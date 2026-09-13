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David Sylvian - Brilliant Trees (Coloured) (5400863176280) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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David Sylvian - Brilliant Trees (Coloured) (5400863176280) виниловая пластинка

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David Sylvian - Brilliant Trees (Coloured) (5400863176280) виниловая пластинка - фото 1
David Sylvian - Brilliant Trees (Coloured) (5400863176280) виниловая пластинка - фото 2
David Sylvian - Brilliant Trees (Coloured) (5400863176280) виниловая пластинка - фото 3
David Sylvian - Brilliant Trees (Coloured) (5400863176280) виниловая пластинка - фото 4
David Sylvian - Brilliant Trees (Coloured) (5400863176280) виниловая пластинка - фото 5
David Sylvian - Brilliant Trees (Coloured) (5400863176280) виниловая пластинка - фото 6
David Sylvian - Brilliant Trees (Coloured) (5400863176280) виниловая пластинка - фото 7
David Sylvian - Brilliant Trees (Coloured) (5400863176280) виниловая пластинка - фото 8
David Sylvian - Brilliant Trees (Coloured) (5400863176280) виниловая пластинка - фото 9
David Sylvian - Brilliant Trees (Coloured) (5400863176280) виниловая пластинка - фото 10
David Sylvian - Brilliant Trees (Coloured) (5400863176280) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
David Sylvian
Альбом (сингл)
Brilliant Trees
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • David Sylvian - Brilliant Trees (Coloured) (5400863176280) виниловая пластинка - фото 1
  • David Sylvian - Brilliant Trees (Coloured) (5400863176280) виниловая пластинка - фото 2
  • David Sylvian - Brilliant Trees (Coloured) (5400863176280) виниловая пластинка - фото 3
  • David Sylvian - Brilliant Trees (Coloured) (5400863176280) виниловая пластинка - фото 4
  • David Sylvian - Brilliant Trees (Coloured) (5400863176280) виниловая пластинка - фото 5
  • David Sylvian - Brilliant Trees (Coloured) (5400863176280) виниловая пластинка - фото 6
  • David Sylvian - Brilliant Trees (Coloured) (5400863176280) виниловая пластинка - фото 7
  • David Sylvian - Brilliant Trees (Coloured) (5400863176280) виниловая пластинка - фото 8
  • David Sylvian - Brilliant Trees (Coloured) (5400863176280) виниловая пластинка - фото 9
  • David Sylvian - Brilliant Trees (Coloured) (5400863176280) виниловая пластинка - фото 10
  • David Sylvian - Brilliant Trees (Coloured) (5400863176280) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721972
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Характеристики

Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[5400863176280]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
David Sylvian
Альбом (сингл)
Brilliant Trees
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Pulling Punches, The Ink in the Well, Nostalgia, Red Guitar, Weathered Wall, Backwaters, Brilliant Trees
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара David Sylvian - Brilliant Trees (Coloured) (5400863176280) виниловая пластинка

Brilliant Trees — дебютный студийный альбом британского исполнителя Дэвида Силвиана, выпущенный в 1984 году. Альбом имел успех как у музыкальных критиков, так и в коммерческом плане. Издание на цветном виниле. «Brilliant Trees», записанный в конце 1983 года в студии Hansa Tone Studios в Берлине с продюсером Стивом Найем, имел огромное значение для карьеры Дэвида, вдохновив его на новые методы работы и пробудив в нём любознательность, которая радикально расширила эмоциональный диапазон и масштаб его творчества. В записи альбома приняли участие Рюити Сакамото, Хольгер Чукай, Джон Хасселл и Кенни Уилер. «Brilliant Trees» получил признание критиков сразу после выхода, сразу же заняв 4-е место в британских чартах.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре David Sylvian - Brilliant Trees (Coloured) (5400863176280) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[5400863176280]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
David Sylvian
Альбом (сингл)
Brilliant Trees
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Pulling Punches, The Ink in the Well, Nostalgia, Red Guitar, Weathered Wall, Backwaters, Brilliant Trees
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Бельгия
Описание
Brilliant Trees — дебютный студийный альбом британского исполнителя Дэвида Силвиана, выпущенный в 1984 году. Альбом имел успех как у музыкальных критиков, так и в коммерческом плане. Издание на цветном виниле. «Brilliant Trees», записанный в конце 1983 года в студии Hansa Tone Studios в Берлине с продюсером Стивом Найем, имел огромное значение для карьеры Дэвида, вдохновив его на новые методы работы и пробудив в нём любознательность, которая радикально расширила эмоциональный диапазон и масштаб его творчества. В записи альбома приняли участие Рюити Сакамото, Хольгер Чукай, Джон Хасселл и Кенни Уилер. «Brilliant Trees» получил признание критиков сразу после выхода, сразу же заняв 4-е место в британских чартах.


Теги товара: Progressive Rock
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