Frank Zappa - Halloween 78 (Coloured) (0602478351693) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Frank Zappa
Альбом (сингл)
Halloween 78
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722025
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Характеристики
Бренд
ZAPPA
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Zappa
Barcode
[0602478351693]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Frank Zappa
Альбом (сингл)
Halloween 78
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
10-31-78 Show Start, Ancient Armaments, "Happy Halloween Everybody!", Dancin' Fool, Easy Meat, Conehead, Suicide Chump, Don't Eat The Yellow Snow, Nanook Rubs It, St. Alfonzo's Pancake Breakfast, Father O'Blivion, Rollo, Camarillo Brillo, Muffin Man, Black Napkins / The Deathless Horsie
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Zappa Official Release –
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Frank Zappa - Halloween 78 (Coloured) (0602478351693) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: 10-31-78 Show Start, Ancient Armaments, "Happy Halloween Everybody!", Dancin' Fool, Easy Meat, Conehead, Suicide Chump, Don't Eat The Yellow Snow, Nanook Rubs It, St. Alfonzo's Pancake Breakfast, Father O'Blivion, Rollo, Camarillo Brillo, Muffin Man, Black Napkins / The Deathless Horsie
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
ZAPPA
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Zappa
Barcode
[0602478351693]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Frank Zappa
Альбом (сингл)
Halloween 78
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
10-31-78 Show Start, Ancient Armaments, "Happy Halloween Everybody!", Dancin' Fool, Easy Meat, Conehead, Suicide Chump, Don't Eat The Yellow Snow, Nanook Rubs It, St. Alfonzo's Pancake Breakfast, Father O'Blivion, Rollo, Camarillo Brillo, Muffin Man, Black Napkins / The Deathless Horsie
Версия издания
цветной винил, лимитированное
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Zappa Official Release –
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: 10-31-78 Show Start, Ancient Armaments, "Happy Halloween Everybody!", Dancin' Fool, Easy Meat, Conehead, Suicide Chump, Don't Eat The Yellow Snow, Nanook Rubs It, St. Alfonzo's Pancake Breakfast, Father O'Blivion, Rollo, Camarillo Brillo, Muffin Man, Black Napkins / The Deathless Horsie
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Frank Zappa - Halloween 78 (Coloured) (0602478351693) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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