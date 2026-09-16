Александр Ф.Скляр и Ва-Банкъ - Кровь И Золото (4610297804142) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Александр Ф.Скляр
Альбом (сингл)
Кровь И Золото
Жанр
Русский рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 800 руб.
В наличии
Код товара: 699170
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 800 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Союз Мьюзик
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SOYUZ MUSIC
Barcode
[4610297804142]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Александр Ф.Скляр
Альбом (сингл)
Кровь И Золото
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Вперёд, Друзья, Чёрная Свеча, Рыба-Смерть, Честь По Чести, Команданте Че Эребус И Террор, Учитель, Соломбала, И Снова Май Месяц, Дубинушка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Александр Ф.Скляр и Ва-Банкъ - Кровь И Золото (4610297804142) виниловая пластинка
В релиз вошли как изданные ранее песни («Эребус и Террор»), так и новинки а также народные песни («Дубинушка»). «Учитель» создан для фильма Андрея Богатырева «Легенда о самбо», а «Черная свеча» записана с рэпером Ричем.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 560 руб.1140 руб. в СплитJudas Priest - Rocka Rolla (4009910223413) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 580 руб.1145 руб. в СплитРок-Острова - Лучшее (4657792368946) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 580 руб.1145 руб. в СплитАнимация - Продано не всЁ (4657819840783) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 580 руб.1145 руб. в СплитАнимация - Распутье (4657819840790) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 580 руб.1145 руб. в СплитИгорь Саруханов - Лучшее (4657819846594) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 580 руб.1145 руб. в СплитВалерия - The Best (4657819846204) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 580 руб.1145 руб. в Сплит7Pasa - Солнечное Сплетение (Plerec019) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 580 руб.1145 руб. в СплитI.F.K - Жизнь Радикала (Blue Vinyl) (Клю092B) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 610 руб.1153 руб. в СплитPhil Collins - Hello, I Must Be Going! (0081227952099) виниловая...
-
В наличииЦена 4 610 руб.1153 руб. в СплитPet Shop Boys - Bilingual (2018 Remastered) (0190295823689) вини...
-
В наличииЦена 4 610 руб.1153 руб. в СплитLake & Palmer Emerson - Brain Salad Surgery (4099964118551) вини...
-
В наличииЦена 4 610 руб.1153 руб. в СплитCooper, Alice, Trash (8719262003637) виниловая пластинка
Бренд
Союз Мьюзик
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SOYUZ MUSIC
Barcode
[4610297804142]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Александр Ф.Скляр
Альбом (сингл)
Кровь И Золото
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Вперёд, Друзья, Чёрная Свеча, Рыба-Смерть, Честь По Чести, Команданте Че Эребус И Террор, Учитель, Соломбала, И Снова Май Месяц, Дубинушка
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
В релиз вошли как изданные ранее песни («Эребус и Террор»), так и новинки а также народные песни («Дубинушка»). «Учитель» создан для фильма Андрея Богатырева «Легенда о самбо», а «Черная свеча» записана с рэпером Ричем.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
Купить Александр Ф.Скляр и Ва-Банкъ - Кровь И Золото (4610297804142) виниловая пластинка - по цене 4800 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Александр Ф.Скляр и Ва-Банкъ - Кровь И Золото (4610297804142) виниловая пластинка