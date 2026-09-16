Mac Miller - Balloonerism (0093624851608) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mac Miller
Альбом (сингл)
Balloonerism
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп, Jazz, Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб.
В наличии
Код товара: 698626
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4 740 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[93624851608]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mac Miller
Альбом (сингл)
Balloonerism
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп, Jazz, Soul
Трек-лист
Tambourine Dream, DJs Chord Organ, Do You Have A Destinationx, $5 Pony Rides, Friendly Hallucinations Mrs. Deborah Downer, Stoned, Shangri-La, Funny Papers, Excelsior, Transformations, Manakins, Ricks Piano, Tomorrow Will Never Know
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Mac Miller - Balloonerism (0093624851608) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Tambourine Dream, DJs Chord Organ, Do You Have A Destinationx, $5 Pony Rides, Friendly Hallucinations Mrs. Deborah Downer, Stoned, Shangri-La, Funny Papers, Excelsior, Transformations, Manakins, Ricks Piano, Tomorrow Will Never Know
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[93624851608]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mac Miller
Альбом (сингл)
Balloonerism
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп, Jazz, Soul
Трек-лист
Tambourine Dream, DJs Chord Organ, Do You Have A Destinationx, $5 Pony Rides, Friendly Hallucinations Mrs. Deborah Downer, Stoned, Shangri-La, Funny Papers, Excelsior, Transformations, Manakins, Ricks Piano, Tomorrow Will Never Know
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Tambourine Dream, DJs Chord Organ, Do You Have A Destinationx, $5 Pony Rides, Friendly Hallucinations Mrs. Deborah Downer, Stoned, Shangri-La, Funny Papers, Excelsior, Transformations, Manakins, Ricks Piano, Tomorrow Will Never Know
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Mac Miller - Balloonerism (0093624851608) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4740 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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