенных на InFin? — We Don't Need To Be Enemies (2020) и Libra (2021) — уникальный стиль электронного R&B французско-алжирской продюсерши и вокалистки расцветает с Al Hadr, альбомом из 13 треков, в котором представлены коллаборации с танцевальным продюсером Basile3, экспериментальным клубным диджеем и автором Crystallmess, джазовым музыкантом Monomite и поп-певицей Bonnie Banane, среди прочих. Родившись, выросши и проживая в Баньё, за пределами южной периферии Парижа, Беллауэль живет между мирами. Дома ее алжирское наследие и мусульманская вера сплотили крепкие семейные узы и обостренное чувство истории и культуры; как «берберка», она говорит на французском и арабском языках. В наушниках она находит утешение в минималистичном экспериментализме Radiohead и романтических историях Джилл Скотт. На жарких танцполах парижских клубов энергичные хаус-ритмы соединяют ее с собственным телом. Смешивая эти личные и публичные страсти в Al Hadr — что в переводе с арабского означает «настоящее время» — Беллауэль предстает в самом уязвимом виде за всю свою карьеру. Классический нео-соул и шелковистый R&B сочетаются с клубной электроникой. Нежные гармонии исполняются, а рифмы произносятся на английском, французском и арабском языках, исследуя темы любви, веры и идентичности. Сэмплы драм-машин служат основой для легких звуков духовых, струнных, клавишных и окружающих «найденных звуков», включая собственные записи живых выступлений Беллауэль. Создание баланса между местами, идентичностями и звуками — огромная часть очарования Al Hadr. Как истинная представительница знака Весы, она ищет баланс между уважением к своим корням и построением своего будущего.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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