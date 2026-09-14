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Various Artists - Jazz Greatest Hits (3596974800960 ) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Various Artists - Jazz Greatest Hits (3596974800960 ) виниловая пластинка

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Various Artists - Jazz Greatest Hits (3596974800960 ) - фото 2
Various Artists - Jazz Greatest Hits (3596974800960 ) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Jazz Greatest Hits
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Jazz Greatest Hits (3596974800960 ) - фото 1
  • Various Artists - Jazz Greatest Hits (3596974800960 ) - фото 2
  • Various Artists - Jazz Greatest Hits (3596974800960 ) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734807
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Various Artists - Jazz Greatest Hits (3596974800960 ) виниловая пластинка
3 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974800960]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Jazz Greatest Hits
Жанр
Jazz
Трек-лист
Chet Baker - My Funny Valentine, Carmen McRae & The Dave Brubeck Quartet - Take Five, Dean Martin - You're Nobody 'Til Somebody Loves You, Louis Prima - Just A Gigolo / I Ain't Got Nobody, Stan Getz & Charlie Byrd - Desafinado, John Coltrane - Naima, Norah Jones & Joel Harrison - Tennessee Waltz, Sarah Vaughan - Lullaby of Birdland, Miles Davis - G?n?rique (B.O.F. Ascenseur Pour L'?chafa, Quincy Jones - Soul Bossa Nova, Madeleine Peyroux - He's Got Me Goin', Diana Krall - Straighten Up And Fly R
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Jazz Greatest Hits (3596974800960 ) виниловая пластинка

Откройте для себя величайшие хиты джаза в исполнении Эллы Фицджеральд, Луи Армстронга, Майлза Дэвиса, Джона Колтрейна и многих других

Отзывы о товаре Various Artists - Jazz Greatest Hits (3596974800960 ) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974800960]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Jazz Greatest Hits
Жанр
Jazz
Трек-лист
Chet Baker - My Funny Valentine, Carmen McRae & The Dave Brubeck Quartet - Take Five, Dean Martin - You're Nobody 'Til Somebody Loves You, Louis Prima - Just A Gigolo / I Ain't Got Nobody, Stan Getz & Charlie Byrd - Desafinado, John Coltrane - Naima, Norah Jones & Joel Harrison - Tennessee Waltz, Sarah Vaughan - Lullaby of Birdland, Miles Davis - G?n?rique (B.O.F. Ascenseur Pour L'?chafa, Quincy Jones - Soul Bossa Nova, Madeleine Peyroux - He's Got Me Goin', Diana Krall - Straighten Up And Fly R
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
Откройте для себя величайшие хиты джаза в исполнении Эллы Фицджеральд, Луи Армстронга, Майлза Дэвиса, Джона Колтрейна и многих других
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - Jazz Greatest Hits (3596974800960 ) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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