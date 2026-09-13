Haddaway - What Is Love (EP) (V10) (coloured) (4099964147490) виниловая пластинка
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Описание товара Haddaway - What Is Love (EP) (V10) (coloured) (4099964147490) виниловая пластинка
Знаменитый хит Haddaway 1993 года возвращается, чтобы снова задать этот вопрос, и он лучше, чем когда-либо: возрожденная в ремастеринговой версии, «What Is Love» будет переиздана в рамках совершенно нового тематического мини-альбома What Is Love (Remastered 2025) в июне 2025 года. Десятидюймовое виниловое издание включает ремастеринговую версию семидюймового микса песни «What Is Love» и двенадцатидюймового микса. Кроме того, мини-альбом включает ремастеры песен «Rock My Heart», «I Miss You» и трека «Sing About Love». Имея огромный успех по всему миру, «What Is Love» превратилась в бессмертное произведение, которое продолжает любить как старшее, так и новое поколение. Haddaway, сочетающий в себе зажигательные ритмы, смелые тексты и захватывающее звучание начала 90-х, создал поистине выдающийся трек, одновременно яростный и трогательный. Ремастеринговая версия ещё больше усиливает неотразимость песни, создавая возвышенное звучание как для новых, так и для давних поклонников оригинала.
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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