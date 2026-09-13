Top.Mail.Ru
Haddaway - What Is Love (EP) (V10) (coloured) (4099964147490) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Haddaway - What Is Love (EP) (V10) (coloured) (4099964147490) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Haddaway - What Is Love (EP) (V10) (coloured) (4099964147490) виниловая пластинка - фото 1
Haddaway - What Is Love (EP) (V10) (coloured) (4099964147490) виниловая пластинка - фото 2
Haddaway - What Is Love (EP) (V10) (coloured) (4099964147490) виниловая пластинка - фото 3
Haddaway - What Is Love (EP) (V10) (coloured) (4099964147490) виниловая пластинка - фото 4
Haddaway - What Is Love (EP) (V10) (coloured) (4099964147490) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
10 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Haddaway
Альбом (сингл)
What Is Love
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Haddaway - What Is Love (EP) (V10) (coloured) (4099964147490) виниловая пластинка - фото 1
  • Haddaway - What Is Love (EP) (V10) (coloured) (4099964147490) виниловая пластинка - фото 2
  • Haddaway - What Is Love (EP) (V10) (coloured) (4099964147490) виниловая пластинка - фото 3
  • Haddaway - What Is Love (EP) (V10) (coloured) (4099964147490) виниловая пластинка - фото 4
  • Haddaway - What Is Love (EP) (V10) (coloured) (4099964147490) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 711854
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964147490]
Тип издания
10 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Haddaway
Альбом (сингл)
What Is Love
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
What Is Love (7" Mix), Rock My Heart (Radio Mix), I Miss You (Album Mix), What Is Love (12" Mix), Sing About Love
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Haddaway - What Is Love (EP) (V10) (coloured) (4099964147490) виниловая пластинка

Знаменитый хит Haddaway 1993 года возвращается, чтобы снова задать этот вопрос, и он лучше, чем когда-либо: возрожденная в ремастеринговой версии, «What Is Love» будет переиздана в рамках совершенно нового тематического мини-альбома What Is Love (Remastered 2025) в июне 2025 года. Десятидюймовое виниловое издание включает ремастеринговую версию семидюймового микса песни «What Is Love» и двенадцатидюймового микса. Кроме того, мини-альбом включает ремастеры песен «Rock My Heart», «I Miss You» и трека «Sing About Love». Имея огромный успех по всему миру, «What Is Love» превратилась в бессмертное произведение, которое продолжает любить как старшее, так и новое поколение. Haddaway, сочетающий в себе зажигательные ритмы, смелые тексты и захватывающее звучание начала 90-х, создал поистине выдающийся трек, одновременно яростный и трогательный. Ремастеринговая версия ещё больше усиливает неотразимость песни, создавая возвышенное звучание как для новых, так и для давних поклонников оригинала.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Haddaway - What Is Love (EP) (V10) (coloured) (4099964147490) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964147490]
Тип издания
10 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Haddaway
Альбом (сингл)
What Is Love
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
What Is Love (7" Mix), Rock My Heart (Radio Mix), I Miss You (Album Mix), What Is Love (12" Mix), Sing About Love
Развернуть
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Знаменитый хит Haddaway 1993 года возвращается, чтобы снова задать этот вопрос, и он лучше, чем когда-либо: возрожденная в ремастеринговой версии, «What Is Love» будет переиздана в рамках совершенно нового тематического мини-альбома What Is Love (Remastered 2025) в июне 2025 года. Десятидюймовое виниловое издание включает ремастеринговую версию семидюймового микса песни «What Is Love» и двенадцатидюймового микса. Кроме того, мини-альбом включает ремастеры песен «Rock My Heart», «I Miss You» и трека «Sing About Love». Имея огромный успех по всему миру, «What Is Love» превратилась в бессмертное произведение, которое продолжает любить как старшее, так и новое поколение. Haddaway, сочетающий в себе зажигательные ритмы, смелые тексты и захватывающее звучание начала 90-х, создал поистине выдающийся трек, одновременно яростный и трогательный. Ремастеринговая версия ещё больше усиливает неотразимость песни, создавая возвышенное звучание как для новых, так и для давних поклонников оригинала.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Haddaway - What Is Love (EP) (V10) (coloured) (4099964147490) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...