MF Doom - NAStradoomus Vol.2 (coloured) (9700000467162) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
MF Doom
Альбом (сингл)
NAStradoomus Vol.2
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 715441
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Rebound
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rebound
Barcode
[9700000467162]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
MF Doom
Альбом (сингл)
NAStradoomus Vol.2
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
The Flyest Angels, Street Dreams, No Ideas Original, One Love, What Goes Around, You Won’t See Me Tonight, Hate Me Now, It’s Mine, I Can, It Aint Hard To Tell
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара MF Doom - NAStradoomus Vol.2 (coloured) (9700000467162) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Flyest Angels, Street Dreams, No Ideas Original, One Love, What Goes Around, You Won’t See Me Tonight, Hate Me Now, It’s Mine, I Can, It Aint Hard To Tell
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитKings Of Leon - Aha Shake Heartbreak (0889854217716) виниловая п...
-
В наличииЦена 3 160 руб.790 руб. в СплитВиктор Цой - Печаль (4606344046474) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитManeskin - Teatro D'Ira (coloured) (0194398729015) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитFleetwood Mac - The Pious Bird Of Good Omen (0198029560411) вини...
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитOST - The Colors Within (Kensuke Ushio) (coloured) (019802967861...
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитJimi Hendrix Experience - Winterland (198029892710) виниловая пл...
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитAir - The Virgin Suicides Redux (5021732782328) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитMuse - The Wow! Signal (coloured) (5026854665740) виниловая плас...
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитPortugal. The Man - Chris Black Changed My Life (coloured) (0075...
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитAC/DC, Back In Black (Remastered) (5099751076513) виниловая плас...
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитAC/DC - Dirty Deeds Done Dirt Cheap (Remastered) (5099751076018)...
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитAc/Dc - Hight Voltage (5099751075912) виниловая пластинка
Бренд
Rebound
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rebound
Barcode
[9700000467162]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
MF Doom
Альбом (сингл)
NAStradoomus Vol.2
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
The Flyest Angels, Street Dreams, No Ideas Original, One Love, What Goes Around, You Won’t See Me Tonight, Hate Me Now, It’s Mine, I Can, It Aint Hard To Tell
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Flyest Angels, Street Dreams, No Ideas Original, One Love, What Goes Around, You Won’t See Me Tonight, Hate Me Now, It’s Mine, I Can, It Aint Hard To Tell
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
MF Doom - NAStradoomus Vol.2 (coloured) (9700000467162) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре MF Doom - NAStradoomus Vol.2 (coloured) (9700000467162) виниловая пластинка